Символ культурных связей между народами Молдовы и Японии.

Президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с первой леди Галиной Додон в составе более чем двух тысяч приглашённых из 180 стран приняли участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Глава государства отметил, что Страна восходящего солнца – одна из тех азиатских стран, с которыми Республика Молдова выстраивает фундаментальный двусторонний диалог, основанный на общих ценностях: демократии, правовом государстве и рыночной экономике.

Двусторонний диалог

Нынешний визит президента РМ в Токио является первым за всю историю с момента установления дипломатических отношений между нашими странами, что подтверждает желание лидеров нашей страны расширять двусторонний диалог на всех уровнях. Пользуясь случаем, в ходе государственного приема, организованного японской императорской семьей, президент РМ Игорь Додон передал августейшей семье приглашение посетить Молдову в удобное время. Во время визита в Страну восходящего солнца президент Молдовы встретился с вице-президентом японского Агентства по международному сотрудничеству (JICA) Дзюнити Ямадой. В ходе диалога глава государства выразил благодарность японской стороне за поддержку, оказанную Республике Молдова в форме грантов и финансирования различных проектов, включая курсы обучения для госслужащих. Кроме того, Игорь Додон приветствовал начало работы представительства JICA в Киеве и предложил открыть аналогичный офис в Кишиневе. В ходе беседы президент РМ отметил, что за последние 15 лет Япония профинансировала на 37,2 млн долларов проект поддержки непривилегированных фермеров 2KR. «Благодаря этому проекту были приобретены и привезены в страну 7580 единиц новой сельскохозяйственной техники для примерно 3500 получателей», – уточнил глава государства. Игорь Додон также упомянул три важных проекта, направленных на рассмотрение правительству Японии: модернизация оборудования для пожарной охраны на сумму 14 млн долларов, строительство Аграрно-продовольственного центра в Кишиневе, модернизация сельскохозяйственных машин и оборудования посредством механизма оказания помощи на развитие в сумме 30 млн долларов сроком на 40 лет под 0,1%. Игорь Додон заверил собеседника в том, что администрация президента будет и впредь поддерживать взаимовыгодные молдавско-японские инициативы в рамках программы помощи по развитию.

Потенциал торговых связей

В Токио президент РМ провел встречу с премьер-министром Сербии Анной Брнабич, с которой обсудил двусторонние отношения и перспективы сотрудничества между нашими странами. Официальные лица были едины во мнении, что у наших стран в области торгово-экономической кооперации есть огромный потенциал, что позволяет рассчитывать на активизацию торговых связей на благо обоих государств. Кроме того, Игорь Додон подтвердил нашу готовность объединить усилия с целью укрепления двустороннего сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, что будет способствовать повышению уровня безопасности и стабильности в регионе и Европе в целом. В завершение встречи глава сербского правительства передала президенту Молдовы приглашение совершить официальный визит в Белград 8-9 ноября сего года.

Взаимовыгодные инициативы

В ходе поездки в Токио Игорь Додон встретился с представителями молдавской диаспоры в Японии, провел беседу с Почетным консулом нашей страны в Сингапуре и принял участие в приеме, организованном с целью продвижения имиджа Республики Молдова. В ходе встречи главы государства с нашими соотечественниками были затронуты проблемы, с которыми они сталкиваются, обсуждены вопросы экономического, культурного, правового характера, а также сотрудничества с деловыми кругами и т.д. Наши соотечественники единодушно говорили о том, что открытие посольства РМ в Токио облегчило доступ к консульским услугам, что в свою очередь помогает сохранению связей с исторической родиной. Игорь Додон также говорил об обязательствах новой молдавской власти по выводу Республики Молдова из тупика и о том, что руководство страны сегодня как никогда нуждается в поддержке и участии наших сограждан, где бы они ни находились. Президент РМ отметил, что сотрудничество с молдавской диаспорой остается приоритетом внутренней и внешней политики нашего государства. В ходе беседы Игоря Додона с почетным консулом РМ в Республике Сингапур Файселем Иршадом были обсуждены пути расширения молдавско-сингапурского сотрудничества, особенно в области туристического обмена и заимствования опыта этой страны в сфере управления и современных технологий. Глава государства заверил консула в готовности администрации президента поддержать взаимовыгодные инициативы и выразил надежду на активное участие в продвижении Молдовы, в том числе в плане привлечения инвестиций. В тот же день, вечером Игорь Додон принял участие в приеме, организованном посольством РМ в Токио с целью продвижения имиджа РМ. На мероприятии присутствовали официальные лица из правительства Японии, представители дипломатического корпуса, местных властей, компаний-импортеров винодельческой продукции из Молдовы, представители молдавской диаспоры Японии, деловых кругов и др. Президент дал высокую оценку содействию японской стороны в продвижении экспорта вин из Республики Молдова, в том числе национального бренда «Вина Молдовы», а также отметил увеличение числа экономических агентов, заинтересованных в экспорте вина из Молдовы в Японию. Игорь Додон приветствовал то, что на протяжении последних трех лет экспорт винодельческой продукции на японский рынок демонстрирует положительную динамику. Так, в 2018 году в эту страну было поставлено 270,3 тысячи литров вина на сумму около 669 тысяч долларов. В сравнении с 2016 годом зафиксировано увеличение объема на 80%, а по стоимости – в 2,3 раза. А за восемь месяцев текущего года на рынок Японии экспортировано 110,5 тысячи литров вина на сумму 240 тысяч долларов. В завершение встречи президент РМ отметил усилия, предпринимаемые администрацией президента для продвижения взвешенной внешней политики, предусматривающей установление взаимовыгодных отношений со странами и Востока и Запада.

Встреча в посольстве РМ

В один из дней пребывания в Японии Игорь Додон посетил посольство Республики Молдова в Токио и провел беседу с сотрудниками нашей дипломатической миссии. Глава государства отметил, что дипломатические отношения между Республикой Молдова и Японией были установлены еще 16 марта 1992 года, а открытие посольств в Токио и Кишиневе состоялось лишь в 2016-м. «В настоящее время правовая база двусторонних отношений включает 37 соглашений между правительствами Молдовы и Японии», – уточнил Игорь Додон. Президент подчеркнул, что за последние годы молдавско-японские отношения находятся на стадии заметного подъема. Япония становится одним из крупнейших внешних партнеров Республики Молдова. Игорь Додон также отметил, что с момента установления дипломатических отношений Япония оказала нашей стране финансовую помощь на общую сумму в 150 млн долларов, преимущественно в области сельского хозяйства, регионального развития и экологии. Глава государства уточнил, что в Республике Молдова действуют 13 предприятий с японским капиталом с совокупным объемом инвестиций в 115 млн леев. «По числу компаний, получающих эти инвестиции, Япония находится на 40-м месте в списке основных инвесторов Республики Молдова, а по объему средств, вложенных в социальный капитал – на 43-м», – отметил Игорь Додон. Кроме того, президент подчеркнул, что объем внешнеторгового оборота Молдовы с Японией в 2018 году составил около 55 млн долларов, что выше показателей 2016-2017 годов, и положительная тенденция сохраняется в нынешнем году.

Жест культурных связей

Официальный визит президента РМ Игоря Додона в Японию предусматривал посещение города Томи, находящегося в префектуре Нагано. Это один из городов, который примет национальные олимпийские сборные на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года. Во время встречи главы государства с мэром Томи Тошио Ханаока были обсуждены перспективы сотрудничества. Глава государства приветствовал инициативу мэрии города подарить 100 саженцев сакуры нашей стране весной следующего года в ознаменование обратного отсчета 100 дней до начала Олимпиады. «Этот жест станет символом культурных связей между нашими народами», – сказал Игорь Додон. Глава государства подарил городу Томи коллекцию вин высшего качества с дружеской подписью. Эти вина будут выставлены на аукцион, а собранные от их продажи средства направят на ликвидацию последствий тайфуна Хагибис, который недавно обрушился на Японию и нанес серьезный материальный ущерб, в том числе городу Томи.

Отметим, что город Томи, находящийся в префектуре Нагано, 7 августа 2017 года был зарегистрирован в качестве принимающего города сборной Республики Молдова на летних Олимпийских играх 2020 года. 6 октября 2017 года мэр Томи подписал Меморандум о взаимопонимании с примаром муниципия Кагул в рамках визита в нашу страну. Следующий визит японской делегации в Молдову запланирован на первую половину будущего года.