В Приднестровье нет плана на случай прекращения поставок голубого топлива.

На минувшей неделе лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился с местными журналистами. Разговор шел, в числе прочего, и о недавних визитах высокопоставленных российских чиновников в Тирасполь.

Взрывоопасная проблема

Как и в Кишиневе, журналистов левобережья Днестра заинтересовало предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможной утилизации боеприпасов, складированных недалеко от приднестровского села Колбасна. Красносельский рассказывал журналистам: «Напомню, как был создан данный склад, почему там на сегодняшний день такое массовое скопление боеприпасов. По сути дела, это не российские, а советские вооружения, которые вывозились из стран Восточной Европы после распада Варшавского договора, и было принято решение не везти их далеко, а хранить здесь. Там находятся боеприпасы, срок хранения которых давно вышел – тридцать, пятьдесят и шестьдесят лет назад. Такие арсеналы, как тяжелые авиационные бомбы и другое снаряжение, абсолютно не имеет смысла и даже опасно хранить в нынешних условиях. Сергей Кужугетович обратился с предложением поддержать его в части ревизии соответствующего арсенала. Как можно сказать «нет»? Как мы видим на примерах России и Украины, склады имеют способность взрываться… Здравый смысл подсказывает, что с этим что-то надо делать». Однако, по словам Красносельского, до практической реализации планов еще далеко. При этом он особо отметил: все будет происходить лишь в рамках взаимодействия Москвы с Тирасполем. Таким образом был дан ответ на прозвучавшее недавно предложение советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о том, что и Америка желает поучаствовать в утилизации боеприпасов со складов в Колбасне.

Векторы Красносельского

Рассуждая о взаимоотношениях с Москвой, Красносельский пояснил, что регион для России ценен не только как политический рычаг, но и как некий уникальный экономический элемент. «Мы представляем широкий интерес для инвестиций России в Приднестровье, поэтому, если говорить в общем о взаимодействии с Российской Федерацией, мы выделяем несколько основных направлений. Первый вектор – это, конечно, политический. Россия является гарантом переговорного процесса. Второе: здесь, в Приднестровье, по сей день находятся миротворцы РФ. Встреча с Сергеем Кужугетовичем была подтверждением дальнейшей необходимости миротворчества. Мы не ставим под сомнение данную миссию и не собираемся заменять ее на какой-то непонятный формат… европейских наблюдателей. Существующий формат – успешный. Третий вектор взаимодействия – экономический, четвертый – культурно-гуманитарный, пятое направление – информационное», – рассказывал Красносельский. Все это красиво звучит, но если сосредоточиться именно на экономике, то картина весьма интересная. В 2018-м году, согласно местной статистике, экспорт в страны Таможенного союза составил 10,8% от всех поставок. А вот в Европейский союз, который «навязывает» миссию европейских наблюдателей, – 36% от общего объема.

Газ – всему голова

Не могла не зайти речь на пресс-конференции и о возможном прекращении Россией транзита природного газа через территорию Украины. Красносельский абсолютно беспредметно рассуждал о каких-то планах А, Б и В. Потом пошли жалобы, перемежаемые беспочвенным оптимизмом: «Понятно, что те или иные принимаемые нашими соседями решения экономического характера порой негативно сказываются на нас. Мы к этому привыкли. Главное – отсутствие паники и панических настроений в обществе. То есть, в случае того или иного стечения обстоятельств каждый из нас – от президента до рядового сотрудника исполнительной власти – должен знать свое место в строю, свою задачу и порядок действий. Этим самым мы уменьшим вероятные негативные последствия от любого принятого решения. Мы не можем влиять на транзит газа, как не может на него влиять и президент Додон, который об этом постоянно рассуждает. Это не в нашей компетенции. Это в компетенции только двух президентов – господина Путина и господина Зеленского». Действительно это так, но в Кишиневе по крайней мере ищут уже обходные пути поставок газа, возможно, что-то и получится. Но для Приднестровья прекращение транзита обернется гуманитарной катастрофой. Остановится Молдавская ГРЭС, вырабатывающая электроэнергию, встанет Рыбницкий металлургический завод, два столпа экономики региона. Остановится все, в прямом смысле. В Тирасполе понимают – при таком апокалипсическом сценарии, в следующем году 30-летие «независимости» Приднестровья отмечать будет просто некому.

Александр ЧУДАК.