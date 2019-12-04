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Газета "Кишиневские новости"

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Фракцию ПСРМ возглавил Корнелиу Фуркулицэ

04 декабря
21:11 2019
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Парламент утвердил 29 ноября обновленный состав Постоянного бюро парламента Республики Молдова – пропорционально количеству членов всех представленных в законодательном органе фракций. В состав Постоянного бюро вошли 14 депутатов.

Помимо спикера и вице-спикера от ПСРМ, в состав Постоянного бюро входят также четыре представителя фракции Партии социалистов: Василе Боля, Владимир Головатюк, Адела Рэйляну, Корнелиу Фуркулицэ. Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча был избран заместителем председателя парламента РМ. Влад Батрынча занял место, освободившееся после того, как вице-спикер от фракции ПСРМ Ион Чебан был избран генеральным примаром Кишинева по итогам второго тура всеобщих местных выборов 3 ноября. На пленарном заседании парламента депутат ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ был избран председателем парламентской фракции Партии социалистов РМ.

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