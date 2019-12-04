Игоря Додона, Зинаиду Гречаный и Ирину Влах пытались оштрафовать на пять тысяч леев.

Бывшего сподвижника Гимпу и Киртоакэ, председателя партии «Союз спасения Бессарабии», Валериу Мунтяну вызвали в понедельник в полицию сектора Буюканы. Там он давал показания по поводу заявления, написанного им более трех месяцев назад. В нем бывший депутат жалуется на президента, председателя парламента и башкана Гагаузии, которые не проследили за тем, чтобы сотрудники соответствующих административных зданий приспустили флаги в «Европейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов».

В социальных сетях Мунтяну написал: «23 августа 2019 года мы отметили “День памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов», когда согласно решению правительства №406 от 21.08.2019 во всех государственных учреждениях должны были быть приспущены флаги. Президент Игорь Додон, в парламенте Зинаида Гречаный и их политические друзья из Комрата игнорировали закон. Я написал на имя министра внутренних дел Андрея Нэстасе заявление и попросил оштрафовать Додона и Гречаную на основании статьи 322 Кодекса правонарушений Республики Молдова. Это был громкий случай, который освещался в прессе. По поводу скорости процесса. Политическая дружба в тогдашней правящей коалиции привела к тому, что это дело замяли».

Теперь, считает Мунтяну, правоохранительные органы не связаны никакими обязательствами и потому решили его выслушать, а может даже и принять меры. Нарушение порядка использования госсимволов наказывается штрафом в размере пяти тысяч леев. Вот только августовское решение правительства Санду о необходимости отмечать 23 августа «Европейский день памяти всех тоталитарных и авторитарных режимов» – незаконное. Дело в том, что список памятных дат в конечном варианте одобряет парламент. Соответствующий документ из правительства в законодательный орган не поступал. То есть все было сделано явочным порядком. Уже тогда некоторые аналитики утверждали: Санду пытается пустить на дно коалицию социалистов с ACUM. Стоит напомнить – 23 августа этого года мы праздновали 75-летие освобождения Молдовы в ходе Ясско-Кишиневской операции от немецкой оккупации.

Следующим союзником Нэстасе и Санду может стать Мунтяну. Кстати, «ценное» будет приобретение. Председатель «Союза спасения Бессарабии» в качестве кандидата принял участие в выборах мэра столицы. За него проголосовало… 0,76% жителей столицы и пригородов или 1710 человек. Но чего у Мунтяну не отнять, так это умения писать доносы, как во времена тоталитарных и авторитарных режимов.

Евгений Гольша