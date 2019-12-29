Игорь Додон выстоял в очень опасной и рискованной борьбе с олигархическим режимом.

В минувший понедельник исполнилось ровно три года со дня вступления Игоря Додона в должность президента Республики Молдова. Глава государства напомнил о многочисленных вызовах как для страны, так и лично для него, когда приходилось работать в очень сложной и даже враждебной политической среде.

Грязный бизнес

По сути, президент вынужден был действовать параллельно режиму, который стремился установить свой диктат над всеми государственными институтами и жаждал любой ценой подчинить и администрацию главы государства. Однако Игорь Додон выстоял и вышел победителем из этой очень опасной и рискованной борьбы. А благодаря кардинальной смене политического климата в стране в июне уходящего года появились новые возможности для дальнейшего развития Республики Молдова.

«В будущем году начатая мною ранее деятельность станет еще активнее, еще интенсивнее, еще эффективнее, поскольку у Молдовы есть будущее, невзирая ни на что и ни на кого», – отметил глава государства. Одним из ярких примеров беззакония прежних властей президент назвал незаконную концессию Международного аэропорта Кишинева. Глава государства считает, что этот вопрос напрямую касается безопасности страны и граждан. Поэтому он пообещал не допустить, чтобы государственные институты пошли на компромисс с кем бы то ни было, вне зависимости от того, представляет ли «инвестор» Европу, Россию, Америку или какую-либо другую страну. Кишиневский международный аэропорт был незаконно отдан в концессию, и он должен вернуться государству. Других вариантов не существует, убежден Игорь Додон.

«В этом отношении у нас есть очень ясное решение Высшего совета безопасности, и оно должно выполняться профильными ведомствами. То, что произошло в эти дни в связи с новой сменой владельца концессии, только показывает, что компания, принадлежащая г-ну Ротшильду, поняла беззакония, совершенные при захвате концессии, и решила больше не участвовать в этом грязном бизнесе. Судя по информации, имеющейся у меня на данном этапе, за теми, кто теперь взял под контроль концессию аэропорта, фактически была та же группировка, которая вместе с Шором получила концессионный договор на начальном этапе, но за этими сделками стояли частные лица, а не Россия или какая-либо другая страна. Как президент страны я не позволю преступным группировкам захватывать стратегические объекты в Республике Молдова и не допущу, чтобы безопасность людей зависела от преступников, которые прячутся за границей после многих лет грабежа страны», – подчеркнул президент.

Исторические связи

На прошедшей неделе президент Молдовы продолжил чрезвычайно важную деятельность по укреплению исторических связей со странами СНГ. В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который проходил в Санкт-Петербурге. Напомним, что Республика Молдова с мая 2018 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС. По завершении официальных мероприятий состоялось неформальное общение лидеров стран Содружества Независимых Государств. Главы стран – участниц ЕАЭС подвели итоги работы Евразийской экономической комиссии за четыре года и согласовали кандидатуры нового председателя и членов коллегии ЕЭК. Также в ходе заседания были намечены направления дальнейшего углубления сотрудничества стран ЕАЭС. В заседании принимал участие и выступил президент РФ Владимир Путин.

Потенциал для инвестиций

Во время рабочего визита в Российскую Федерацию Игорь Додон провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе встречи обсуждался весь спектр межгосударственных и межрегиональных отношений, в том числе с Кишиневом, Гагаузией и другими регионами страны. Стороны отметили наличие огромного потенциала инвестиционных возможностей в Молдове для северной столицы России. Была достигнута договоренность о визите в ближайшее время в Молдову группы экспертов для определения и оценки проектов, в которых сможет принять участие Санкт-Петербург и Ленинградская область на государственном уровне, а также представители частного бизнеса из северной столицы, заинтересованные в инвестициях в Молдову.

Дружеский диалог

Общеизвестно, что президент Молдовы использует любую возможность для общения с простыми согражданами. Вот и в Санкт-Петербурге Игорь Додон не упустил такой случай, встретившись с руководителями молдавских общин из примерно 20 регионов Российской Федерации. В ходе теплого дружеского диалога с нашими соотечественниками Игорь Додон рассказал о содержательных беседах с различными официальными лицами, которые прошли во время состоявшегося визита в Россию.

Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями руководства Молдовы и России за последнее время уже удалось достичь обнадеживающих результатов для нашей страны, в числе которых выдача Российской Федерацией 16 тысяч «дозволов» для наших транспортников на будущий год, расширение еще на пять позиций списка категорий товаров, экспортируемых на российский рынок без взимания таможенных пошлин, и увеличение количества экспортеров фруктов и овощей на российский рынок – со 130 до 350 молдавских компаний. Кроме того, президент РМ проинформировал руководителей диаспоры о начале процесса открытия консульства Республики Молдова в Санкт-Петербурге и подчеркнул особое значение этого вопроса для тысяч наших соотечественников, которых работают в регионе. Игорь Додон также добавил, что диалог с руководством России в интересах наших граждан продолжится, и он приложит усилия для привлечения российских инвестиций в крупные инфраструктурные проекты.

При этом глава государства подчеркнул, что улучшению жизни наших граждан будет способствовать сотрудничество между парламентом, правительством и администрацией президента, которым совместно уже удалось принять многие законы социального характера.

Традиционные ценности

В рабочем графике президента РМ во время визита в РФ была встреча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства, как всегда, очень тепло пообщался с предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Игорь Додон поздравил Святейшего Владыку с праздником Святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом. Президент также заверил Патриарха Кирилла, что наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе.

Мирный путь

В первый рабочий день текущей рабочей недели президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с высшим руководством страны принял участие в Торжественном собрании, посвященном 25-летию принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что создание Автономно-территориального образования Гагаузия соответствовало интересам развития нашего молодого государства, которое находилось на этапе созидания. Игорь Додон подчеркнул, что выполнение этой задачи проходило в тесном сотрудничестве между центральными властями и руководством Гагаузской автономии. Он заявил, что для других стран мира это послужило примером того, как можно урегулировать этнополитический конфликт мирным путем и в интересах всего государства.

«Несомненно, мы и в дальнейшем, объединив усилия, позаботимся об укреплении правового статуса Гагаузской автономии на основе современных европейских и мировых стандартов», – отметил президент. Глава государства сообщил, что совместная рабочая группа, состав которой был недавно обновлен, возобновила свою деятельность в парламенте РМ. Игорь Додон пообещал промульгировать пакет законов для Гагаузии только после того, как все вовлеченные стороны придут к консенсусу в этом вопросе. Президент также выразил удовлетворение тем, что впервые с момента обретения нашей страной независимости уроженцы Гагаузии широко представлены в правительстве, парламенте и других структурах.

Глава государства приветствовал то, что, невзирая на проблемы и трудности, Гагаузская автономия успешно развивается и обретает современные черты. Игорь Додон заявил, что руководство Молдовы и в будущем будет уделять особое внимание жителям Гагаузии, поддерживать экономическое развитие региона и его культурное разнообразие.

Важнейший торговый партнер

С 29 по 30 декабря с.г. состоится официальный визит президента Республики Молдова в Турецкую Республику. Накануне этого события Игорь Додон провел встречу с делегацией депутатов турецкого парламента во главе с Мехметом Алтаем, руководителем парламентской группы дружбы Молдова-Турция. Игорь Додон уточнил, что в ходе визита планируется проведение Молдавско-турецкого форума деловых людей и первого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

В ходе беседы Игорь Додон отметил высокий уровень двусторонних отношений и высказался за сохранение темпов устойчивого роста молдавско-турецкого стратегического диалога. Глава государства подчеркнул, что турецкая Республика – один из важнейших торговых партнеров РМ, и нам хотелось бы, чтобы экономика нашей страны осталась привлекательным направлением для турецкого бизнеса.

Кроме того, президент дал высокую оценку финансовой и технической помощи, предоставляемой Республике Молдова посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), особенно в Гагаузской автономии. За последние годы Агентство выделило более 33 млн долларов США на реализацию проектов в различных приоритетных областях, таких как здравоохранение, образование, защита окружающей среды и т.д.

Игорь Додон упомянул о праздновании в Молдове 25-летия со дня принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». Глава государства выделил особую роль Турецкой Республики и лично тогдашнего президента Сулеймана Демиреля в урегулировании кризисной ситуации в регионе в начале 90-х годов.

Приоритеты властей

Несмотря на крайне загруженный рабочий график, президент Молдовы никогда не упускает возможности общения с теми, кому особенно тяжело в нынешней жизни. Одна из таких встреч на прошедшей неделе состоялась в столичном Центре размещения пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, где в настоящее время находятся 178 человек.

Глава государства обсудил с администрацией учреждения проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники и лица, получившие приют в этом Центре. В канун новогодних праздников Игорь Додон передал подарки от Благотворительного фонда первой леди Din Suflet, в том числе 10 телевизоров и продукты питания.

Президент заверил, что будет и далее оказывать посильную помощь нуждающимся, поскольку социальная защита уязвимых слоев населения остается одним из приоритетов действующих властей.