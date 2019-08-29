Правоохранительные органы проверяют законность приватизации гособъектов.

Судьба Дома печати, а точнее части подвальных помещений и объектов на первом этаже зависла в воздухе. Представители Антикоррупционной прокуратуры наложили вроде как арест на приватизированные менее года назад площади, но они уже перешли во владение новых собственников, и вернуть их будет государству весьма сложно.

В прошлом году чиновники передали Игорю Ботнарю, владелецу фирмы Construct Elegant SRL с уставным капиталом в две тысячи леев, в аренду более тысячи квадратных метров Дома печати. Через некоторое время предприниматель эти помещения приватизировал по цене около 490 евро за квадратный метр. Для дальнейшего обогащения много ума не надо, нашел нового покупателя и перепродал ему все минимум в два раза дороже. Более чем через два месяца после смены власти сомнительной приватизацией площадей в Доме печати заинтересовалась Антикоррупционная прокуратура, наложившая арест на проданные активы. Вот тогда и выяснилось, что помещения уже перепроданы румынской фирме АЕСМ, где владелец гражданин нашей страны Сергей Адам. Схема довольно проста и начала применяться еще в 90-х годах: аренда – приватизация – перепродажа. Цепочка может продолжаться. Чем она длиннее, тем проданный с нарушениями объект труднее вернуть владельцу. Так уходили «отжатые» у рядовых граждан квартиры, так продавались исторические здания в Кишиневе, так реализуются муниципальные участки земли. Но за всеми этими незаконными схемами всегда стояло мурло какого-то конкретного чиновника-выгодополучателя. В нашем случае его надо искать среди сотрудников Генерального управления зданиями правительства и работников Агентства публичной собственности, одобривших продажу.

Отдельный случай – прокуратура, совсем не торопившаяся с наложением ареста на помещения, законность приватизации которых вызывает большие сомнения. Если же вспомнить, что бежавший из страны мэр Оргеева Илан Шор успел продать большую часть принадлежащего ему имущества и вывести активы, и ему в этом никто не помешал, то компетентность наших прокуроров и их неподкупность вызывают большие сомнения.

Александр Боц