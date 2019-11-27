СНГ – самый долговременный и наиболее успешный интеграционный проект.

Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный на прошедшей неделе приняла участие в 50-м юбилейном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которое прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. В ходе прошедших мероприятий спикер парламента Молдовы провела ряд встреч и выступила перед участниками с речью.

Взаимовыгодные отношения

До начала официальных мероприятий Зинаида Гречаный встретилась с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Во время встречи стороны рассмотрели политическую ситуацию в Республике Молдова и подтвердили приоритеты нашей страны в отношениях с Российской Федерацией. Председатель парламента подчеркнула необходимость активизации межпарламентского диалога в интересах наших стран и народов. В свою очередь Валентина Матвиенко подчеркнула готовность оказать всемерную поддержку и поздравила парламент и президента страны с достойным разрешением ситуации после отставки правительства и предотвращением политического кризиса. Она также поздравила с результатами, достигнутыми новым правительством во время официального визита в Москву. В ходе встречи обсуждались перспективы взаимовыгодных отношений на уровне регионов. Валентина Матвиенко приняла приглашение посетить Республику Молдова в следующем году в рамках межрегионального форума.

Потенциал совместных проектов

В своем выступлении на заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Зинаида Гречаный отметила, что «Содружество Независимых Государств является одним из наиболее долговременных и наиболее успешных интеграционных проектов на постсоветском пространстве». Говоря о ситуации в нашей стране, Зинаида Гречаный отметила, что после утверждения нового правительства Республика Молдова вернулась к прагматичной, предсказуемой и ориентированной на результат политике. «Республика Молдова возвращается к полноценному и полноправному участию в Содружестве Независимых Государств и на межправительственном уровне. Мы заинтересованы в более активной работе в рамках Содружества, а также Евразийского экономического союза, где Молдова получила статус наблюдателя в 2018 году. Мы видим большой потенциал в развитии внутренних производственных кооперационных, технологических связей, в реализации совместных проектов стран СНГ в разных сферах. Сегодня в Молдове есть полноценная политическая воля и готовность двигаться в этом направлении, сохраняя приверженность и обязательства по всем международным соглашениям, принятым нашей страной ранее», – сказала Зинаида Гречаный. Спикер парламента подчеркнула, что все ветви власти работают вместе, уделяя особое внимание гарантиям инвестиционных проектов. По ее словам, существует большой потенциал в развитии совместных проектов в различных областях. «Защита инвестиций, предсказуемость, открытость нового правительства – вот то, что Молдова может предложить своим внешним партнерам и друзьям в СНГ в настоящее время», – сказала Зинаида Гречаный.

Доступ к рынкам ЕС и СНГ

«Республика Молдова возвращается в Содружество Независимых Государств. Нашими приоритетами являются привлечение инвестиций, развитие экономики и социальная защита населения», – заявила председатель парламента РМ Зинаида Гречаный на пресс-конференции по итогам 50-й юбилейной сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Зинаида Гречаный отметила хорошие условия, которые наше государство предлагает инвесторам, включая доступ к двум важным рынкам, таким как ЕС и СНГ, а также очень привлекательную законодательную базу. Председатель парламента подчеркнула при этом необходимость взаимной социальной защиты граждан и приветствовала принятие типовых законов в рамках СНГ. «Наши граждане должны продолжать сотрудничать и общаться, потому что они связаны вековой дружбой и общей историей, и СНГ является платформой, которая предлагает такую возможность», – сказала председатель парламента.

Укрепление межгосударственных связей

В рамках юбилейных мероприятий Зинаида Гречаный приняла участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). Члены МПА СНГ горячо приветствовали официальное возвращение Республики Молдова к совместной работе. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко поблагодарила председателя парламента РМ за активную деятельность по укреплению и развитию межгосударственных отношений также на платформе МПА СНГ. Участники заседания рассмотрели доклад об организации наблюдателей на выборах в странах-членах СНГ, итоги Конференции по борьбе с терроризмом, информацию о заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, организацию международной конференции Института выборов как механизма признания власти. Члены Совета МПА СНГ обсудили также проект плана деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Нет насилию!

В понедельник председатель парламента РМ Зинаида Гречаный обратилась с посланием по случаю Всемирного дня прекращения насилия против женщин. «25 ноября отмечается Всемирный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Это возможность мобилизовать международное сообщество на борьбу с этим печальным явлением, несовместимым с цивилизованным обществом. Эта проблема приносит страдания в семьи, ограничивает возможности женщин в полной мере реализовать свой потенциал, препятствует социально-экономическому развитию общества.

Поэтому я настоятельно призываю принять меры на национальном и местном уровнях для предотвращения насилия в отношении женщин и девочек и борьбе с ним. Дома, в обществе, в онлайн-среде мы должны проявлять абсолютную нетерпимость к этому позорному явлению и учить тому же наших детей. В селах и городах Молдовы не должно быть места агрессии – здесь, дома, должно быть развитие и процветание!» – отметила Зинаида Гречаный в своем послании.