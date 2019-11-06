В Муниципальном стоматологическом центре это точно знают.

Природа подарила каждому улыбку из 32 зубов. К сожалению, редко кому удается сохранить все их в целости и сохранности до преклонных лет. И тут на помощь приходят стоматологи, в том числе ортопеды.

Как и чем заменить утраченные зубы, люди придумали еще несколько тысяч лет назад. Самый древний съемный протез, сделанный из дерева, был найден в Египте. С тех пор медицинская наука и технический прогресс шагнули далеко вперед, и то, что долгие века могли себе позволить только очень богатые люди, в наши дни доступно практически любому человеку.

Отсутствие зубов – недостаток не только косметический. Это зачастую ведет к проблемам с системой пищеварения. Поэтому так важно ликвидировать «пробелы», образовавшиеся со временем в ротовой полости. О том, что может предложить пациентам современная стоматология, мы поговорили с заведующим отделением ортопедической стоматологии Муниципального стоматологического центра, врачом высшей категории Александром ЛЫСЕНКО.

Александру Михайловичу 41 год, отделением руководит чуть больше двух лет, а в Муниципальном стоматологическом центре работает с 2002 года. Работу по протезированию знает в деталях, поскольку сначала получил специальность зубного техника и работал в этом качестве, а потом уже окончил Государственный медицинский и фармакологический университет. Параллельно получил юридическое образование. Специализировался в США, Италии, Германии и других странах.

Помощь с учетом возможностей

– Насколько проблема протезирования актуальна для нашего населения?

– Годам к пятидесяти 80-90% населения нуждаются в протезировании. Причина в плохой экологии, а также в том, что в последние четверть века практически прекратилась массовая профилактическая работа, которая раньше проводилась на государственном уровне.

– Как известно, значительная часть жителей республики относится к категории малообеспеченных, а протезирование – процедура недешевая.

– Мы всегда предлагаем пациентам несколько вариантов протезирования, в зависимости от возможностей человека.

– Расскажите подробнее о том, какие именно виды протезирования применяются.

– Это и съемные протезы (они и наиболее доступные по цене), и несъемное протезирование, и комбинированные методы. Если говорить о коронках, то материалы, которые использовались несколько десятков лет назад, например, золото, практически ушли в прошлое. И металлокерамика, из которой и сегодня изготавливаются коронки, уже другого поколения: материалы более стойкие и менее травматичные. Более эстетичные конструкции подбираются индивидуально. Из разного вида керамики изготавливаются виниры – специальные накладки, позволяющие максимально сохранить «родные» зубы. Должен заметить, что материалы мы применяем от лучших зарубежных производителей – немецких, японских, израильских.

Самый сложный вид протезирования – на имплантах. Это замена отсутствующего зуба на искусственный. Имплантация может производиться в один или два этапа. Второй вариант более длительный по времени, но и более долговечный.

Все процедуры в обязательном порядке проводятся под анестезией, препараты подбираются индивидуально. Обеспечен высокий уровень гигиенической безопасности.

– А как долго вообще «живут» протезы?

– Надо понимать, что они устанавливаются не раз и навсегда. Средний срок службы металлических коронок и мостов 3-5 лет, керамических – 12-15 лет и более. Но, независимо от использованного для протезов материала, надо с профилактической целью дважды в год посещать стоматолога, даже если ничего вроде бы не беспокоит. Ведь состояние здоровья человека меняется, и это отражается на состоянии десен и костной ткани, на которых крепятся протезы. При профилактических осмотрах врач-ортопед может наблюдать за результатами своей работы и вовремя что-то подкорректировать, это проще, чем менять протез целиком. К сожалению, очень редко пациенты приходят на регулярный контроль.

Оборудование – новейшее

– Каким оборудованием оснащено отделение?

– Благодаря тому, что учредитель нашего Центра – Муниципальный совет – выделил средства из столичного бюджета, усилиями администрации учреждения Муниципальный стоматологический центр оснащен специальной высококачественной и высокоточной техникой. Сегодня все отделение оборудовано новыми стоматологическими установками с внутриротовыми камерами. Это дает возможность увидеть на экране, как села на зуб коронка – с точностью до микрона. Раньше, когда мы пользовались зеркалами, такого просто невозможно было достигнуть. Специальная аппаратура позволяет контролировать все этапы лечения под микроскопом. Цифровой рентгенаппарат выводит снимок прямо на монитор компьютера в кабинете врача.

Наша гордость – кабинет имплантологии. Все переоснащение произведено в последние годы, а в нынешнем году полностью обновлена зуботехническая лаборатория, где, собственно, и изготавливают ортопедические протезы.

Немаловажно, что именно в Муниципальном стоматологическом центре с 2005 года выполняется протезирование социально незащищенным категориям населения – за счет муниципального бюджета.

В минувшем году отделение приняло около 3 тыс. пациентов. Каждый может быть уверен: у нас он получит высокопрофессиональную помощь в наиболее приемлемом для него варианте.

Елена Ройтбурд