II молдо-российский экономический форум завершился пленарным заседанием.

Итоги II молдо-российского экономического форума были подведены на пленарном заседании. В нем приняли участие председатель парламента Молдова Зинаида Гречаный, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, сопредседатель Молдо-российского экономического Совета, и. о. вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, политолог, научный̆ директор Германо-российского форума Александр Рар, министр экономики Молдовы Вадим Брынзан.

Модератором пленарного заседания стал известный теле- и радиоведущий американского происхождения Тим Кёрби, который в начале собрания зачитал приветственные адреса от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, губернатора Брянской области Александра Богомаза и главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Открывая заседание, президент Молдовы Игорь Додон рассказал об изменениях, которые произошли в Молдове и в отношениях с Россией за год, прошедший после предыдущего форума в Кишиневе. Он отметил, что годами между Россией и Молдовой практически отсутствовал диалог на уровне правительства и парламента.

«Сейчас можно с уверенностью заявить, что идет перезагрузка на всех уровнях. Несмотря на все попытки оттолкнуть Россию, мы возвращаемся к тому, чего хотят народы наших стран», – сказал глава государства. Он объяснил, каким образом это стало возможно: впервые за 28 лет разные политические силы создали парламентское большинство и такое правительство, в котором представлены интересы всех граждан Молдовы. По словам Додона, Молдова не хочет дружить против кого-то, не хочет делать выбор между Западом и Востоком. Кишинев использует свое положение для развития, поддерживает конструктивное сотрудничество со всеми странами, и это уникальный шанс для страны. «Я сторонник «большой Европы», от Лиссабона до Владивостока», – заявил президент Молдовы и призвал российское бизнес-сообщество воспользоваться уникальной ситуацией в Молдове.

Приветственную речь на пленарном заседании произнес вице-премьер правительства России, спецпредставитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрий Козак. Он призвал участников форума: «Надо дружить со всеми! Наши отношения с Молдовой должны служить примером прагматичной политики».

Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный отметила, что возрождение торговых отношений Молдовы и России стало возможным благодаря установившейся политической стабильности и заверила, что над поддержанием этой стабильности сейчас работает парламентское большинство совместно с президентом и правительством, что дает надежду на дальнейшее развитие экономики страны и привлечение инвестиций. «Мне бы очень хотелось, чтобы инвестировать в Молдову стало выгодно и чтобы «произведено в Молдове» звучало гордо», – сказала председатель парламента.

И.о. вице-премьера Республики Башкортостан Андрея Назарова констатировал, что потепление отношений между Кишиневом и Москвой связано с политикой главы Молдовы Игоря Додона, приложившего «невероятные усилия». Второй причиной Назаров назвал назначение Дмитрия Козака на должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. В результате политический ландшафт стал совершенно другим. Назаров заявил, что товарооборот между странами в прошлом году составил 1,5 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем годом ранее. Поставки вина в Российскую Федерацию увеличились на 46%. По его оценкам, российский бизнес может инвестировать в экономику Молдовы до миллиарда долларов ежегодно.

Кроме того, и. о. вице-премьера Башкортостана отметил неоспоримые конкурентные преимущества Молдовы. В частности, сравнительно низкая стоимость рабочей силы в стране может быть использована для привлечения дополнительных доходов в государственный бюджет. По его словам, государство должно стремиться к повышению уровня доходов граждан, однако в настоящий момент ситуацию с оплатой труда можно использовать как конкурентное преимущество.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что прошлогодний молдо-российский экономический форум был общественной инициативой, а нынешний приобрел официальный статус. Калини отметил, что у России и Молдовы общие устремления по поиску новых торговых партнеров. «Мы хотим двигаться на двух ногах. Как и Молдова, Россия хочет торговать с разными странами. Стратегически мы решаем одни и те же задачи, говорим на языке бизнеса», — сказал глава «Опоры России».

Губернатор Омской области Александр Бурков оценил форум как очень нужную площадку для восстановления отношений двух стран. Он назвал факторы, которые разваливали партнерство России и Молдовы: разрушение традиционных хозяйственных связей на постсоветском пространстве, охлаждение политических отношений государств, отсутствие специалистов с компетенцией и опытом работы на рынках двух стран.

Бурков отметил большое значение бизнес-миссий и взаимных визитов в развитии торгово-экономических отношений. В качестве примера эффективности этого инструмента он привел визит Игоря Додона в Омск, после которого товарооборот между Молдовой и российским регионом увеличился в два с половиной раза.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил о важности открытости бизнеса и сотрудничества в создании делового климата. По его мнению, такой же институт нужно создать и в Молдове.

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что в новых геополитических условиях, когда начинается «громадное противостояние» между США и Китаем, Евросоюз будет пересматривать свое отношение к многополярному миру и своему месту в нем. В частности, разногласия между Россией и странами Запада будут отходить на второй план, поэтому Молдова может стать мостом между Востоком и Западом. «Архитекторами новой Европы от Лиссабона до Владивостока должны стать бизнесмены. Пусть маленькая Молдова примет на себя роль примирить Запад и Восток», — отметил Рар.