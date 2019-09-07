Киртоакэ идет в… мэры
Председатель Либеральной партии мечтает вновь подмять под себя столицу.
На прошедшем недавно пленуме Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что политформирование, возглавляемое им, не будет выдвигать кандидата на пост мэра Кишинева.
Бессменный председатель ПКРМ объяснил свое решение тем, что Андрей Нэстасе обжаловал в Европейском суде по правам человека постановление Центризбиркома об отмене результатов местных выборов в Кишиневе в прошлом году. «Что же получается? – задался вопросом Воронин. – Если изберут нового примара, а тут подоспеет решение ЕСПЧ о том, что Нэстасе законно избран генпримаром? Какой выход?». Поэтому коммунисты решили сосредоточиться на борьбе за кресла муниципальных советников. А вот у незабвенного Дорина Киртоакэ, видимо, никогда не возникает подобных вопросов. Похоже, что у бывшего градоначальника, обвиняемого в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции, всякая рефлексия отсутствует. Киртоакэ объявил, что намерен вновь побороться за должность мэра столицы. «Что сделали Плахотнюк, Додон, Гречаный? Они убрали меня два года назад, и что? Что они оставили в истории Кишинева? Я снова хочу стать мэром. У других нет шансов», – обрадовал поклонников Киртоакэ в видео, размещенном в соцсетях.
Александр Боц