Помимо спикера и вице-спикера от ПСРМ, в состав Постоянного бюро входят также четыре представителя фракции Партии социалистов: Василе Боля, Владимир Головатюк, Адела Рэйляну, Корнелиу Фуркулицэ. Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча был избран заместителем председателя парламента РМ. Влад Батрынча занял место, освободившееся после того, как вице-спикер от фракции ПСРМ Ион Чебан был избран генеральным примаром Кишинева по итогам второго тура всеобщих местных выборов 3 ноября. На пленарном заседании парламента депутат ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ был избран председателем парламентской фракции Партии социалистов РМ.