Почитатели долго искали его бюст на Аллее классиков.

Весьма характерный случай, продемонстрировавший, что в столице нет ответственной власти, произошел в минувший понедельник. Предполагалось, что на День города на Аллее классиков появится двадцать девятый бюст, а именно – поэта, прозаика и публициста Дмитрия Матковского.

На мероприятие пришло достаточно много людей, знавших бывшего главного редактора журнала «Нистру» лично. Прибыли исполнители из фольклорного ансамбля, было много цветов, только бюста на месте не оказалось. В дальнейшем выяснилось – мероприятие отменено мэрией, только о том почему-то широкой общественности не сообщили, все осталось в тайне. Исполняющий обязанности мэра столицы Андриан Талмач сообщил журналистам: «Сейчас выполняются работы по исполнению цоколя. Вся задержка из-за него. Через две-три недели проблема будет решена».

Почитатели Матковского, среди которых было немало людей в возрасте, напрасно надеялись на более внятные объяснения причин произошедшего. Даже элементарных извинений за организационный ляп не последовало. Установить на Аллее классиков бюст Матковского решило правительство Павла Филипа третьего апреля этого года. Все расходы, а это около 400 тысяч леев, должен был понести столичный бюджет. Поэт умер в 2013-м году, он был народным депутатом СССР, одним из основателей Народного фронта.

Евгений Гольша