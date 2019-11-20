Глава левобережья Днестра ищет в Москве дополнительные средства.

Будучи в очередной раз в Москве, глава Приднестровья Вадим Красносельский встретился с российскими журналистами. Он рассказал им, каким образом регион хотел бы еще получать средства из бюджета РФ.

По словам Красносельского, жители левобережья Днестра с российскими паспортами должны пользоваться всеми правами, что и населяющие «большую землю». «Согласно законодательству Российской Федерации, граждане России получают страховой сертификат, но мы, граждане РФ, проживающие на территории Приднестровья, к сожалению, лишены такого права, хотя это противоречит Конституции – Основному закону, согласно которому граждане России имеют равные права и равные обязанности независимо от территории проживания», – отметил Красносельский. По его словам, в регионе насчитывается около 220 тысяч обладателей паспортов РФ. Выезжая на заработки, они не могут рассчитывать на медицинскую помощь. Также глава Приднестровья обратил внимание на проблемы с реализацией права на материнский капитал. «Если у граждан РФ рождается ребенок, ему выдается сертификат, то есть мы сертификат получаем. Но применить его на территории Приднестровья не можем. Надо выехать в Российскую Федерацию на ПМЖ и потом решать, как этот сертификат применить согласно законодательству России. Мы предлагаем применять его и на территории Приднестровья», – рассуждал Красносельский. В случае реализации этого предложения, тираспольские эксперты полагают, что может быть остановлена депопуляция населения региона.

По оценке интервьюируемого, в Левобережье проживает около полумиллиона человек. Из них у 220 тысяч гражданство России, у 100 тысяч – Украины и у 200 тысяч – Республики Молдова. «В принципе нет в Приднестровье человека, который не хотел бы получить именно российский паспорт. Но что является препятствием? Это наличие молдавского или украинского паспорта. Однако в этом винить людей нельзя, это несправедливо», – уверен Красносельский. Он полагает, что документы РФ можно выдавать жителям региона без того, чтобы они отказывались от другого гражданства, как это, например, уже делается в отношении граждан Украины. В случае реализации такого предложения получателями помощи из Российской Федерации могут стать все сто процентов приднестровцев.

Александр Боц