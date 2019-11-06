Министры, плохо управляющие подведомственными учреждениями, должны уйти в отставку.

Прошедшая рабочая неделя президента Молдовы была традиционно весьма насыщенной. Разумеется, одним из ключевых вопросов, которому уделял внимание глава государства, был прошедший 2-й тур местных выборов. Во вторник состоялось заседание парламентской фракции Партии социалистов РМ, в котором участвовал и президент Молдовы. На совещании, в частности, обсуждались вопросы консолидации нынешнего парламентского большинства и повышения эффективности руководства страной.

Работа на благо граждан

Президент страны отметил важность формирования коалиций политического большинства на местном уровне, и особенно в Муниципальном совете Кишинева, для того чтобы в кратчайшие сроки можно было начать работу на благо граждан. В то же время глава государства выразил обеспокоенность по поводу неэффективности действующего правительства и роста недовольства граждан в этой связи. В ходе обсуждения подчеркивались серьезные недостатки в решении экономических и социальных вопросов, полное отсутствие видения путей выхода из кризиса и эффективных действий по решению проблем граждан, а также создавшаяся драматическая ситуация в сфере безопасности граждан, которые ежедневно сталкиваются со случаями угрозы жизни. Руководители соответствующих учреждений продемонстрировали неспособность справиться с ситуацией, им пока не удалось выработать конкретные решения по защите граждан. На встрече была достигнута договоренность о мерах, которые следует обсудить с правительством и должностными лицами из отраслевых министерств, а также вынести на парламентские слушания и дискуссии с партнерами по коалиции. Предстоящие обсуждения также будут включать предложения по отставкам ряда министров, которые плохо управляют подведомственными им учреждениями.

Еще одна тема, которую президент Игорь Додон обсудил с фракцией ПСРМ, связана с реформой правосудия. Глава государства поблагодарил ПСРМ за поддержку всех проектов, направленных на реформирование системы правосудия, и выразил уверенность, что фракция социалистов поддержит эту сферу, жизненно важную для будущего страны.

В то же время были обсуждены проблемы, возникшие в ходе реализации реформ, критические замечания Венецианской комиссии по предложенной правительством концепции, путаница вокруг конкурса на должность генерального прокурора, организованного Министерством юстиции, методы, которыми отдельные политические деятели все еще пытаются установить контроль над этим конкурсом, уже нарушив юридический срок 1 ноября, когда правительство должно было направить в Высший совет прокуроров список из 4 кандидатов на основе предварительного отбора. Все эти вопросы вызывают обеспокоенность у фракции социалистов и будут рассматриваться в ближайшее время, чтобы не допустить предвзятости или политического вмешательства в правосудие.

Вопросы, обсужденные на заседании парламентской фракции ПСРМ, будут проанализированы также Республиканским советом ПСРМ, заседание которого состоится в ближайшее время и где будут приняты соответствующие политические решения относительно обязательств партии перед гражданами и обеспечения эффективной работы правительства. Фракция ПСРМ заверила главу государства, что поддержит все его действия, направленные на достижение политической стабильности в стране, эффективное управление государством в интересах людей с тем, чтобы сделать жизнь каждого гражданина лучше и безопаснее, чтобы обеспечить доступ к справедливому правосудию.

Недальновидная политика

Многие пенсионеры рискуют остаться без надлежащего медицинского обслуживания из-за того, что правительство отказалось поддержать инициативу депутатов-социалистов об обязательном переводе аннотаций к лекарствам на русский язык. Как заявил на прошедшей неделе Игорь Додон, он очень обеспокоен данным решением кабинета министров и не понимает, зачем правительство пытается вести войну с русскоязычным населением. «Конечно, нас это волнует. Это неправильно. Против кого направлена такая политика правительства? Против нашего старшего поколения, которое еще не изучило государственный язык? Да, мы все должны изучать молдавский язык. В этом вопросе государство должно помогать, правительство должно иметь отдельные программы для изучения государственного языка. Но почему такими действиями мы пытаемся отбросить в сторону очень большую часть общества? В РМ около 1/3 населения – русскоязычные, они – часть этого общества, и их нельзя отделять или отказываться от них, потому что они – часть многонационального молдавского народа. Это недальновидная политика. Нельзя такое делать. На такие грабли уже наступали в начале 90-х». Президент заявил, что не понимает этого шага кабинета министров, потому что ситуация в обществе сегодня только-только стабилизировалась. В этом, по мнению главы государства, большая заслуга лидеров нынешней правящей коалиции, состоящей из Партии социалистов и Блока ACUM, которые сумели летом этого года объединиться во имя интересов Молдовы и народа. Однако, по словам Игоря Додона, подобные шаги со стороны кабинета министров могут поставить крест на межнациональном спокойствии: «В обществе есть спокойствие, это то, чего мы добивались. Мы смогли на первом этапе объединить общество, зачем же нам такими инициативами пытаться опять его расколоть? Для того, чтобы получить перед выборами какие-то мнимые дивиденды? Выборы пройдут, и после этого жизнь опять продолжится. После этого нужно вместе двигаться и решать те проблемы, которые мы перед собой вместе ставили». Подводя итог, глава государства констатировал, что в качестве президента и гаранта Конституции сделает все возможное, для того чтобы сохранить согласие и спокойствие в межнациональном молдавском обществе. Стоит отметить, что данная инициатива депутатов-социалистов была продиктована многочисленными обращениями со стороны русскоязычного населения, преимущественно старшего возраста, которые заявляли, что не могут пользоваться медикаментами, потому что не понимают аннотации, написанной на государственном языке. Напомним, недавно правительство, руководимое Майей Санду, отклонило инициативу депутатов-социалистов о переводе на русский язык информации о лекарствах, содержащейся на упаковке. По мнению членов кабинета министров, дублирование на русский язык информации о лекарствах на упаковке повлечет дополнительные расходы для молдавских импортеров, а также может привести к сокращению фармацевтических компаний, поставляющих в Молдову лекарственные препараты.

Сохранить мир в Молдове

Президент страны принял участие во втором Форуме этносов, который прошел в столичном Дворце Республики под патронатом главы государства и в ознаменование 30-летия образования общественного этнокультурного движения. Глава государства приветствовал сотни участников, представляющих многие этносы нашей страны, а также депутатов парламента во главе со спикером Зинаидой Гречаный и аккредитованных в Кишиневе дипломатов. В ходе выступления Игорь Додон с удовлетворением отметил, что в нашей стране удалось добиться долгосрочного межэтнического согласия, и представители других этносов, населяющих Молдову, гордятся тем, что являются ее гражданами, а мы гордимся таким большим разнообразием культур и языков в РМ. «Кроме того, благодаря широкому национальному консенсусу нам удалось мирно устранить олигархический режим и достичь стабильности и спокойствия в стране», – сказал глава государства. Игорь Додон также подчеркнул, что как президент и гарант Конституции сделает всё, чтобы в Молдове сохранились мир и согласие между более чем 120 народами, населяющими Молдову – наш общий дом.

Неформальная встреча

Игорь Додон в минувшее воскресенье вместе с семьей посетил город Бендеры, где провел неформальную встречу с лидером приднестровской администрации Вадимом Красносельским. «В воскресенье, 3 ноября, посетил с семьей Бендерскую крепость – памятник архитектуры 16-го века, который я давно обещал показать своим сыновьям.

На территории крепости провел неформальное общение с руководителем приднестровской администрации Вадимом Красносельским. Для нас провели экскурсию по крепости, и я высоко оценил усилия руководства региона, которому удалось возродить этот уникальный культурно-исторический объект, привлекающий большое число туристов. Мы вместе отпраздновали День национального единства – важный государственный праздник Российской Федерации – стратегического партнера Республики Молдова. Оцениваю эту неформальную беседу с господином Красносельским как продуктивную и считаю, что нам нужно регулярно проводить встречи на уровне руководства и простых граждан с обоих берегов Днестра», – отметил глава государства.

Помощь многодетной семье

Глава государства из прессы узнал о вопиющем случае, произошедшем с семьей Паскарь из села Суворовка Фалештского района. На семью Паскарь, в которой растут 11 детей, подали в суд после того, как власти потребовали от них вернуть материальную помощь в размере 6 тысяч леев, ранее выданную государством для лечения дочери, попавшей в реанимацию. Игорь Додон решил пригласить всю семью в Администрацию президента и предложить им необходимую помощь. Родители Адела и Сергей рассказали, что семья живет в очень трудных условиях и вынуждена ютиться в двух маленьких комнатах. Глава государства подарил детям игрушки, школьные принадлежности, спортивные костюмы, а родителям – стиральную машину и финансовую помощь в размере 20 тысяч леев. Кроме того, в знак высокой оценки заслуг госпожи Аделы Паскарь в деле укрепления института семьи Игорь Додон вручил ей Почетный диплом президента Республики Молдова.

Президент также пообещал семье Паскарь, что в скором времени поедет в их село и проверит на месте возможности решения их жилищной проблемы. «Считаю, что мы должны оказывать поддержку многодетным семьям нашей страны, а предоставляемая государством материальная помощь должна обеспечивать им достойную жизнь», – отметил Игорь Додон.