Социалисты посадили сотни деревьев в Национальный день озеленения.

Активисты Партии cоциалистов и «Молодой Гвардии», советники, депутаты совместно с жителями Кишинева посадили сотни деревьев в День озеленения в столице. В частности, более 250 декоративных кустов и более 100 деревьев было высажено в новом сквере у озера по улице Албишоара, который был обустроен по инициативе фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева.

В акции принял участие кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан. Сотни деревьев были высажены по аллее им. Мирча чел Бэтрын, на Ботанике у Ворот города, на Рышкановке, на Телецентре, в центре города и в других секторах столицы. Ион Чебан, вместе со своей семьей принявший участие в Национальном дне озеленения, по завершении акции написал в социальной сети: «Сегодня мы посадили больше деревьев для более зеленого и красивого Кишинева. В период с апреля по октябрь, практически каждые выходные, наша команда принимает участие в различных мероприятиях по благоустройству и посадке деревьев в разных районах города. Я твердо верю, что мы все должны внести свой вклад в озеленение Кишинева, который утратил значительную часть зеленых насаждений в последние годы из-за халатности властей. Сегодня парки и зеленые зоны столицы выглядят не так, как мы хотим. Политическая воля, ответственность и деньги нужны, чтобы изменить эту ситуацию, и я сделаю это. Зеленые зоны станут богаче и чище. Кишинев вернет себе репутацию зеленого города!»