Председатель парламента РМ посетила с официальным визитом Венгрию, где обсуждались пути активизации диалога по социально-гуманитарным вопросам.

В адрес пришедшей к власти Партии социалистов все чаще раздается жесткая критика. Оно и понятно, конкуренты жаждут реванша. Однако, справедливости ради, нужно заметить, что еще никогда все ветви власти не демонстрировали столь сплоченную и целеустремленную ежедневную деятельность для достижения заявленных целей. Впервые высшие руководители страны и их подчиненные ежедневно с утра и до позднего вечера не только находятся на виду у сограждан, но и публично отчитываются о проделанной работе.

Мира и добра в каждом доме

Например, председатель Партии социалистов, спикер парламента Зинаида Гречаный сразу же после зарубежной командировки в Венгрию в прошедшее воскресенье посетила Единецкий район, где приняла участие в праздничном концерте с участием местных исполнителей, посвященном новогодним праздникам, который был организован на центральной площади города Купчинь Единецкого района. Зинаида Гречаный пожелала жителям Купчинь добра и процветания в новом году. «В преддверии Нового года, Рождества Христова позвольте мне от имени парламента пожелать вам здоровья, в первую очередь, мира и счастья, и добра в каждом доме, и чтобы эти огоньки, которые сегодня зажгутся на городской новогодней ёлке, зажглись в каждом доме, в каждой семье. Но самое главное, чтобы эти огоньки зажглись и горели в течение всего года в сердце каждого жителя. Давайте попробуем в эти праздники быть лучше по отношению друг к другу», – сказала Зинаида Гречаный.

Диалог по социально-гуманитарным вопросам

На прошедшей неделе председатель парламента РМ совершила официальный визит в Венгрию. «У Республики Молдова есть надежный друг в Европейском союзе, партнер, готовый нас поддержать, искренний в двусторонних молдо-венгерских отношениях», – сказала Зинаида Гречаный по итогам официального визита. На встречах с официальными представителями Венгрии обсуждались пути активизации диалога по социально-гуманитарным вопросам. Особое внимание решено уделить сотрудничеству по программам улучшения социальной помощи, образования, культурного обмена, поддержки молодежи и многодетных семей. Кроме того, будет взят на вооружение опыт Венгрии в области регулирования сельского хозяйства, поддержки и продвижения местных производителей. Во время встреч с официальными лицами Венгрии были затронуты темы, связанные с общим рынком ЕС, стандартами качества и безопасностью продуктов питания, вопросами окружающей среды и обеспечением питьевой водой, а также вопросы ирригации.

Плодотворное сотрудничество

На встрече Зинаиды Гречаный с президентом Венгрии Яношем Адером глава венгерского государства подтвердил открытость Венгрии в отношении Молдовы, а также то, что наша страна остается в списке приоритетных государств, которым будет оказана помощь Венгрии. Янош Адер подчеркнул, что его страна готова поддержать Молдову как в двусторонних, так и в региональных программах, а также во взаимодействии с Европейским союзом. Зинаида Гречаный поблагодарила венгерскую сторону за плодотворное сотрудничество и подтвердила заинтересованность нашей страны в применении опыта Венгрии в стратегических областях экономического развития. В ходе беседы стороны были единодушны в необходимости использования потенциала сотрудничества и указали на краткосрочные и среднесрочные приоритеты в двусторонних и многосторонних отношениях.

На основе взаимного уважения

«Республика Молдова является очень важным партнером для Венгрии. Вы можете и в дальнейшем рассчитывать на нашу постоянную поддержку и быть уверенными в том, что мы всегда будем действовать с полным уважением к государству и приоритетам Молдовы», – сказал Ласло Кёвер, председатель Национального собрания Венгрии на встрече с Зинаидой Гречаный. По словам Ласло Кёвера, Венгрия готова передать Молдове опыт, накопленный в тех областях, где есть хорошие результаты. Председатель Национального собрания Венгрии высказался за интенсификацию межпарламентских связей, отметив, что визит председателя парламента РМ улучшит сотрудничество между нашими законодательными органами и государствами. Зинаида Гречаный поблагодарила официальные лица Венгрии за поддержку и экспертизу в приоритетных областях для Республики Молдова, в том числе за проект Twinning для парламента. Спикер отметила заинтересованность нашей страны в венгерском опыте и расширении сотрудничества. «Для нас важно защитить интересы наших граждан и производителей. Руководство Республики Молдова хочет объединить всех граждан и построить добрые отношения на основе взаимного уважения со всеми странами Запада и Востока. Все международные обязательства будут соблюдаться и реформы будут продолжены, если это будет отвечать интересам страны и народа», – сказала Зинаида Гречаный. Председатель парламента РМ подчеркнула, что Молдова опирается на поддержку Венгрии и будет учиться на европейском опыте венгров. «Мы не те политики, которые говорят о европейской интеграции, но занимаются чем-то другим. Президент, парламент и правительство сделают все возможное, чтобы голос Молдовы вызывал уважение, а страну воспринимали позитивно». Во время встречи стороны рассмотрели вопросы двусторонних отношений в политическом, экономическом и социально-культурном аспектах, а также сотрудничество в рамках Восточного партнерства, особо подчеркнув открытость поддержке со стороны стран Вышеградской группы. В ходе беседы была отмечена необходимость активизации торгово-экономических обменов. Стороны договорились активизировать сотрудничество, в том числе на местном и региональном уровнях, а также диверсифицировать проекты в целях развития экономического и политического сотрудничества. Также была достигнута договоренность о необходимости сотрудничества на межпарламентском уровне и возможность взаимодействия на уровне комиссий и рабочих групп.

Уникальная система поддержки семьи

Еще одна важная встреча у председателя парламента РМ состоялась с министром трудовых ресурсов Венгрии Миклошем Каслером. Глава законодательного органа Молдовы отметила важность всестороннего сотрудничества с Венгрией, а также обратила внимание на позитивную динамику в двусторонних отношениях. Зинаида Гречаный подтвердила необходимость расширения сотрудничества, в том числе в социальной и гуманитарной областях. В ходе встречи стороны выразили особый интерес к обмену опытом в области социальной защиты, поддержки молодых семей и многодетных семей. Были обсуждены вопросы, связанные с миграцией, включая нехватку рабочей силы, старение населения, демографический спад, а также меры, необходимые для возвращения домой сограждан, вынужденных уехать на заработки. По словам министра трудовых ресурсов, система поддержки семьи, внедренная в Венгрии, уникальна, поскольку демографический спад компенсируется мерами поддержки молодежи и стимулированием рождаемости. Стороны обсудили вопросы, связанные с более тесным сотрудничеством в социальной сфере на уровне парламентских комиссий и структур правительства.

Сотрудничество в борьбе с коррупцией

Молдова заинтересована в венгерских инвестициях и предлагает привлекательный налоговый режим и хорошие условия труда, в том числе в свободных экономических зонах и промышленных парках. Об этом заявила председатель парламента РМ на встрече с государственным секретарем по налоговым вопросам Министерства финансов Венгрии Изером Норбертом. Во время встречи стороны обменялись мнениями о налоговых инструментах, которые помогают защитить рынок и местных производителей, обсудили фискальную и бюджетную политику, а также правила налогообложения и социального обеспечения. Отдельно собеседники затронули тему борьбы с теневой экономикой и подтвердили открытость своих стран для активизации сотрудничества в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Отметим, что в Республике Молдова действуют 50 предприятий с венгерским капиталом, с инвестициями на общую сумму 68 535 млн леев. Венгрия занимает 18-е место по объему капитала, вложенного в Республику Молдова.

Динамика двусторонних отношений

«Мы почувствовали очень искреннюю готовность поддержать нашу страну на пути европейской интеграции и реформ», – сказала Зинаида Гречаный на встрече с государственным секретарем по связям с парламентом Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Левенте Мадьяром. «Мы продолжим реформы, в том числе в области правосудия, борьбы с коррупцией, будем работать над восстановлением территориальной целостности государства и решением других важных для наших граждан вопросами. У нас хорошая динамика в двусторонних отношениях, и мы должны ее развивать», – сказала председатель парламента РМ. Левенте Мадьяр заявил, что визит председателя парламента РМ является важным шагом в развитии двусторонних отношений между Молдовой и Венгрией. Он выразил готовность поделиться практическим опытом, приобретенным Венгрией в качестве члена Европейского союза. Официальный представитель Венгрии отметил также, что решение венгерского правительства оказать помощь Республике Молдова на выбранном ею пути развития с одобрением воспринято европейским комиссаром по вопросам расширения и соседства.

Защита местных производителей

Потенциал торговли и сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольствия между Венгрией и Молдовой велик и должен полностью использоваться. Об этом заявила председатель парламента РМ на встрече с госсекретарем Министерства сельского хозяйства Венгрии по связям с парламентом Шандором Фаркашем. Зинаида Гречаный подчеркнула, что опыт Венгрии в продвижении местной продукции на общий рынок ЕС, равно как и инструменты защиты местных производителей, будут интересны и полезны для Республики Молдова. Шандор Фаркаш отметил, что визит председателя парламента РМ является важным шагом в развитии двусторонних отношений между Молдовой и Венгрией. Он выразил готовность поделиться практическим опытом Венгрии, приобретенным в качестве члена Европейского союза. На встрече упоминалось о том, что торговля сельскохозяйственными товарами между нашими странами в 2018 году составила 19,4 млн долларов, что составляет 1% в общем объеме торговли сельхозтоварами в Молдове. Стороны обсудили меры, необходимые для расширения торговли в этой сфере. Во время беседы были рассмотрены также возможности запуска программ обмена опытом в области сельского хозяйства и развития сельской местности.

Послы молдавской культуры

Зинаида Гречаный в завершение официального визита в Венгрию встретилась в Будапеште с молдавской диаспорой. Спикер парламента РМ поблагодарила сограждан за их патриотизм и назвала их настоящими послами нашей культуры и традиций в Венгрии. Говоря о ситуации в Молдове, спикер парламента подчеркнула, что власти придают особое значение развитию инфраструктуры по всей стране. «Нам нужно много работать, и мы надеемся, что перемены к лучшему в стране вернут вас домой. Стране нужны ваш опыт и энергия», – сказала Зинаида Гречаный. Председатель парламента поблагодарила Ассоциацию молдаван в Венгрии во главе с Олегом Дамашканом за сохранение наших традиций, но особенно за уход за могилами 143 молдаван, погибших во время Второй мировой войны в Секешфехерваре, среди которых есть и могила отца великого композитора Евгения Доги.