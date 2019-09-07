Фракция ПСРМ в мунсовете планирует благоустроить все дворы кишиневских кварталов.

10 новых стадионов и 150 спортивных площадок установлено по программе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева в столичных дворах в течение года. Об этом сообщил вице-спикер парламента РМ, бывший председатель Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

Приоритеты социалистов

«Популяризация массового спорта и создание спортивной инфраструктуры были и остаются приоритетом для социалистов. В рамках целевой программы, инициированной ПСРМ, а также проектов наших коллег Василия Киртоки и фракции, которую он представлял в Кишинёвском муниципальном совете, в ближайшее время в столице будет завершена установка последних объектов 10 многофункциональных стадионов в микрорайонах города, сооружение которых было запланировано на текущий год. На этих стадионах каждый сможет заниматься любимым видом спорта, включая футбол, баскетбол, волейбол, теннис и многое другое. Кроме того, специальная целевая программа социалистов, как и моё личное участие в прошлогодней предвыборной кампании включают в себя обязательство обустройства 150 спортивных площадок во всех секторах столицы. 70 из них уже установлены, еще 80 будут введены в эксплуатацию к 10 октября. Как глава фракции ПСРМ в Кишинёвском муниципальном совете четыре года назад я подчеркивал необходимость создания комфортной городской среды для жителей столицы. Тогда я инициировал специальную целевую программу благоустройства дворов, включающую в себя ремонт внутридворовых дорог, восстановление освещения, зеленые насаждения и другие инфраструктурные проекты. Убежден, что при правильном и эффективном управлении именно так могут выглядеть все дворы кишиневских кварталов», – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

Для жителей всех возрастов

250 новых детских игровых площадок установлено в Кишиневе по инициативе социалистов за полтора года. Об этом сообщил вице-спикер парламента РМ, бывший председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете столицы. Он напомнил, что в прошлом году во время избирательной кампании дал обещание сделать все возможное для установки 150 новых площадок, однако кое-кто назвал это чистым популизмом. Тем не менее, на сегодняшний день, согласно специальной программе социалистов, уже установлено 190 новых детских площадок во дворах столичных жилых домов. Программа была расширена на текущий год в связи с множеством просьб от горожан. Еще 60 новых площадок будет установлено до 10 октября 2019 г., заверил Ион Чебан и добавил, что при желании можно полностью восстановить инфраструктуру муниципия, чтобы город стал более комфортным для жителей всех возрастов.

Зелёные зоны столицы

«Парки и скверы всегда были гордостью Кишинёва! «Зелёный пояс» целенаправленно формировался в секторах нашей столицы в течение долгого времени. А потом всем стало не до парков, и кишинёвские зоны отдыха стали приходить в запустение. Это серьёзная городская проблема, которая требует первоочередного решения», – отметил Ион Чебан. По его словам, благодаря муниципальной программе специального назначения ПСРМ, направленной на восстановление парков, социалистам удалось добиться выделения денег на ремонт парка «Алунелул» на Скулянке и на благоустройство парка «Мезон» на Рышкановке. «ПСРМ продолжает и дальше работать в этом направлении. Надеемся, что общими усилиями мы вернём Кишинёву звание зелёного, безопасного и интересного города, в котором хочется жить», – подытожил Чебан.