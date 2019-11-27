ООО «Dromas-Cons» в развитии не останавливается.

Чем может быть занят человек, разменявший девятый десяток? Заботами о здоровье, воспоминаниями о минувших днях, неспешными прогулками в парке? Логично. Но совершенно не характеризует образ жизни Петра Григорьевича Дачина – руководителя ООО «Dromas-Cons». Этот человек – не просто опытнейший в стране дорожник с более чем пятидесятилетним стажем, но, пожалуй, и старейший предприниматель Молдовы. Едва ли найдется ровесник Дачина, возглавляющий крупное по меркам республики и, несмотря на все трудности, успешно развивающееся предприятие.

Новое достижение добавляет адреналина

Об этой компании и ее создателе наша газета рассказывала уже не раз. В нынешнем году ООО «Dromas-Cons» отметило свое пятнадцатилетие. И к своей знаменательной дате ввело в строй новый асфальтобетонный завод, в который инвестировано 20 млн леев. Такой вот подарок себе и всей отечественной дорожной отрасли сделали. Этот асфальтобетонный завод стал уже пятым, которым располагает предприятие, и вторым в Кишиневе. Остальные расположены в Комрате, Каушанах и на станции Рогожены Флорештского района. Теперь появилась возможность обеспечить высококачественным асфальтом практически все зоны республики. А еще в пригороде Кишинева действует небольшая фабрика по производству щебня.

Производительность нового завода – 160 тонн/час, а суммарная производительность всех пяти – около 500 тонн/час. Этим количеством можно заасфальтировать примерно 50 км дорог. Свежеоткрытый завод оснащен программным управлением, на пульте работают всего два специалиста. Система дозирования минералов – шестифракционная. Достаточно один раз задать рецептуру асфальтобетона, и дальше компьютер уже сам будет контролировать точность ее соблюдения. С вводом в действие нового завода в ООО «Dromas-Cons» прибавилось 25 рабочих мест, новых сотрудников на месте обучили специалисты предприятия-изготовителя. А в ближайшее время емкость битумохранилища с собственной железнодорожной веткой вырастет с 1800 до 2000 тонн. Столь крупных запасов ценного сырья для производства асфальтобетона нет больше ни у одного подобного предприятия в республике.

Гордятся в ООО «Dromas-Cons» собственной лабораторией, оснащенной по последнему слову науки. Лаборатория эта – одна из лучших в Молдове, результаты ее испытаний не раз подтверждались независимыми проверками. Благодаря такому подразделению есть возможность на всех этапах производства контролировать качество и сырья, и готовой продукции, и выполненных работ. И Дачин без сомнения готов поручиться за качество того, что делает предприятие.

«Каждое новое достижение, – говорит Петр Григорьевич, – добавляет мне адреналина. Я смотрю не в прошлое, а вперед. Поле деятельности очень большое».

С государством рассчитываемся полностью

Год еще не завершился, но основные итоги подвести уже можно. Глава ООО «Dromas-Cons» уверен: 2019-й удастся завершить с прибылью. Пока в бюджеты разных уровней перечислены более 25 млн леев в виде налогов, а по итогам года сумма увеличится как минимум до 30 млн. «Я горд тем, что рассчитываюсь с государством полностью, – замечает Петр Григорьевич, – и счастлив, когда плачу большие налоги. Никакой черной бухгалтерии, зарплат в конвертах у нас нет». Правда, результат 2018 года, когда были выплачены почти 44 млн леев налогов, повторить, к сожалению, не удастся. Дело в том, что работать дорожники начали практически только в августе. Теперь уже бывшее правительство во главе с Майей Санду долго не открывало финансирование, и большая часть благоприятного времени была упущена. «Люди уходили и даже уезжали из страны», – огорченно рассказывает Дачин.

Внимание и к технике, и к людям

За пятнадцать лет своего существования ООО «Dromas-Cons» обзавелось солидным парком специализированной техники для строительства и ремонта дорог. Одних асфальтоукладчиков пять – большего количества нет ни у кого в республике. Благодаря этому можно выполнять любые виды работ – от подготовки полотна до благоустройства построенных трасс. Вся техника хранится в просторных ангарах, возведенных своими силами.

Работа у дорожников тяжелая: температура асфальта достигает 160 градусов, а летом еще и атмосфера прогревается градусов до 30 и выше. Объекты разбросаны по всей республике. И для тех сотрудников, кто туда выезжает, приобретены специальные вполне комфортабельные вагончики, где имеются и кровати, и газовые плиты. А рядом с асфальтобетонными заводами, расположенными в Кишиневе, несколько лет назад своими силами построили современное благоустроенное административное здание с раздевалками и душевыми.

Поскольку деятельность предприятия носит сезонный характер, с наступлением осенне-зимнего периода у коллектива возникает вынужденный простой. Зарплаты в ООО «Dromas-Cons» существенно выше, чем в среднем по стране – 10000-15000 леев. Это весной и летом. Но и когда погодные условия не позволяют выезжать на объекты, люди без денег не сидят. Весь персонал прошел тарификацию, и в период простоя (в течение примерно шести месяцев) каждому работнику выплачивается 75% его тарифной ставки. Конечно, с условием, что они продолжат трудиться на предприятии. Тому, кто захочет уволиться, придется вернуть полученные деньги. Но до сих пор такого не случалось.

Надеюсь на правительство технократов

Как ни парадоксально звучит, но Петр Григорьевич со знанием дела утверждает: фактически дороги в стране еще даже не начали строить. И это несмотря на широко разрекламированную в период правления демократов программу «Хорошие дороги». Только в Кишиневе, по словам Дачина, чтобы привести в порядок столичные магистрали, нужны миллионы тонн асфальта. В нынешнем году городу уже проданы 20 тыс. тонн, а за весь период существования предприятия – около 200 тыс. тонн. Про сельские дороги вообще и речи нет. Большинство тех, что эксплуатируются до сих пор, построено в советское время как раз трестом «Агродорстрой», которым руководил Дачин. Надо ли говорить о том, в каком эти трассы состоянии? Конечно, некоторый прогресс имеется. На счету ООО «Dromas-Cons» – победы в тендерах на ремонт дорог в районе Штефан-Водэ, во Флорештском и Ниспоренском районах, работы по благоустройству улиц в Комрате. В следующем году предстоит выполнить большой объем по ремонту местной дороги R-21 Онишканы протяженностью 10 км. В ближайшее время состоится тендер на дорожное строительство в Шолданештском районе, и это позволит полностью загрузить Флорештский асфальтобетонный завод.

Дорожное строительство, по словам Петра Григорьевича, – основная отрасль в стране, и именно ее надо развивать в первую очередь. Потому что хорошие дороги – залог подъема экономики. Причем не только трассы международного и национального значения, но и маленькие проселочные дороги. А потенциал для улучшения ситуации имеется. ООО «Dromas-Cons» обязательно будет участвовать в тендерах на реализацию проектов, которые предполагается финансировать из внешних источников. До недавних пор, как замечает Дачин, к этим тендерам допускали лишь ограниченный круг компаний, в основном зарубежных, пользовавшихся покровительством властей. А у них зачастую и необходимой производственной базы нет, и квалифицированного персонала, и строительные материалы сомнительного качества. Вот и приходят в негодность дороги, отремонтированные или построенные такими «специалистами», чуть не после первого же дождя. Зато деньги, и немалые, потрачены.

«Мы очень надеемся на правительство технократов, – говорит Петр Григорьевич. – Эти люди не приехали откуда-то, они живут здесь и хорошо знают ситуацию в стране. Очень правильно, что они сразу взялись за дорожную сферу. Я не состою ни в одной партии и готов поддерживать тех, кто работает не ради своей выгоды, а для блага народа».

Елена Ройтбурд