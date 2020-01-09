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Газета "Кишиневские новости"

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Сможет ли вымирающее Левобережье пойти по пути, начертанному Меркель?

Сможет ли вымирающее Левобережье пойти по пути, начертанному Меркель?
09 января
20:29 2020
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В левобережье Днестра смертность в два раза превышает рождаемость.

По данным Службы статистики Приднестровья, каждые 77 минут в регионе умирает один житель, а рождается – только каждые 142 минуты. Таким образом, на 100 появившихся на этот свет, на тот уходят 185.

За одиннадцать месяцев 2019 года, по сравнению с предшествующим, количество новорожденных уменьшилось на 10,9 процента, а умерших увеличилось на 1,9 процента. И такая тенденция сохраняется уже многие годы. В Приднестровье, как впрочем и в других регионах, в основном умирают от болезней сердца, рака, сосудистых поражений мозга, отравлений, травм и убийств.
Несколько сглаживают демографическую яму люди, возвращающиеся на малую родину. За январь-декабрь 2019 года регион покинули 4293 человека, а прибыли 7271. В Приднестровье создали максимально упрощенные правила получения местного паспорта. Его могут получить: бывшие подданные СССР, дети, усыновленные жителями Левобережья, вступившие в брак с приднестровцами, беженцы без уголовного прошлого, высококвалифицированные работники и еще несколько категорий.
Кстати, демографию можно было бы подправить, если бы Тирасполь мог бы договориться о принятии из Германии или Франции нескольких тысяч сирийских, иракских или афганских беженцев. К тому же на их обустройство от Брюсселя можно получить еще и немалые средства. Такой возможностью активно пользуется, например, Турция. Но статус непризнанного государства вряд ли позволит осуществить такую идею в обозримом будущем.
Александр Чудак
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