Июньские события 2019 года – это не первый (вспомним «укропную революцию» 2009-го) и, возможно, не последний этап в череде мини-революций, случившихся в центре Кишинева.

В парламенте, когда у руля оказался триумвират из социалистов и двух составляющих избирательного блока ACUM, была создана Комиссия по расследованию фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного переворота. Возглавил работу новообразованной структуры Михаил Попшой, вице-председатель партии «Действие и солидарность». Начали свой сыск депутаты с того, что пригласили на слушания коллег-демократов. Однако на беседы члены ДПМ так и не пришли.

В следственной комиссии не расстроились и решили копать глубже, взявшись за членов Конституционного суда. На прошедшей неделе члены следственной комиссии пригласили на слушания Михая Поалелунжь (бывшего председателя КС, ред.), судей Раису Апольски, Артура Решетникова, Корнелиу Гурина, Аурела Бэешу, Вячеслава Запорожана. Однако, хотя такое решение и ожидалось, у некоторых наблюдателей оно вызвало удивление, поскольку по закону судьи КС – неподсудны и неподотчетны кому-либо.

Корреспондент «МК» обратился за разъяснениями к одному из «виновников» неудавшейся попытки переворота и к эксперту.

Артур Решетников, бывший член Конституционного суда: «О приглашении на слушания я узнал от журналистов. Официально никаких посланий не получал, хотя в следственной комиссии должны знать, как вызывать на заседания. Мне сложно давать какие-то комментарии, не видя исходного документа. С моей стороны будет реакция, но давайте наберемся чуть-чуть терпения».

Алексей Тулбуре, бывший представитель Молдовы в ОБСЕ и ООН: «В рамках закона эти люди не неприкосновенны, у них нет иммунитета, позволяющего не приходить на слушания. В самом факте приглашения в парламент не вижу нарушения. Комиссия имеет такие полномочия. Понятно, судьи могут не явиться, но это будет некий демарш и знак неуважения к комиссии. Эти люди должны объясниться. Никаких юридических последствий после выступления в рамках слушаний для них не последует. Парламентская комиссия не судит. Она собирает материалы и далее по своему усмотрению может переслать материалы в прокуратуру. Там же будут рассматривать и информацию в плане нарушения или не нарушения закона. Сам факт приглашения в комиссию нормальный».

Александр Чудак