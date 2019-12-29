Глава государства продолжает общение с гражданами в интернете.

Онлайн платформа Игоря Додона «Președintele răspunde» набирает популярность. Граждане задают все больше вопросов. На этот раз на часть из них, касающихся столицы, президент отвечал вместе с генеральным примаром Кишинева Ионом Чебаном. Кроме того, были затронуты темы, представляющие большой интерес не только для жителей Кишинева: о проблеме микрофинансовых организаций, о ценах на электроэнергию, о выданных в Тирасполе дипломах об образовании, о предстоящих президентских выборах.

По мнению главы государства, приглашать для общения с гражданами ответственных лиц – хорошая практика. Он пообещал, что следующим станет премьер-министр Ион Кику.

О демонтаже киосков и наружной рекламы

Игорь Додон: – Когда ты становишься руководителем страны, города, где царит тотальная разруха, с чего начинать? С наведения порядка! А после этого необходимо строить и создавать новое и хорошее с нуля. В Кишиневе, и я сейчас говорю не как президент страны, а как житель города, был полный хаос во всем: на каждом шагу киоски, рекламные панно и так далее. Генеральный примар при нашей поддержке начал наводить порядок в этих областях.

Ион Чебан: – Первое, чем недовольны жители столицы, это внешний вид города. Наружная реклама, установленная где попало – многие щиты и на проезжей части, и на тротуарах, киоски, расположенные там, где их не должно быть (266 были установлены с нарушениями), неоплата налогов и сборов. И это только малая часть того, что «подмачивает» репутацию Кишинева как главного города страны. Только на нынешней неделе были демонтированы более 90 киосков, и, обещаю, ни один из этих киосков не вернут обратно.

Таким образом, мы действуем по трем направлениям одновременно: здоровье детей и молдавского общества в целом и внешний вид города. Большинство этих киосков продавало табачные изделия в непосредственной близости от школ и детских садов. Я уже говорил, что до конца текущей недели будет создана рабочая группа, которая разработает единую концепцию и дизайн внешнего вида столичных киосков. Мы организуем конкурс для молодых архитекторов и дизайнеров. После этого будет принято решение о том, где размещать такие киоски.

О ремонте примэрии и командировках Чебана

Игорь Додон: – Если в доме нет хозяина, ничего хорошего не получится. Так же и в городе. Конечно, печально, что государство не в состоянии отремонтировать здание президентуры, здание примэрии. Но если это делается не за счет госбюджета, без коррупционных схем, без скрытых интересов, это следует приветствовать и поддержать.

Ион Чебан: – Мы постарались в течение двух недель провести в городе уборку, навести чистоту. И мы видим, что возможности есть, когда преторы хорошо выполняют свои обязанности. Я их предупредил: если и дальше в городе будет грязно, виновных ждет наказание. На следующей неделе начинаем непосредственное общение с кишиневцами в режиме онлайн: euchisinau.md. Граждане смогут сообщать о проблемах. Пока будут действовать два модуля – о мусоре и освещении.

Что касается примэрии: ее здание – объект национального культурного наследия, памятник архитектуры. К слову, мы подали заявку о внесении его в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это визитная карточка Кишинева. Но там течет крыша, осыпается штукатурка, состояние здания, в том числе кабинета примара, ужасное. Нужен срочный ремонт, времени ждать нет. Мы уже начали поиск средств, открыли счет, на который каждый желающий может перечислить деньги, обратились за помощью ко всем иностранным посольствам. Возможность сделать ремонт хорошо и в короткие сроки есть. Причем речь идет не просто о ремонте, а о реставрации.

Мы хотим работать в корпоративном стиле, разместиться в формате open space (открытого пространства), который отличается от того, что было до сих пор. Это не прихоть. Необходимо, чтобы сотрудники примэрии были сосредоточены в одном месте, а сегодня они разбросаны по разным зданиям. И тогда можно будет внедрить другой, современный тип менеджмента.

Если говорить о командировках, ни одна из моих поездок не была безрезультатной. В Москве мы договорились о проведении экспертизы нашей инфраструктуры, оттуда должны прибыть несколько десятков единиц спецтехники. Кроме того, Москва может нам многое предложить по части транспорта. В Бухаресте мы обсуждали возможность инвестиций в инфраструктуру в размере 80 млн леев. Речь о парке «Алунелул» и здании лицея имени Асаки. Шла речь и о других проектах.

О ремонте столичных дорог

Ион Чебан: – В вопросе, в частности, речь идет об улице Индустриальной, которая связывает Чеканы и Ботанику. Она не ремонтировалась практически никогда и разрушается все более быстрыми темпами. А ее ремонт разгрузил бы город от транспорта на 60 %. Этот вопрос сейчас обсуждается со специалистами и делается оценка проекта. Рассматривается участок между Колоницей, Тогатином и Сынжерой, включая участок у аэропорта. Улицы Транснистрия, Индустриальная и Быкулуй могут заменить сектор №5 этой трассы, но там нужна экспроприация земель. Необходимо проектировать весь участок целиком и искать источники финансирования. Требуются крупные суммы, потому что нужен капитальный ремонт. Пломбирование ничего не дает, заплатки смывает первым же дождем. В следующем году, сразу после утверждения муниципального бюджета начнем проектирование, оно займет не менее шести месяцев, и тогда, если найдем средства не только на муниципальном, но и на государственном уровне, летом можно начинать работы.

О парках и строительстве в зеленых зонах

Игорь Додон: – В предыдущие годы мы вместе с Ионом Чебаном, находясь в оппозиции, сумели остановить ряд незаконных строек в Кишиневе. К сожалению, творился полный хаос: строили в парках, на детских площадках. К этому вопросу нужен новый подход. Люди должны знать, как происходило раньше: если примэрия не подписывала авторизацию, разрешение на строительство получали за 50-100 тыс. евро. В примэрию уже пытались обратиться с этим вопросом, и генеральный примар ответил очень жестко: «Прекратите ходить сюда со взятками! Вами займутся НАЦ и другие структуры». С господином примаром это не пройдет. Остановите все незаконные стройки. Лучше приходите и постарайтесь вместе с примаром найти другой участок. Конечно, есть ситуации, когда дома построены и квартиры проданы. Их нельзя сносить, если люди заплатили деньги. Тут нужно искать компромиссное решение. Необходимо договариваться с жильцами соседних домов. Никто не хочет останавливать строительство в Кишиневе, но процесс нужно хорошо организовать.

Ион Чебан: – Будет так же, как с киосками и наружной рекламой. Мы будем действовать жестко. Я предупредил застройщиков: так, как было, уже не будет. Никаких коррупционных схем. Если мы вас поймаем, то первыми обратимся в НЦБК и другие силовые структуры. Кстати, мы работаем над автоматизацией выдачи разрешительных документов. Через месяц увидим первые результаты.

И что касается парков. Мы находимся в парке «Долина роз», который благоустроили благодаря советникам от ПСРМ. В следующем году намерены благоустроить и другие парки – «Алунелул», «Валя морилор», «Ла извор» и т.д., чтобы в них приятно было гулять людям всех возрастов. Кишинев всегда славился как зеленый город, и мы хотим вернуть ему былую славу.

О микрофинансовых организациях

Игорь Додон: – Есть большая проблема с кредитами, которые выдают не банки. На первый взгляд они кажутся проще, доступнее, но там очень много условий, которые микрофинансовые организации обычно не афишируют. И оказывается, что человек должен заплатить 100-150% годовых. Какой выход из ситуации? Системно решить эту проблему можно. Мы обсуждали вопрос с Национальным банком Молдовы. Нужны более четкие и жесткие условия по регламентированию деятельности таких организаций. Мы предложили, чтобы в новом году был выдвинут соответствующий законопроект. Я уверен, что этот закон будет принят, и такие ситуации повторяться перестанут.

О выборах президента в парламенте, а не всенародно

Игорь Додон: – Я категорически против такого подхода. Граждане хотят избирать президента прямым голосованием. Я лично протестовал на площади, чтобы вернуть это право всем жителям страны. Следующие президентские выборы, которые состоятся в октябре-ноябре, пройдут в соответствии с действующим законодательством. То есть президент будет избран прямым всенародным голосованием.

О признании дипломов Приднестровья

Игорь Додон: – Проблема существует, но не для всех специальностей. После моей встречи с Вадимом Красносельским 25 ноября 2017 года было решено, что Министерство образования Молдовы будет ставить печать на дипломы приднестровских вузов, и они будут признаны как в Молдове, так и за рубежом. Но из перечня этих специальностей исключили медицину и все, что касается безопасности и обороны. Последняя сфера – очень щепетильная. Если речь о медицине – в Медуниверситете имени Николая Тестемицану детально изучили программу из Приднестровья и пришли к выводу, что она не соответствует уровню высших учебных заведений медицинского профиля. Предложен следующий выход из ситуации: обладатели медицинских дипломов Приднестровья могут поступить в молдавский медуниверситет сразу на третий курс, доучиться и получить диплом, который признан и на международном уровне. Есть и другой выход: признать диплом Приднестровья как диплом о среднем медицинском образовании. Вопрос обсуждается, в январе будет принято решение.

О разнице в стоимости электроэнергии

Игорь Додон: – Каждый раз, когда я езжу на север, мне задают этот вопрос: почему у нас дороже? Дело в том, что Union Fenosa распределяет 76% электроэнергии в Молдове, а обслуживает только 61% распределительных сетей. Следовательно, у них расходы на обслуживание сетей ниже. А Red Nord тратит средства на содержание 40% сетей, а продает только 24% электроэнергии. Естественно, доходы у них ниже, а расходы выше. Выходом может быть установление единого тарифа для всех. Это непросто, поскольку речь идет о двух разных компаниях. Я начал переговоры и с Union Fenosa, и с Red Nord, и с НАРЭ. В следующем году мы постараемся найти решение, потому что все жители Молдовы – и на севере и на юге – должны быть в равных условиях. Но нужно признать, что на данном этапе Union Fenosa находится в более выгодном положении.

Елена Барбарош