В девяностые годы молодежь была пушечным мясом.

В 1998 году был списан и разрезан на части в Индии сухогруз «Комсомолец Молдавии». Он на семь лет пережил ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи). В наши дни многие уже подзабыли эту некогда могущественную молодежную организацию, однако еще немало людей и сегодня помнят, как расшифровывается аббревиатура из пяти букв. В январе в Кишиневе пройдет ряд мероприятий, посвященных 95-летию молдавского комсомола. Корреспондент «МК» встретился с Дмитрием Брагишем, возглавившим инициативную группу, занявшуюся подготовкой торжественного заседания, которое состоится во Дворце Республики.

– Где-то читал, что первая комсомольская организация была создана еще во время Гражданской войны в Тирасполе на заводе Фитча, ныне «Литмаш».

– Так оно и есть, но они являлись составной частью украинского комсомола, а молдавский был создан лишь после образования МАССР в 1924 году. Зимой 1925 года состоялся первый съезд комсомола. В то время в организации состояло около 1400 членов ВЛКСМ. В Балте собралось около ста молодых людей, провели первый съезд, на котором и провозгласили создание Ленинского коммунистического союза молодежи.

– А спустя 66 лет, в 1991-м на двадцать втором съезде ВЛКСМ было сказано, что «организация себя изжила»…

– Не совсем так. Говорилось, что «организация выполнила свою политическую миссию». Комсомол – структура, которая имела смысл исключительно в рамках Советского государства. Комсомол – это уникальное явление, такого ранее не было и уже не будет. Он выполнял государственные задачи, являясь молодежным крылом Компартии. Кто сегодня работает с трудными подростками? Только полиция, а раньше этим занимался комсомол. Эта организация готовила молодежь к жизни в рамках той системы, которая существовала.

– Чем можно объяснить, что высший эшелон бывших «комсомольцев», в большинстве своем, состоялись как успешные предприниматели?

– На мой взгляд, все просто. Комсомольские кадры не появлялись сами по себе – они воспитывались. Возьмем, к примеру, меня. Избрали секретарем комсомольской организации класса. Стал заместителем секретаря комитета факультета, потом секретарем комитета комсомола института. Я прошел определенную школу, которая позволила понять, как система работает, как лучше организовать работу, как решить ту или иную проблему. В комсомоле были молодые люди, которые смогли перестроиться, когда в стране изменилась социальная система. С другой стороны, они уже были подготовлены к тому, чтобы взять на себя руководство компанией или реализацию какого-либо проекта. Их успехи в бизнесе или в политике меня не удивляют.

– Вас избрали председателем комитета по подготовке празднования 95-летия. Каковы были мотивы: комсомольское прошлое или способность привлечь для проведения мероприятия ресурсы?

– Все в каком-то смысле вместе взятое. Мы этот комитет создали в конце августа и сходу начали подготовку к событию, которое состоится 18 января. Это будет вечер встречи друзей и праздничный концерт, посвященный 95-летию комсомола Молдавии. У нас есть рабочие группы, они занимаются всеми направлениями. В том числе и финансовым обеспечением. Полагаю, меня выбрали потому, что я представляю более молодое поколение ветеранов комсомола, которые еще активны.

– В январе отмечается 95-летие молдавского комсомола, в прошлом году было 100-летие ВЛКСМ, которое тоже чествовалось на просторах бывшего Союза. Это не напоминает вам подобие поминок по безвременно усопшему?

– Скажите, когда вы встречаетесь со своими школьными товарищами, это у вас поминки? Я с одноклассниками вижусь ежегодно уже более сорока лет. Я с этими людьми не один год работал в комсомоле, и это поминки? Это встреча друзей, это юность.

– Вы были секретарем ЦК ВЛКСМ в Москве с 1990 по 1991 годы. Отвечали за межнациональные отношения. Как такое случилось, что недавние друзья, товарищи по комсомолу могли в Нагорном Карабахе или на Днестре начать стрелять друг в друга?

– Ваш вопрос был бы правильным, если бы это делали исключительно комсомольцы. Но это не их инициатива и не результат их деятельности. Воевали не только молодые люди, воевало более взрослое поколение. Я, к сожалению, имел возможность посмотреть, что там творилось. Побывал во всех горячих точках, которые возникли к 1990 году. Молодежь далеко не самую важную роль играла во всех этих событиях. Она скорее являлась пушечным мясом, но не организатором тех движений, зачастую очень опасных, некоторые из которых и сегодня продолжают действовать.

Александр Токарский