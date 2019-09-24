На молдо-российском форуме обсудили перспективы увеличения товарооборота.

Участники секции «Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру» рассматривали вопросы использования торговых режимов Молдовы, улучшения условий ведения бизнеса и инвестирования, продвижения действующих в стране свободных экономических зон и развития бизнес-партнерств.

По мнению модератора экс-вице-премьера Молдовы Александра Муравского доля экспорта молдавских товаров в Россию должна быть существенно увеличена. Политик отметил, что в настоящее время для этого есть все предпосылки. «Нужно расти и расти. На Торгово-промышленную палату возлагаются особые надежды в этом вопросе. Надеемся, что контакты между молдавскими и российскими партнерами будут регулярными», — сказал он.

Также Муравский отметил, что у России и Молдовы есть множество общих интересов, а нынешняя политическая ситуация способствует развитию отношений двух стран.

В работе секции приняли участие советник премьер-министра Молдовы по экономике и финансовому посредничеству Виктор Бурунсус, директор Агентства по инвестициям Республики Молдова Родика Вербенюк, вице-президент Торгово-промышленной палаты РМ Наталья Каленик, главный консультант Аппарата президента Молдовы Владимир Кривчун, помощник члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Федор Черницын.