Эта новость стала сенсацией почище молниеносной смены правительства. Во вторник, 3 декабря, экс-премьера Молдовы Владимира Филата освободили из тюрьмы. Сделано это было по решению суда столичного сектора Чеканы в соответствии со статьей 91 Уголовного кодекса, которая предусматривает условно-досрочное освобождение.

Напомним, Филат получил наказание в виде тюремного заключения сроком на девять лет за пассивную коррупцию в особо крупных размерах и извлечение выгоды из влияния, опять же, в особо крупных размерах. Приговор ему был вынесен в июне 2016 года. Прокуратуре тогда удалось доказать получение Филатом взятки от Илана Шора в размере общей сложностью около 800 млн леев (примерно 40 млн евро). Эти доказательства в основном опирались на показания Шора, который заявил, что подарил Филату несколько весьма дорогостоящих автомобилей класса «люкс», передавал крупные суммы денег, оплачивал авиаперелеты тогдашнего премьера, а также проживание его и его близких за рубежом. Взамен Филат содействовал Шору в списании долга по кредиту перед Banca de Economii, оказывал персональную поддержку при установлении контроля над банком.

Суд приговорил Филата не только к тюремному заключению, но и постановил конфисковать незаконно нажитое имущество на общую сумму в 791,2 млн леев. В августе 2017 года Филат обратился с жалобой на плохие условия содержания в тюрьме в Европейский суд по правам человека. Там сочли жалобу обоснованной и предложили сократить срок заключения Филату на 685 дней – примерно на 1 год и 9 месяцев. Молдавские судьи согласились с мнением европейских коллег.

Как известно, в пенитенциарном учреждении №13, где отбывал срок Филат, содержится множество других осужденных, и вряд ли среди них найдутся те, за кем числятся преступления такого же масштаба. В основном там рыба помельче. А вот условия наверняка у всех одинаковые. Но почему-то плохими они оказались только для Филата.

Вопрос, конечно, интересный… А Филат, между прочим, строит большие планы. Не успев выйти из тюрьмы, он тут же завел новую страницу в социальной сети и недвусмысленно дал понять, что может вернуться в политику и даже… участвовать в грядущих выборах.

Елена Ройтбурд