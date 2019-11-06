Социалисты хотят сохранить формулу коалиционной власти с ACUM и на местном уровне.

Досрочные выборы или продолжение коалиционной власти Партии социалистов и Блока ACUM? Кто хочет подчинить себе Генеральную прокуратуру, сменив контроль со стороны экс-председателя Демпартии Влада Плахотнюка? Выдержки из эксклюзивного интервью президента Республики Молдова Игоря Додона кишиневскому бюро Свободной Европы.

Об оценке деятельности президента

– В общих чертах: и по моему мнению, и по мнению участников опросов, по результатам замеров, которые мы производим, плюсов больше, чем минусов. Большая часть граждан Республики Молдова удовлетворены мандатом действующего президента.

О форме правления

– Я не уверен, что в Республике Молдова парламентская система. Думаю, это полупарламентская и полупрезидентская система. Почему? Помните реформу, конституционную реформу 2001 года, когда ряд полномочий главы государства передали парламенту, потому что сочли целесообразным, чтобы президента выбирал именно парламент, а потом вновь переиграли, и сегодня главу государства избирает народ? Так вот, если бы президента выбирал парламент, тогда, естественно, это была бы парламентская республика. В нашем же случае президент – глава государства, напрямую избираемый народом, это народ наделил его мандатом, правом выходить с идеями, предложениями и инициативами, которые не всем нравятся – и в парламенте, и в правительстве, и в предыдущих составах, и в нынешних. Но что им можно на это сказать? Если кто-то из бывших, а может, и нынешних партнеров надеялся, что будет послушный президент, который сидит у себя в кабинете и открывает рот только тогда, когда ему подносят микрофон, то это не мой случай. Я довольно активен в вопросах и внутренней, и внешней политики. Так будет и впредь.

Об отстранении от должности

– Отстранить… А вот прибегнуть к импичменту они не осмелились! Не стали рисковать. Этот механизм впоследствии признали незаконным, и я был прав, когда говорил, что действия Демпартии антиконституционны – кстати, это подтвердила и Венецианская комиссия. Эти три года, по моему мнению, были далеко не простыми. Я считаю, что нынешний период лучше, и я надеюсь, что он продолжится.

О подчинении генпрокуратуры

– Не думаю, что у кого-то есть на это шансы. Политики, допустившие роковую ошибку, получили по заслугам – их жестко наказало общество, их наказало время, поэтому я могу лишь обратиться к тем, кто, возможно, вынашивает подобные планы: не повторяйте ошибок, остерегайтесь наступать на те же грабли, потому что конец окажется трагическим. Я лично этого не хочу!.. Я хочу, чтобы в Республике Молдова работали демократические институты, хочу, чтобы был мир и спокойствие, и я хочу остаться в Республике Молдова после того, как моя политическая карьера завершится, – и точно такой же совет я хочу дать и другим, тем, кто мог бы попытаться…

Посмотрите, что случилось: мои партнеры по коалиции – наши партнеры – настояли на первичном отборе кандидата на пост генпрокурора в минюсте, это такой своеобразный фильтр. Я сказал, что тут есть элемент угрозы, так как в Конституции подобная процедура не предусмотрена. Они настаивали, начали говорить, что я блокирую реформу прокуратуры, кто-то даже публично меня в этом обвинял. Тогда я сказал: ладно, принимайте закон, мои коллеги в парламенте его поддержат, и я подпишу его в тот же день. Когда создавался фильтр (спецкомиссия по отбору кандидатов – прим. ред.) в минюсте, я предложил: пусть будет паритет, равновесие. «Нет, мы хотим, чтобы пятерых кандидатов предложило правительство и одного – президент». Хорошо, пусть будет так, я не заинтересован в том, чтобы генпрокурор был моим человеком!.. Организовали конкурс, назначили психолога, пригласили иностранных экспертов, представителей гражданского общества, г-на (Игоря) Боцана, которого я уважаю, хотя он и критикует меня чаще других, но он – известный, активный представитель гражданского общества… Провели конкурс, отобрали четырех кандидатов, обнародовали результаты конкурса – и они опять недовольны! Позвольте, но вы же опрокидываете все принципы проведения конкурсов, все принципы демократии, которые сами же и продвигаете! Вы выбрали этих четырех кандидатов, сейчас кто-то не нравится, потому что, возможно, не прошел кандидат, в котором был заинтересован кое-кто из политиков – не я, потому что я не участвовал в проведении этого конкурса, и уж тем более не я ставил под сомнение результаты предварительного отбора. Результаты конкурса вызвали у них вопросы, и мы вновь оказались в ситуации, которая случилась в Конституционном суде – там тоже был конкурс, я пытался настаивать: «Давайте продвигать победителя!» Но мои партнеры по коалиции не согласились. И что в итоге?! И сегодня они наступают на те же грабли – опять собираются пересмотреть, изменить… Знаете, что это мне напоминает? Мне это напоминает Плахотнюка, который меняет правила во время игры. Если Плахотнюку не понравилось то, что он получил, он менял правила. Выходит, нынешнее правительство перенимает передовой опыт Плахотнюка?! Если не понравился кандидат, выигравший конкурс, что будем делать? Аннулируем конкурс! Так чем же это правительство лучше предыдущего?!

О реформе юстиции

– В конце августа мы вместе представили концепцию реформы прокуратуры и системы юстиции. По реформе прокуратуры был принят закон, мы решили с этими фильтрами, которые сегодня созданы – и которые не работают. Похоже, кто-то в этом заинтересован… Что же касается прокуратуры и мер, о которых мы говорили в конце августа, то мы продвинулись вперед. А относительно реформы юстиции, то представленная нами концепция – нами, всем руководством страны – вызвала критику, и Венецианская комиссия дала по этому проекту отрицательное заключение. Концептуально документ навлек на себя много критики. Разумеется, главе государства – тем более, я по профессии не юрист – необходимы эксперты, независимые, известные, которые дадут свою экспертную оценку некоторых проектов, чтобы мы не попали снова в ситуацию, когда очередной проект получит отрицательное заключение наших внешних партнеров – Венецианской комиссии, Совета Европы… Поэтому мы и решили – и это для всех, не только для аппарата президента, а для всей правящей команды – создать экспертный совет, в который войдут известные специалисты. Не люди Додона, не ангажированные политически люди… Есть независимые эксперты, которые могут подготовить для президента, для депутатов – почему бы и нет? – экспертизу по всем проектам законов, которые касаются юстиции – и не только.

Я намерен консультироваться с ними по широкому спектру проблем, касающихся и судебной системы, и прокуратуры. Мне необходима такая экспертиза, да и любому президенту она необходима, любому чиновнику высокого ранга. Когда ты что-то не понимаешь, или если возникли сомнения – зови экспертов! Я не считаю зазорным обращаться за консультацией. В определенных экономических вопросах я могу быть экспертом для кого угодно, но в вопросах юриспруденции сам нуждаюсь в экспертной поддержке. Я их пригласил, они согласились. Экспертиза ради улучшения какого-то проекта, а не для того, чтобы кого-то заблокировать. Никаких комплексов неполноценности на этот счет, какой смысл комплексовать?

В проект реформы системы юстиции, который получил отрицательное заключение ВК, сейчас готовится ряд изменений, затем документ снова будет представлен на рассмотрение ВК. В начале декабря, числа 6-7-го, если не ошибаюсь, – через месяц состоится заседание Венецианской комиссии, на котором будет вынесено окончательное решение. И мне бы не хотелось, чтобы концепция опять получила отрицательное заключение, и нам бы пришлось ждать еще 2-3 месяца до следующего заседания ВК. Поэтому давайте работать сейчас, все вместе – эксперты, правительство – все вместе. И давайте сделаем проект, который соответствует международным требованиям. Это моя цель, потому что если проект не получит «добро», значит, мы потеряем еще два-три месяца.

Об узурпации власти

– Что касается прокурора, то я заметил желание и готовность идти вперед, чему я очень рад, я приветствую такой настрой. На уровне судей – да, там есть желание затянуть дело, заблокировать. Такая цель явно есть! Я спросил прокуроров: «Чем мы можем помочь? Скажите! Надо это дело довести до конца, это обязательно, потому что то, что случилось в июне, – очень серьезно. Речь идет об узурпации власти в государстве, и закрывать глаза на подобное просто недопустимо». Я надеюсь, что мы поняли друг друга, и что дело будет доведено до конца.

О коалиции ПСРМ-ACUM

– Прежде всего, я искренне хочу, чтобы эта коалиция не распалась, я считаю, что это – шанс для Республики Молдова. Такой шанс нам выпал впервые. Может, некоторые партнеры не готовы, морально не готовы, или устали, и мы должны принять это решение, должны сказать людям – продолжаем мы путь вместе или нет. Не мы шатаем лодку Майи Санду и коалиции, не мы расшатываем правительство, они сами раскачивают себя изнутри. Пусть партнеры разберутся между собой, потому что подрываем стабильность не мы. Я думаю, кто-то из партнеров по блоку ACUM не очень доволен тем, что кто-то стал премьер-министром, а кто-то… Слышали поговорку у молдаван – о том, что «cineva îi cineva, dar cineva nu-i cineva» («кое-кто – это кто-то, а кто-то не этот кое-кто»)? Совершенно ясно, что один из руководителей блока растет, занимает одну из главнейших в государстве должностей, а другой – нет. И вот он пытается…

О том, что делать социалистам?

– Мне люди пишут: «Г-н Додон, если Майя Санду может вступить в коалицию (в ходе борьбы за Кишинев) с коррумпированным – мы это знаем, возбуждены дела! – Киртоакэ, то что ей может помешать вступить в коалицию за Молдову с Плахотнюком? Ведь разницы нет?» Так пишут люди. И я действительно задал себе вопрос, который надо будет решить сразу после выборов. Вот, пройдет 3 ноября, соберемся все и посмотрим, что происходит. Как получается, что мы идем, идем – и вдруг случается такое? Один разносит нас в пух и прах, грозится лично заняться нами и отправить за решетку всех партнеров по коалиции, другой ищет поддержки на стороне… Хорошо, но мы, социалисты, как тут нам следует поступать? Что порекомендуете вы, электорат справа, что делать социалистам? Молчать и притворяться, что ничего не происходит? Нет, так не пойдет!

О ругани и драках

– Ни с кем создавать мажоритарные коалиции мы не будем. Мы обещали не формировать (иных) парламентских коалиций в этом парламенте – и точка. С Блоком ACUM – да. До выборов я предельно ясно сказал, что хорошо бы после выборов сохранить формулу коалиционной власти и на местном уровне. Там, где ПСРМ заняла первое место, председателем района должен быть ставленник ПСРМ; вице-председатели – все, один или два, в зависимости от величины района, – пусть будут от блока ACUM. А там, где ACUM получил больше мандатов, социалисты проголосуют за представителя блока, выдвинутого на пост председателя района. Знаете, какая картина получается в районах? У наших – все так, как договорились, а у них – снова ругань, чуть ли не драки…