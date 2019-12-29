Игорь Додон: Безопасность людей не будет зависеть от преступников
29 декабря
14:59 2019
Игорь Додон выстоял в очень опасной и рискованной борьбе с олигархическим режимом.
В минувший понедельник исполнилось ровно три года со дня вступления Игоря Додона в должность президента Республики Молдова. Глава государства напомнил о многочисленных вызовах как для страны, так и лично для него, когда приходилось работать в очень сложной и даже враждебной политической среде.
Грязный бизнес
По сути, президент вынужден был действовать параллельно режиму, который стремился установить свой диктат над всеми государственными институтами и жаждал любой ценой подчинить и администрацию главы государства. Однако Игорь Додон выстоял и вышел победителем из этой очень опасной и рискованной борьбы. А благодаря кардинальной смене политического климата в стране в июне уходящего года появились новые возможности для дальнейшего развития Республики Молдова.
«В будущем году начатая мною ранее деятельность станет еще активнее, еще интенсивнее, еще эффективнее, поскольку у Молдовы есть будущее, невзирая ни на что и ни на кого», – отметил глава государства. Одним из ярких примеров беззакония прежних властей президент назвал незаконную концессию Международного аэропорта Кишинева. Глава государства считает, что этот вопрос напрямую касается безопасности страны и граждан. Поэтому он пообещал не допустить, чтобы государственные институты пошли на компромисс с кем бы то ни было, вне зависимости от того, представляет ли «инвестор» Европу, Россию, Америку или какую-либо другую страну. Кишиневский международный аэропорт был незаконно отдан в концессию, и он должен вернуться государству. Других вариантов не существует, убежден Игорь Додон.
«В этом отношении у нас есть очень ясное решение Высшего совета безопасности, и оно должно выполняться профильными ведомствами. То, что произошло в эти дни в связи с новой сменой владельца концессии, только показывает, что компания, принадлежащая г-ну Ротшильду, поняла беззакония, совершенные при захвате концессии, и решила больше не участвовать в этом грязном бизнесе. Судя по информации, имеющейся у меня на данном этапе, за теми, кто теперь взял под контроль концессию аэропорта, фактически была та же группировка, которая вместе с Шором получила концессионный договор на начальном этапе, но за этими сделками стояли частные лица, а не Россия или какая-либо другая страна. Как президент страны я не позволю преступным группировкам захватывать стратегические объекты в Республике Молдова и не допущу, чтобы безопасность людей зависела от преступников, которые прячутся за границей после многих лет грабежа страны», – подчеркнул президент.
Исторические связи
На прошедшей неделе президент Молдовы продолжил чрезвычайно важную деятельность по укреплению исторических связей со странами СНГ. В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который проходил в Санкт-Петербурге. Напомним, что Республика Молдова с мая 2018 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС. По завершении официальных мероприятий состоялось неформальное общение лидеров стран Содружества Независимых Государств. Главы стран – участниц ЕАЭС подвели итоги работы Евразийской экономической комиссии за четыре года и согласовали кандидатуры нового председателя и членов коллегии ЕЭК. Также в ходе заседания были намечены направления дальнейшего углубления сотрудничества стран ЕАЭС. В заседании принимал участие и выступил президент РФ Владимир Путин.
Потенциал для инвестиций
Во время рабочего визита в Российскую Федерацию Игорь Додон провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе встречи обсуждался весь спектр межгосударственных и межрегиональных отношений, в том числе с Кишиневом, Гагаузией и другими регионами страны. Стороны отметили наличие огромного потенциала инвестиционных возможностей в Молдове для северной столицы России. Была достигнута договоренность о визите в ближайшее время в Молдову группы экспертов для определения и оценки проектов, в которых сможет принять участие Санкт-Петербург и Ленинградская область на государственном уровне, а также представители частного бизнеса из северной столицы, заинтересованные в инвестициях в Молдову.
Дружеский диалог
Общеизвестно, что президент Молдовы использует любую возможность для общения с простыми согражданами. Вот и в Санкт-Петербурге Игорь Додон не упустил такой случай, встретившись с руководителями молдавских общин из примерно 20 регионов Российской Федерации. В ходе теплого дружеского диалога с нашими соотечественниками Игорь Додон рассказал о содержательных беседах с различными официальными лицами, которые прошли во время состоявшегося визита в Россию.
Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями руководства Молдовы и России за последнее время уже удалось достичь обнадеживающих результатов для нашей страны, в числе которых выдача Российской Федерацией 16 тысяч «дозволов» для наших транспортников на будущий год, расширение еще на пять позиций списка категорий товаров, экспортируемых на российский рынок без взимания таможенных пошлин, и увеличение количества экспортеров фруктов и овощей на российский рынок – со 130 до 350 молдавских компаний. Кроме того, президент РМ проинформировал руководителей диаспоры о начале процесса открытия консульства Республики Молдова в Санкт-Петербурге и подчеркнул особое значение этого вопроса для тысяч наших соотечественников, которых работают в регионе. Игорь Додон также добавил, что диалог с руководством России в интересах наших граждан продолжится, и он приложит усилия для привлечения российских инвестиций в крупные инфраструктурные проекты.
При этом глава государства подчеркнул, что улучшению жизни наших граждан будет способствовать сотрудничество между парламентом, правительством и администрацией президента, которым совместно уже удалось принять многие законы социального характера.
Традиционные ценности
В рабочем графике президента РМ во время визита в РФ была встреча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства, как всегда, очень тепло пообщался с предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Игорь Додон поздравил Святейшего Владыку с праздником Святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом. Президент также заверил Патриарха Кирилла, что наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе.
Мирный путь
В первый рабочий день текущей рабочей недели президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с высшим руководством страны принял участие в Торжественном собрании, посвященном 25-летию принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что создание Автономно-территориального образования Гагаузия соответствовало интересам развития нашего молодого государства, которое находилось на этапе созидания. Игорь Додон подчеркнул, что выполнение этой задачи проходило в тесном сотрудничестве между центральными властями и руководством Гагаузской автономии. Он заявил, что для других стран мира это послужило примером того, как можно урегулировать этнополитический конфликт мирным путем и в интересах всего государства.
«Несомненно, мы и в дальнейшем, объединив усилия, позаботимся об укреплении правового статуса Гагаузской автономии на основе современных европейских и мировых стандартов», – отметил президент. Глава государства сообщил, что совместная рабочая группа, состав которой был недавно обновлен, возобновила свою деятельность в парламенте РМ. Игорь Додон пообещал промульгировать пакет законов для Гагаузии только после того, как все вовлеченные стороны придут к консенсусу в этом вопросе. Президент также выразил удовлетворение тем, что впервые с момента обретения нашей страной независимости уроженцы Гагаузии широко представлены в правительстве, парламенте и других структурах.
Глава государства приветствовал то, что, невзирая на проблемы и трудности, Гагаузская автономия успешно развивается и обретает современные черты. Игорь Додон заявил, что руководство Молдовы и в будущем будет уделять особое внимание жителям Гагаузии, поддерживать экономическое развитие региона и его культурное разнообразие.
Важнейший торговый партнер
С 29 по 30 декабря с.г. состоится официальный визит президента Республики Молдова в Турецкую Республику. Накануне этого события Игорь Додон провел встречу с делегацией депутатов турецкого парламента во главе с Мехметом Алтаем, руководителем парламентской группы дружбы Молдова-Турция. Игорь Додон уточнил, что в ходе визита планируется проведение Молдавско-турецкого форума деловых людей и первого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.
В ходе беседы Игорь Додон отметил высокий уровень двусторонних отношений и высказался за сохранение темпов устойчивого роста молдавско-турецкого стратегического диалога. Глава государства подчеркнул, что турецкая Республика – один из важнейших торговых партнеров РМ, и нам хотелось бы, чтобы экономика нашей страны осталась привлекательным направлением для турецкого бизнеса.
Кроме того, президент дал высокую оценку финансовой и технической помощи, предоставляемой Республике Молдова посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), особенно в Гагаузской автономии. За последние годы Агентство выделило более 33 млн долларов США на реализацию проектов в различных приоритетных областях, таких как здравоохранение, образование, защита окружающей среды и т.д.
Игорь Додон упомянул о праздновании в Молдове 25-летия со дня принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». Глава государства выделил особую роль Турецкой Республики и лично тогдашнего президента Сулеймана Демиреля в урегулировании кризисной ситуации в регионе в начале 90-х годов.
Приоритеты властей
Несмотря на крайне загруженный рабочий график, президент Молдовы никогда не упускает возможности общения с теми, кому особенно тяжело в нынешней жизни. Одна из таких встреч на прошедшей неделе состоялась в столичном Центре размещения пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, где в настоящее время находятся 178 человек.
Глава государства обсудил с администрацией учреждения проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники и лица, получившие приют в этом Центре. В канун новогодних праздников Игорь Додон передал подарки от Благотворительного фонда первой леди Din Suflet, в том числе 10 телевизоров и продукты питания.
Президент заверил, что будет и далее оказывать посильную помощь нуждающимся, поскольку социальная защита уязвимых слоев населения остается одним из приоритетов действующих властей.
По сути, президент вынужден был действовать параллельно режиму, который стремился установить свой диктат над всеми государственными институтами и жаждал любой ценой подчинить и администрацию главы государства. Однако Игорь Додон выстоял и вышел победителем из этой очень опасной и рискованной борьбы. А благодаря кардинальной смене политического климата в стране в июне уходящего года появились новые возможности для дальнейшего развития Республики Молдова.
«В будущем году начатая мною ранее деятельность станет еще активнее, еще интенсивнее, еще эффективнее, поскольку у Молдовы есть будущее, невзирая ни на что и ни на кого», – отметил глава государства. Одним из ярких примеров беззакония прежних властей президент назвал незаконную концессию Международного аэропорта Кишинева. Глава государства считает, что этот вопрос напрямую касается безопасности страны и граждан. Поэтому он пообещал не допустить, чтобы государственные институты пошли на компромисс с кем бы то ни было, вне зависимости от того, представляет ли «инвестор» Европу, Россию, Америку или какую-либо другую страну. Кишиневский международный аэропорт был незаконно отдан в концессию, и он должен вернуться государству. Других вариантов не существует, убежден Игорь Додон.
«В этом отношении у нас есть очень ясное решение Высшего совета безопасности, и оно должно выполняться профильными ведомствами. То, что произошло в эти дни в связи с новой сменой владельца концессии, только показывает, что компания, принадлежащая г-ну Ротшильду, поняла беззакония, совершенные при захвате концессии, и решила больше не участвовать в этом грязном бизнесе. Судя по информации, имеющейся у меня на данном этапе, за теми, кто теперь взял под контроль концессию аэропорта, фактически была та же группировка, которая вместе с Шором получила концессионный договор на начальном этапе, но за этими сделками стояли частные лица, а не Россия или какая-либо другая страна. Как президент страны я не позволю преступным группировкам захватывать стратегические объекты в Республике Молдова и не допущу, чтобы безопасность людей зависела от преступников, которые прячутся за границей после многих лет грабежа страны», – подчеркнул президент.
Исторические связи
На прошедшей неделе президент Молдовы продолжил чрезвычайно важную деятельность по укреплению исторических связей со странами СНГ. В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию Игорь Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который проходил в Санкт-Петербурге. Напомним, что Республика Молдова с мая 2018 года имеет статус наблюдателя при ЕАЭС. По завершении официальных мероприятий состоялось неформальное общение лидеров стран Содружества Независимых Государств. Главы стран – участниц ЕАЭС подвели итоги работы Евразийской экономической комиссии за четыре года и согласовали кандидатуры нового председателя и членов коллегии ЕЭК. Также в ходе заседания были намечены направления дальнейшего углубления сотрудничества стран ЕАЭС. В заседании принимал участие и выступил президент РФ Владимир Путин.
Потенциал для инвестиций
Во время рабочего визита в Российскую Федерацию Игорь Додон провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе встречи обсуждался весь спектр межгосударственных и межрегиональных отношений, в том числе с Кишиневом, Гагаузией и другими регионами страны. Стороны отметили наличие огромного потенциала инвестиционных возможностей в Молдове для северной столицы России. Была достигнута договоренность о визите в ближайшее время в Молдову группы экспертов для определения и оценки проектов, в которых сможет принять участие Санкт-Петербург и Ленинградская область на государственном уровне, а также представители частного бизнеса из северной столицы, заинтересованные в инвестициях в Молдову.
Дружеский диалог
Общеизвестно, что президент Молдовы использует любую возможность для общения с простыми согражданами. Вот и в Санкт-Петербурге Игорь Додон не упустил такой случай, встретившись с руководителями молдавских общин из примерно 20 регионов Российской Федерации. В ходе теплого дружеского диалога с нашими соотечественниками Игорь Додон рассказал о содержательных беседах с различными официальными лицами, которые прошли во время состоявшегося визита в Россию.
Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями руководства Молдовы и России за последнее время уже удалось достичь обнадеживающих результатов для нашей страны, в числе которых выдача Российской Федерацией 16 тысяч «дозволов» для наших транспортников на будущий год, расширение еще на пять позиций списка категорий товаров, экспортируемых на российский рынок без взимания таможенных пошлин, и увеличение количества экспортеров фруктов и овощей на российский рынок – со 130 до 350 молдавских компаний. Кроме того, президент РМ проинформировал руководителей диаспоры о начале процесса открытия консульства Республики Молдова в Санкт-Петербурге и подчеркнул особое значение этого вопроса для тысяч наших соотечественников, которых работают в регионе. Игорь Додон также добавил, что диалог с руководством России в интересах наших граждан продолжится, и он приложит усилия для привлечения российских инвестиций в крупные инфраструктурные проекты.
При этом глава государства подчеркнул, что улучшению жизни наших граждан будет способствовать сотрудничество между парламентом, правительством и администрацией президента, которым совместно уже удалось принять многие законы социального характера.
Традиционные ценности
В рабочем графике президента РМ во время визита в РФ была встреча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства, как всегда, очень тепло пообщался с предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Игорь Додон поздравил Святейшего Владыку с праздником Святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом. Президент также заверил Патриарха Кирилла, что наш народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви, а все ветви власти нашей страны в своей деятельности будут уделять пристальное внимание сохранению наших традиционных ценностей и укреплению статуса семьи в нашем обществе.
Мирный путь
В первый рабочий день текущей рабочей недели президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с высшим руководством страны принял участие в Торжественном собрании, посвященном 25-летию принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». Выступая перед собравшимися, глава государства отметил, что создание Автономно-территориального образования Гагаузия соответствовало интересам развития нашего молодого государства, которое находилось на этапе созидания. Игорь Додон подчеркнул, что выполнение этой задачи проходило в тесном сотрудничестве между центральными властями и руководством Гагаузской автономии. Он заявил, что для других стран мира это послужило примером того, как можно урегулировать этнополитический конфликт мирным путем и в интересах всего государства.
«Несомненно, мы и в дальнейшем, объединив усилия, позаботимся об укреплении правового статуса Гагаузской автономии на основе современных европейских и мировых стандартов», – отметил президент. Глава государства сообщил, что совместная рабочая группа, состав которой был недавно обновлен, возобновила свою деятельность в парламенте РМ. Игорь Додон пообещал промульгировать пакет законов для Гагаузии только после того, как все вовлеченные стороны придут к консенсусу в этом вопросе. Президент также выразил удовлетворение тем, что впервые с момента обретения нашей страной независимости уроженцы Гагаузии широко представлены в правительстве, парламенте и других структурах.
Глава государства приветствовал то, что, невзирая на проблемы и трудности, Гагаузская автономия успешно развивается и обретает современные черты. Игорь Додон заявил, что руководство Молдовы и в будущем будет уделять особое внимание жителям Гагаузии, поддерживать экономическое развитие региона и его культурное разнообразие.
Важнейший торговый партнер
С 29 по 30 декабря с.г. состоится официальный визит президента Республики Молдова в Турецкую Республику. Накануне этого события Игорь Додон провел встречу с делегацией депутатов турецкого парламента во главе с Мехметом Алтаем, руководителем парламентской группы дружбы Молдова-Турция. Игорь Додон уточнил, что в ходе визита планируется проведение Молдавско-турецкого форума деловых людей и первого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.
В ходе беседы Игорь Додон отметил высокий уровень двусторонних отношений и высказался за сохранение темпов устойчивого роста молдавско-турецкого стратегического диалога. Глава государства подчеркнул, что турецкая Республика – один из важнейших торговых партнеров РМ, и нам хотелось бы, чтобы экономика нашей страны осталась привлекательным направлением для турецкого бизнеса.
Кроме того, президент дал высокую оценку финансовой и технической помощи, предоставляемой Республике Молдова посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), особенно в Гагаузской автономии. За последние годы Агентство выделило более 33 млн долларов США на реализацию проектов в различных приоритетных областях, таких как здравоохранение, образование, защита окружающей среды и т.д.
Игорь Додон упомянул о праздновании в Молдове 25-летия со дня принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». Глава государства выделил особую роль Турецкой Республики и лично тогдашнего президента Сулеймана Демиреля в урегулировании кризисной ситуации в регионе в начале 90-х годов.
Приоритеты властей
Несмотря на крайне загруженный рабочий график, президент Молдовы никогда не упускает возможности общения с теми, кому особенно тяжело в нынешней жизни. Одна из таких встреч на прошедшей неделе состоялась в столичном Центре размещения пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, где в настоящее время находятся 178 человек.
Глава государства обсудил с администрацией учреждения проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники и лица, получившие приют в этом Центре. В канун новогодних праздников Игорь Додон передал подарки от Благотворительного фонда первой леди Din Suflet, в том числе 10 телевизоров и продукты питания.
Президент заверил, что будет и далее оказывать посильную помощь нуждающимся, поскольку социальная защита уязвимых слоев населения остается одним из приоритетов действующих властей.