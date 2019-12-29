Год был непростым, полным проблем, трудностей, порой разочарований. Хотя, положа руку на сердце: каждый год по-своему непрост.

Целый год, встречаясь по четвергам, журналисты «МК» в Молдове делились с вами тем, что удалось узнать, осмыслить, услышать от компетентных специалистов. В уходящем году произошло много событий, касающихся каждого из нас, так что поговорить было о чем. И мы старались, чтобы ни одно из этих событий не прошло мимо вашего внимания, рассказывали обо всем максимально объективно, не становясь на чью-либо сторону. Нашей задачей было донести до вас разнообразную информацию, а выводы каждый делал сам.

При этом, конечно, несмотря на все трудности и проблемы, были в жизни и радостные моменты: кто-то создал семью, у кого-то появился наследник, чей-то малыш сделал первые шаги, а чей-то отпрыск выбрал профессию и штурмом взял казавшуюся неприступной крепость университета, кто-то после долгого перерыва увиделся с родными, а кому-то удалось осуществить свою мечту и побывать там, куда давно хотелось съездить…

И главное – мы провели этот год вместе. Мы – это редакция «МК» в Молдове и вы, уважаемые наши читатели. Мы для себя давно решили, что дружим с вами семьями: с одной стороны дружная журналистская семья «МК», с другой – семья каждого из наших читателей. Нам такая дружба нравится. Вам, судя по письмам и звонкам в редакцию, – тоже.

Ваша обратная связь с нами подтверждает: мы старались не напрасно. Весь год мы получали живой отклик на свои публикации. Вы подсказываете нам темы, о которых стоит поговорить, проблемы, которые нуждаются в обсуждении. Вы делились с нами своими выводами, мнениями, комментариями, не всегда лицеприятными, порой вопросами и просьбами о помощи. Мы этому очень рады и за все благодарны. Значит, журналисты и весь коллектив «МК» в Молдове делали свое дело не зря.

И нам очень хочется, чтобы такая дружба семьями продолжалась как можно дольше. Верим: хотите этого и вы.

Так что увидимся в новом, 2020 году!

Редакция газеты