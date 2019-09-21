Кандидат социалистов на должность генерального примара подписал публичное обязательство перед жителями столицы.

Кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева, вице-председатель парламента Ион Чебан заявил в понедельник во время обсуждения проекта нового Закона о прокуратуре, что он хочет, чтобы виновные ответили за беззакония, допущенные в Кишиневе.

Прежде всего, за отчужденные муниципальные земли, за незаконное строительство и выдачу соответствующих разрешений, за плохое питание и за случаи отравления детей в садах и школах, за некачественные дороги и за извлечение выгоды из влияния.

Чебан также отметил, что наказания заслуживают те, по чьей вине и из-за чьего безразличия в Кишиневе плохо пахнет. Пролить свет необходимо и на многие другие вещи, уверен он. «Я лично направил в правовые органы сотни запросов по этим и многим другим проблемам. Я возмущен, что за допущенные нарушения до сих пор никто не наказан. Сегодня я голосовал за новый Закон о прокуратуре и хочу, чтобы это стало началом для справедливого правосудия, для действий в интересах людей, а не узких групп лиц», – добавил социалист.

А в минувшую пятницу, 13 сентября, Ион Чебан подписал публичное обязательство перед жителями столицы, в котором обозначил как приоритет определение и решение проблем жителей муниципия Кишинев.

«Примар должен иметь четкое видение и понимание как текущих проблем муниципия Кишинев, так и назревающих. Это должно быть видение на последующие четыре, шесть, восемь, 12 и более лет. Именно это будет определять деятельность примара. Люди хотят жить в чистом городе, в котором они чувствуют себя в безопасности, могут работать там, где им нравится, и получать за это достойное вознаграждение. Это обязательство – одно из моих обещаний, публичное обещание. Это кодекс поведения, который я буду соблюдать. Я буду отвечать за этот документ, который подписал сегодня перед вами», –сказал Ион Чебан.

Ион Чебан взял на себя обязательство не затрагивать вопросы геополитики, языка, истории и другие темы, не касающиеся напрямую вопросов управления муниципием.

«Люди не хотят ежедневно видеть новости о том, как примары героически решают проблемы, которые, по сути, сами и спровоцировали. Кишиневцы хотят мира, спокойствия, хотят ясного и четкого решения их проблем. В качестве муниципального советника я вынужден был бороться за то, что и так должно было делаться: за нормальные проекты и программы для людей. Теперь мою деятельность смогут ограничить лишь 24 часа в сутках», – отметил Чебан.

Кандидат на пост генерального примара муниципия Кишинев обязался не поддерживать лично и использовать все законные инструменты для недопущения к обсуждению проектов решений, которые могут нанести вред жителям столицы и развитию города.

Кроме того, Ион Чебан объявил, что обязуется использовать всю власть генерального примара, чтобы не допускать голосования за так называемые «пакетные» решения. Он также будет призывать муниципальных советников рассматривать досконально каждый проект повестки дня и привлекать к их рассмотрению экспертов гражданского общества.

«В ближайшие дни я представлю программу управления муниципием Кишинев. За годы плохого управления в столице появилось множество проблем. Теперь Кишиневу нужны серьезные люди, которые не будут устраивать спектакли, а потом жаловаться, что им якобы помешали качественно работать. Предыдущим примарам постоянно что-то мешало. Мне же никто не помешает осуществить все, что указано в подписанном мной сегодня документе. Надеюсь, что мы сможем выстроить взаимовыгодное сотрудничество как с гражданами, так и со СМИ. В этой кампании я намерен победить. Я хочу и знаю, как создать Кишинев для всех, Кишинев для тебя!» – заключил Ион Чебан.