Во вторник состоялось заседание Республиканского совета ПСРМ, где была принята декларация, в которой говорится о том, что в этом году наша страна была избавлена от преступного олигархического режима Влада Плахотнюка. Ключевую роль в демонтаже этого режима сыграли президент Республики Молдова Игорь Додон и Партия социалистов, говорится в документе.

Республика Молдова получила шанс с чистого листа развиваться как правовое, демократическое, нейтральное государство в тесном плодотворном сотрудничестве с нашими партнёрами как на Западе, так и на Востоке. В 2019 году Партия социалистов добилась впечатляющих результатов в ходе парламентских и местных выборов. ПСРМ сохранила свой статус крупнейшей парламентской партии страны, ещё больше увеличив своё представительство в высшем законодательном органе Молдовы.

Председатель партии Зинаида Гречаный получила высокий пост председателя парламента Республики Молдова. Исполнительный секретарь Влад Батрынча стал заместителем председателя парламента. В 2019 году впервые кандидат от левоцентристской партии Ион Чебан одержал убедительную победу на выборах мэра столицы Молдовы – Кишинёва. В 2019 году кандидаты от ПСРМ одержали победу в 17 городах, в том числе в 7 районных центрах и в 190 сёлах страны. По итогам выборов представители Партии социалистов возглавили 21 район Республики Молдова.

Став партией власти, Партия социалистов с первых же дней стала внедрять свою политическую программу. Были полностью восстановлены отношения с нашим ключевым стратегическим партнёром – Российской Федерацией, по всем направлениям. Парламент страны принял социальные инициативы, над которыми депутаты от Партии социалистов работали в течение многих лет.

Республиканский совет ПСРМ в очередной раз декларирует приверженность основополагающим принципам Партии социалистов:

• независимость и нейтралитет Республики Молдова,

• утверждение молдавской самобытности и строительство гражданской полиэтнической нации,

• принятие нового Закона о функционировании языков в Республике Молдова,

• мирное урегулирование приднестровского конфликта и объединение страны при поддержке международных партнёров и с учётом интересов обоих берегов Днестра,

• принятие Свода законов о статусе Гагаузской автономии в том виде, в котором они были представлены Смешанной рабочей группой парламента и Народного собрания Гагаузии,

• взвешенная внешняя политика и развитие взаимовыгодных отношений с Западом и Востоком при сохранении и внедрении действующих соглашений с нашими основными партнёрами,

• сохранение членства Молдовы в СНГ и углубление сотрудничества со странами Содружества в рамках Зоны свободной торговли СНГ,

• экономическое развитие и социальная справедливость,

• защита Православия и традиционных ценностей.