Активист и общественный деятель

Сергей Афанасенко известен и своей активной общественной деятельностью. Он возглавлял Министерство молодежи и спорта в 2015 году, входит в число первых 100 паралимпийских спортсменов в мире, возглавляет Национальное антидопинговое агентство. Будучи участником паралимпийских игр, много лет занимался большим теннисом, баскетболом, бильярдом, волейболом, бадминтоном. В 2002 году он был награжден орденом Meritul Civic, в 2007 – Орденом почета за проведение Года молодежи среди людей с ограниченными физическими возможностями. На заседании фракции были назначены также четыре вице-председателя: Динарий Кожокару, ответственный за область медицины, Александр Одинцов – специалист в области урбанизма, архитектуры, земельных отношений, Людмила Полодюк – на протяжении четырех лет руководила секретариатом фракции и работала с документами, Светлана Попа – ответственная за проекты, связанные с пригородами.

Новые лидеры в районах

По итогам всеобщих местных выборов, главой Окницкого района стал представитель Партии социалистов Юрий Плопа. За кандидатуру Юрия Плопы проголосовали 27 советников Окницкого района. Кроме фракции ПСРМ, которая представляет в районном совете Окницы большинство, свой голос за представителя ПСРМ также отдали советники от ПКРМ, ДПМ, партии Шора. В голосовании не участвовали советники от блока ACUM. Заместителями председателя Окницкого района избраны советники ПСРМ Евгений Шипкалов и Галина Залевская.

На текущей неделе стало известно, что главой Бричанского района стал еще один представитель Партии социалистов Виталий Лупашко. За председателя района, члена ПСРМ, проголосовали 28 советников и 4 воздержались.

Напомним, что 5 ноября, по итогам всеобщих местных выборов, был избран первый в стране председатель района. Главой Дондюшанского района стал представитель Партии социалистов Валентин Чеботарь.

Бесплатные парковки для автомобилей

В столичном районе Ботаника запущены работы по благоустройству парковок в периметре жилых домов, расположенных по ул. Брынкушь, 146, 146 а, 148, ул. Белград, 17, 19/1а, 19/1б, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 23. Работы будут проводиться в течение нескольких недель и будут завершены до конца ноября. Об этом сообщил муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский. По его словам, претурой сектора Ботаника на проведение данных работ выделено 600 тыс. леев. Он также отметил, что по завершению работ почти весь квартал будет оснащен бесплатными местами для парковок автомобилей. Ранее в этих дворах провели работы по капитальному ремонту внутридворовых дорог, а также в рамках программы по благоустройству дворов по ул. Брышкушь, 146, была установлена workout площадка.