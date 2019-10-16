Им поможет подоходный налог.

Завершается работа над проектом Закона о государственном бюджете на 2020 год. С 1 января следующего года все поступления подоходного налога с физических лиц будут оставаться в распоряжении примэрий сельских населенных пунктов.

Сегодня местные власти могут пользоваться только 75% этих сумм. Увеличится за счет этой статьи и финансирование городов и муниципиев – их администрация сможет распоряжаться 50% поступлений, а не 20%-35%, как сейчас. По словам министра финансов Натальи Гаврилица, кроме того, из госбюджета будут компенсированы за счет части сборов (примерно 10%) от налога на прибыль юридических лиц фонды финансовой поддержки. Средства поступят непосредственно в местные бюджеты. Таким образом, населенные пункты только выиграют от этих изменений и смогут внедрять социальные проекты, в которых нуждаются жители территорий.

Премьер-министр Майя Санду заявила в ходе обсуждения проекта: «Мы работаем над бюджетом солидарности и справедливости, бюджетом, который повысит степень финансовой независимости большинства мэрий страны. В результате они не будут сильно зависеть от трансфертов из центрального бюджета. Деньги пойдут на местное развитие».

По оценке исполнительного директора Конгресса местных властей Виорела Фурдуя, если парламент согласится с данным предложением, местные бюджеты получат дополнительно 550-600 млн леев.

Елена Ройтбурд