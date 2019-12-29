По мнению либералов, «путинская Россия» окружила Молдову со всех сторон.

Недавно ставший председателем Партии национального единства (ПНЕ) Октавиан Цыку провел пресс-конференцию. В основном он говорил о предложении главного либерала Дорина Киртоакэ – собрать всех унионистов в единый политический блок.

Идею в ПНЕ с ходу отвергать не стали, но выдвинули свои условия. «Партия выступает не за политический блок, а за избирательный, принятый не только ЛП и другими близкими формированиями как идеал, но и проевропейскими политформированиями, который может быть создан в случае выборов», – заявил Цыку. Таким образом, он намерен избежать излишних обязательств перед партнерами, при случае «соскочить с поезда» и отправиться в самостоятельный путь. ПНЕ уже ведет переговоры с Народной румынской партией, уточнил Цыку.

Ранее Киртоакэ предложил создать союз унионистов и стать привлекательными для дружбы с проевропейцами. «Со всех сторон нас атакует Империя зла, имя которой сегодня – Евразийский союз, путинская Россия и так далее», – объяснял бывший мэр столицы свою инициативу. Оценка, скажем так, весьма субъективная: с одной стороны у нас Румыния, с другой – Украина. А «Империя зла» даже не имеет с нами общих границ. Хотя, возможно, это семейное, дяде тоже, вопреки реалиям современной географии, везде чудились «русские танки».

Виктор Лазар