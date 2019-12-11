Денежный ручеек из-за Прута может усохнуть.

На минувшей неделе в столице Словакии прошло заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Братиславе помимо прочего состоялась встреча между главами внешнеполитических ведомств Республики Молдова и Румынии: Аурелием Чокоем и Богданом Ауреску.

Как сообщает пресс-служба румынского МИДа, ее глава сказал коллеге: власть в Кишиневе сменилась, правительство Майи Санду, «добившееся серьезных успехов в реализации реформ, необходимых для сближения с Евросоюзом», ушло в отставку. Отныне вся власть в руках социалистов, а потому в ближайшее время ожидать финансовой помощи со стороны Румынии молдавским властям не стоит. Деньги могут быть отпущены, но только в случае «продвижения по европейскому пути».

Мало того, Ауреску призвал и остальные страны «пересмотреть и обусловить финансовую поддержку Кишинева в зависимости от реальных действий социалистического правительства». Румыния с 2015-го года обещает Молдове кредит в 150 миллионов евро. До сих пор поступила половина названной суммы, точнее 60 миллионов. Остальные деньги придержали, обусловив их передачу некими политическими реформами. При этом сама Румыния получает субсидии из Евросоюза от Фонда регионального развития, Европейского социального фонда, Европейского фонда земледелия и еще нескольких десятков структур. Это десятки миллиардов.

Бывший министр иностранных дел в правительстве Санду – Нику Попеску, комментируя слова Ауреску, ожидаемо пояснил: «Помощь, предоставляемая Республике Молдова, была связана не с определенными личностями, а с динамикой реформ правосудия. Теперь эта динамика утрачена». Попеску, к сожалению, не определил темпы изменений в законодательстве, которые наблюдались при правительстве Санду, и преобразования, произошедшие за время работы кабинета министров Кику. Статистика не говорит, сколько нововведений появлялось за день в октябре при одном правительстве или в декабре при другом.

Александр Боц