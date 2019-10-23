Депутаты заслушали отчет о «краже века». Какие меры будут приняты?

На прошедшей неделе на заседании парламента был заслушан отчет комиссии по расследованию обстоятельств банковского мошенничества. Председатель следственной парламентской комиссии Александр Слусарь, со ссылкой на закрытые данные второго отчета агентства Kroll, заявил, что группы Влада Плахотнюка, Илана Шора и Влада Филата были конечными бенефициарами «кражи миллиарда» из банковской системы Молдовы.

Кто обокрал граждан?

Кража замышлялась группой Плахотнюка-Платона еще с 2012 года при полной пассивности правительства Молдовы во главе с Владом Филатом. Затем пассивная роль госрегулятора – Национального банка – привела к условиям, позволившим завершить кражу. Выступая на заседании парламента, посвященном отчету комиссии о расследовании самого громкого преступления в истории нашей страны, депутат ПСРМ Влад Батрынча уличил «шоровцев» в наглой лжи и рассказал, кто на самом деле виновен в обнищании молдавского населения. «Вы привычно обманываете общественное мнение: миллиарды вывели за один месяц зимой 2014 года. Если этих денег не было на счетах, то что же тогда перечисляли в оффшоры? 14 млрд леев, которые потом, при участии Демпартии, покрыли секретными распоряжениями правительства из средств Нацбанка, а после – перевели в публичный долг. И эти 14 млрд леев превратились в 25 млрд, которые будет возвращать Молдова. Вот так вы обокрали граждан, но вам показалось мало: вы начали играть на валюте, так как деньги выводить из страны нужно было в валюте. Лей обесценился, и цены поползли вверх. Цены на услуги выросли в 2 раза, и каждый пенсионер стал покупать в 2 раза меньше продуктов и услуг на свою пенсию. То есть, вы обокрали каждого пенсионера, а сегодня вы им рассказываете, что социалисты, правительство, Гречаный не захотели увеличить пенсии на 15%. Вы обокрали каждого пенсионера через обесценивание лея, а второй раз – когда приняли публичный долг», – сказал Влад Батрынча. Депутат ПСРМ добавил, что нынешние власти ищут деньги на повышение пенсий и осуществление социальных проектов, что сделать довольно сложно, учитывая тот факт, что те, кто причастен к «краже века», загнали в долги государство и публичный бюджет.

Отдельно социалист упомянул председателя партии Илана Шора, задав вполне обоснованные вопросы в его отношении. «Здесь мы читали обвинения по Филату. Нам выдали показания Шора, в которых человек чистосердечно на 8 листах написал, сколько сумок он выносил и приносил Филату и другим деятелям. Давайте обсудим: откуда Шор брал эти сумки? Если он выносил их из банков, он должен за это отвечать, или за то, что он написал, он полностью освобожден от ответственности? А кто он такой, чтобы позволять себе выносить деньги из госбанка сумками и таскать туда, куда ему заблагорассудится? Что он заработал в молдавской экономике, чтобы стать собственником крупнейшего госбанка? Он получил аэропорт, профсоюзную собственность, приватизировал земли за 3 копейки, и при этом человеку не было даже 30 лет. Понятно: взрослые, серьезные граждане Филат и Плахотнюк втянули в схему. Он финансировал кампанию ЛДПМ в 2014 году, потом – кампанию Демпартии. А непосредственно кампания партии Шора финансировалась из аэропорта, который был госпредприятием и приносил 80-90 млн леев государству. В комиссии по приватизации мы увидели трансферы из аэропорта в Оргеев на этот весь «маскарад».

Ломать жестко и однозначно!

«Кража века» стала возможной благодаря хорошо продуманной схеме. Она готовилась и институционально, и законодательно, и финансово. Об этом на заседании парламента заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк. «Виноваты – все государственные чиновники – руководители. Государство захвачено. Я не хочу обвинять евроинтеграцию и Европейский союз, но многие еврокомиссары и представители администрации США хлопали их по плечам и говорили: «Нормально, верной дорогой идете, товарищи!». И получилось у этих людей чувство безнаказанности, безответственности за то, что происходит в стране. И это надо ломать – жестко и однозначно!» – сказал он.

Кража миллиарда и ландромат

Депутат ПСРМ Богдан Цырдя сделал важное уточнение по вопросу согласованных атак на молдавские банки. Он предположил, что между рейдерскими атаками на молдавские банки 2011 года, кражей миллиарда, ландроматом и ликвидацией и приватизацией банков в 2018-2019 годах есть непосредственная связь. Он также обратил внимание на то, что в участии в некоторых этих действиях подозревается и Ренато Усатый. Богдан Цырдя отметил феноменальность ситуации в 2011 году, когда были предприняты согласованные атаки на несколько банков, в том числе на BEM, Victoriabank, Moldova-Agroindbank.