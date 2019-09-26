Форум «Великая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство».

Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, во главе парламентской делегации, приняла участие в Форуме спикеров законодательных органов евразийских стран в столице Казахстана Нур-Султане. На форуме встретились председатели парламентов из 65 стран Европы и Азии, а также лидеры 14 крупнейших международных и межпарламентских организаций.

Новая модель интеграции

Целью встречи является установление долгосрочных партнерских отношений на континенте для обеспечения устойчивого развития стран Европы и Азии. На форуме была рассмотрена новая модель партнерства перед лицом общих вызовов, а также интеграция в единый проект Евразийского союза, Европейского союза и другие региональные проекты. На встрече спикеров также обсуждались вопросы либерализации торговых отношений между странами-участницами, диверсификации энергетики, инфраструктуры, инвестиций и другие темы экономического сотрудничества. В состав делегации парламента РМ под руководством Знаиды Гречаный вошли вице-председатели парламента РМ Михай Попшой и Александр Слусарь, депутаты Владимир Головатюк и Богдан Цырдя.

Открытость для сотрудничества

В один из дней Форума Зинаида Гречаный встретилась с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. «Мы открыты для сотрудничества. В прошлом были сложные времена, но сейчас есть большие возможности», – сказала на встрече Зинаида Гречаный. Во время беседы стороны обсудили необходимость использования существующих механизмов и инструментов, в том числе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в процессе разработки и реализации реформ. Отдельно были рассмотрены вопросы деятельности Центральной избирательной комиссии, прав человека и урегулирования приднестровской проблемы. Собеседники обсудили реформу правосудия, инициированную молдавскими властями, а также «дорожную карту» правительства, которая устанавливает приоритеты на следующий период.

Рост объема торговли

На полях Форума председателей парламентов евразийских стран председатель парламента РМ встретилась с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Глава законодательного органа Молдовы поблагодарила Казахстан за поддержку в получении статуса наблюдателя в Евразийском союзе. В свою очередь, премьер-министр Казахстана заявил, что будет полностью поддерживать Республику Молдова в рамках этой и других международных организаций. Во время встречи стороны обсудили возможность увеличения объема торговли между двумя странами, а также создания производственного хаба в Республике Молдова, что приведет к появлению новых рабочих мест, а также внедрению инновационных технологий в нашей стране. Премьер-министр Казахстана выразил открытость и заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в Республике Молдова. Стороны обсудили в связи с этим возможность создания промышленных парков.

Сигнал внешним партнерам

Зинаида Гречаный также встретилась с Нурланом Нигматулиным, председателем Мажилиса – одной из двух палат парламента Республики Казахстан. Председатель парламента РМ подчеркнула важность таких встреч для установления хороших взаимоотношений и развития сотрудничества между странами-участницами. Особое внимание было уделено необходимости активизации экономического обмена и установления устойчивых партнерских отношений. Председатель Мажилиса, в свою очередь, приветствовал решение председателя парламента Молдовы прибыть на Форум вместе с вице-спикерами законодательного собрания, что позволило представить все политические силы парламентского большинства и направить отчетливый сигнал внешним партнерам. Нурлан Нигматулин подчеркнул, что, несмотря на различие во взглядах, у молдавских политических сил есть общая цель.

Региональные проекты

Еще одна важная встреча у Зинаиды Гречаный состоялась с Ильясом Умахановым, заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Спикер парламента РМ отметила успешную организацию Второго молдо-российского экономического форума, который состоялся в Кишиневе 19-21 сентября. Это событие, наряду с другими проектами, является новым началом в отношениях сотрудничества между двумя странами, сказала Зинаида Гречаный. Спикер парламента Молдовы высказалась за активизацию диалога и успешную реализацию проектов регионального сотрудничества. Стороны приветствовали возобновление работы молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Диалог с внешними игроками

Республика Молдова заинтересована в открытом, конструктивном и прагматичном диалоге, со всеми внешними партнерами как на Западе, так и на Востоке, в интересах жителей нашей страны. Об этом заявила председатель парламента РМ на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко. «У нас сложились очень хорошие отношения на уровне глав государств, было бы важно установить более тесные контакты и на уровне парламентов», – сказала председатель парламента Молдовы. Стороны договорились расширять и углублять двусторонние отношения между парламентами на уровне профильных комиссий и групп дружбы. На встрече была подчеркнута необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, включая либерализацию грузоперевозок.

Положительная динамика

На Форуме председателей парламентов стран Евразии Зинаида Гречаный встретилась с Дастанбеком Джумабековым, председателем Верховного Совета Кыргызской Республики.

В ходе обсуждения стороны отметили положительную динамику сотрудничества между двумя странами, особенно в рамках СНГ. В то же время была отмечена необходимость увеличения объема торговли и активизации сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Участники встречи обменялись информацией о законодательной практике и высказались о необходимости дальнейшего диалога. Председатель Верховного Совета Кыргызской Республики пригласил Зинаиду Гречаный посетить Кыргызстан с официальным визитом.

В интересах жителей Молдовы

Республика Молдова и Республика Армения должны расширять сотрудничество и на парламентском уровне, сохраняя позитивную динамику в политическом диалоге на уровне глав государств. Об этом Зинаида Гречаный заявила на встрече с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном. Председатель парламента РМ подтвердила решимость властей и впредь содействовать сбалансированной внешней политике в интересах жителей Республики Молдова. Она высказалась за открытый, конструктивный и прагматичный диалог. В этом контексте была подчеркнута необходимость активизации экономического обмена. Стороны договорились об интенсификации сотрудничества на региональных и международных площадках.

Углубление двусторонних отношений

Зинаида Гречаный провела встречу с Шукурджоном Зухуровым, председателем Палаты представителей Высшего собрания Республики Таджикистан на полях Форума председателей парламентов стран Евразии. В ходе обсуждения стороны отметили положительную динамику сотрудничества между двумя странами, особенно в рамках СНГ и других крупных международных организаций. В то же время собеседники обратили внимание на использованный потенциал дальнейшего углубления двусторонних отношений, в том числе на уровне парламентов.

Политическая стабильность

Накануне поездки в Казахстан председатель парламента РМ обратилась с приветствием к участникам проходившего в Кишиневе Второго молдо-российского экономического форума, выступив на пленарном заседании «Новые политические реальности. Новые возможности для экономического сотрудничества». Зинаида Гречаный отметила, что для Республики Молдова этот форум означает новый этап в развитии как молдо-российских отношений, так и экономического развития Молдовы.

«Я вспоминаю Первый молдо-российский форум, который проходил в Кишиневе в прошлом году. Тогда бизнесмены из России говорили: мы готовы инвестировать в экономику Молдовы хоть миллиард долларов ежегодно, но обеспечьте нам политическую стабильность. И это было очень важно. Именно обеспечением этой политической стабильности сейчас занимается новое парламентское большинство совместно с президентом РМ Игорем Додоном и с правительством».

Верховенство закона

На прошедшей неделе Зинаида Гречаный встретилась с группой экспертов-докладчиков Венецианской комиссии во главе с Симоной Граната-Менгини, заместителем секретаря комиссии. Во встрече участвовали председатель и вице-председатель Парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Сергей Литвиненко и Василий Боля. Стороны обсудили действия, предпринятые парламентским большинством в процессе реформирования системы правосудия, укрепления судебной системы, борьбы с коррупцией. Зинаида Гречаный подчеркнула важность помощи и опыта Венецианской комиссии в осуществлении реформы правосудия и прокуратуры. Спикер отметила, что реформа должна проводиться исключительно в интересах граждан, и ее последствия должны быть долгосрочными. Симона Граната-Менгини заявила, что Венецианская комиссия всегда готова защищать конституционность и верховенство закона и оказывать Республике Молдова необходимую поддержку в этом отношении.