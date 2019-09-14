Ради должности мэра столицы Андрей Нэстасе готов оставить правительство.

Каждый день множит число претендентов на должность мэра Кишинева. Ко вторнику их набралось уже десять человек. Половина — независимые, которым для регистрации в Центризбиркоме надо собрать в свою поддержку двенадцать тысяч подписей избирателей. Исходя из опыта последних местных выборов, этот порог для многих может стать непреодолимым.

Не приходится сомневаться в том, что горожанам и жителям пригородов придется голосовать два раза. Во втором туре, с большой долей вероятности, как и в прошлом году, сойдутся представитель Партии социалистов Ион Чебан и кандидат от избирательного блока ACUM Андрей Нэстасе. Первый начал свою избирательную кампанию у кафе «Гугуцэ», на месте которого Влад Плахотнюк намеревался построить гостиницу. По словам Чебана, «ситуация в столице последние годы ухудшилась», а городом управляли люди, которые лишь ждали указаний сверху. Нэстасе в свою очередь ради кресла мэра решил оставить должности вице-премьера и главы МВД. «Я очень счастлив и очень рад, что блок ACUM предоставляет мне свою поддержку, чтобы я снова участвовал в выборах мэра Кишинева, меня поддержали в 2018 году, и я рад, что поддержат и в этом», — заявил Нэстасе.

Напомним, в прошлом году, в первом туре Чебан набрал 40,97% голосов избирателей, а кандидат от блока ACUM — 32,12%. После активной мобилизации правого электората, в основном из пригородов Кишинева, во втором туре Нэстасе получил 52,57%, а представитель социалистов — 47,43%. Многие избиратели столицы предлагают в будущем выбирать мэра столицы только голосами ее жителей. Это действительно было бы справедливо. Кишиневцы голосуют только за градоначальника, а избиратели, например, из Сынджеры и за своего мэра и мэра столицы. Предстоящая кампания также продемонстрирует, насколько прочна связка ПСРМ-ACUM, опустятся ли вынужденные союзники по коалиции до того, чтобы перейти, допустим, к личным оскорблениям, после чего сотрудничество будет весьма затруднительным?

Руслан Кодряну, бывший исполняющий обязанности главы муниципия, решил вернуться в занимаемое ранее кресло, но уже в качестве мэра полноценного. Аналитики, не без оснований, предполагали, что он является креатурой Демократической партии. Но обстановка изменилась, и теперь Кодряну решил идти на выборы как «независимый». «Я удостоился неожиданной для меня чести вести переговоры с пятью партиями, которые предлагали мне баллотироваться от них, но у меня есть семья и небольшая команда людей, которые мне доверяют. Я думаю, что гораздо проще управлять городом с доверенными людьми, чем избираться от той или иной партии», — заявил Кодряну в эфире одной из радиостанций. Самоуверенность и решительность — это то, что, разумеется, может помочь. Но, скорее всего, за формальной «независимостью» бывшего и.о. градоначальника маячит чья-то одиозная фигура.

Еще один претендент на должность мэра Теодор Кырнац, преподаватель Госуниверситета, бывший член Высшего совета магистратуры, в 2011-2013 годах член муниципального совета Кишинева. «Я политически независим. С 1989 года выступаю за защиту основных прав и свобод человека — основу правового государства. Считаю, что, когда чиновник уважает закон, жизнь людей становится лучше», — написал в соцсетях Кырнац, объявив, что вступает в битву за кресло мэра. Помешать ему может тот факт, что в 2017-м он намеревался возглавить Национальное агентство по неподкупности, но не прошел проверку на детекторе лжи. Также в этом году его кандидатуру отклонили на должность члена Конституционного суда.

Спасать Кишинев от всепроникающей «руки Кремля» намерен Валериу Мунтяну, председатель партии «Союз спасения Бессарабии». Раньше он был однопарийцем Михая Гимпу и Дорина Киртоакэ. Мунтяну участвовал и в прошлогодних выборах мэра, набрав в первом туре 3,61% голосов. Намерен поучаствовать в предвыборном забеге и Андрей Доникэ, председатель движения «Speranța-Надежда». Он известен как сторонник введения смертной казни для коррупционеров и запомнился многим после скандального обливания молоком бывшего министра финансов. От «Нашей Партии» неожиданно на выборы идет бывший прокурор Кишинева, родной брат Дмитрия Дьякова, Иван Дьяков. Также побороться за должность градоначальника намерены независимые: Владимир Арсени, Александру Визир и Вячеслав Плэмэдялэ. Похоже, к концу сентября кандидатов будет не менее двух десятков.

Александр Боц