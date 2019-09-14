Зловоние будет преследовать жителей столицы еще полтора месяца.

Специалисты-экологи и сотрудники Центра общественного здоровья выяснили – на очистных сооружениях еще более месяца назад погибли активные бактерии, которые перерабатывают поступающие отходы. Микроорганизмы погибли из-за недостатка кислорода по вине одного из предприятий, слившего свои отходы без предочистки. До сих пор Apa-Canal Chisinau ничего не сделало для того, чтобы восстановить так называемый активный ил. Экологическая инспекция уже отобрала пробы стоков, и теперь проводит анализы, выясняя какое предприятие их сбросило. Вполне возможно, что виновные будут наказаны. Вот только на восстановление активного ила потребуется около полутора месяцев. Все это время столичные жители будут себя ощущать так, будто находятся на помойке.