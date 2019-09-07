Председатель Либеральной партии мечтает вновь подмять под себя столицу.

Бессменный председатель ПКРМ объяснил свое решение тем, что Андрей Нэстасе обжаловал в Европейском суде по правам человека постановление Центризбиркома об отмене результатов местных выборов в Кишиневе в прошлом году. «Что же получается? – задался вопросом Воронин. – Если изберут нового примара, а тут подоспеет решение ЕСПЧ о том, что Нэстасе законно избран генпримаром? Какой выход?». Поэтому коммунисты решили сосредоточиться на борьбе за кресла муниципальных советников. А вот у незабвенного Дорина Киртоакэ, видимо, никогда не возникает подобных вопросов. Похоже, что у бывшего градоначальника, обвиняемого в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции, всякая рефлексия отсутствует. Киртоакэ объявил, что намерен вновь побороться за должность мэра столицы. «Что сделали Плахотнюк, Додон, Гречаный? Они убрали меня два года назад, и что? Что они оставили в истории Кишинева? Я снова хочу стать мэром. У других нет шансов», – обрадовал поклонников Киртоакэ в видео, размещенном в соцсетях.

Александр Боц