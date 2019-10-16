Воскресенье, 20 октября 2019, 04:33

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

У местных властей будет больше денег

У местных властей будет больше денег
16 октября
21:22 2019
Версия для печати Поделиться

Им поможет подоходный налог.

Завершается работа над проектом Закона о государственном бюджете на 2020 год. С 1 января следующего года все поступления подоходного налога с физических лиц будут оставаться в распоряжении примэрий сельских населенных пунктов.

Сегодня местные власти могут пользоваться только 75% этих сумм. Увеличится за счет этой статьи и финансирование городов и муниципиев – их администрация сможет распоряжаться 50% поступлений, а не 20%-35%, как сейчас. По словам министра финансов Натальи Гаврилица, кроме того, из госбюджета будут компенсированы за счет части сборов (примерно 10%) от налога на прибыль юридических лиц фонды финансовой поддержки. Средства поступят непосредственно в местные бюджеты. Таким образом, населенные пункты только выиграют от этих изменений и смогут внедрять социальные проекты, в которых нуждаются жители территорий.
Премьер-министр Майя Санду заявила в ходе обсуждения проекта: «Мы работаем над бюджетом солидарности и справедливости, бюджетом, который повысит степень финансовой независимости большинства мэрий страны. В результате они не будут сильно зависеть от трансфертов из центрального бюджета. Деньги пойдут на местное развитие».
По оценке исполнительного директора Конгресса местных властей Виорела Фурдуя, если парламент согласится с данным предложением, местные бюджеты получат дополнительно 550-600 млн леев.

Елена Ройтбурд

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,300,00%
EUR19,320,00%
GBP22,450,00%
UAH0,700,00%
RON4,060,00%
RUB0,270,00%

Курсы валют в MDL на 20.10.2019

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд