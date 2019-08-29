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Газета "Кишиневские новости"

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Либерал-демократы против социалистов

29 августа
15:26 2019
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В Кодру, Дурлештах, Сынджере, Бачой и Трушенах предстоит избрать нового депутата парламента.

В ходе предстоящих местных выборов жители пригородов Кишинева, в пределах округа №33, будут переизбирать своего представителя в депутаты парламента. Прошедший здесь в законодательный орган одномандатник Андрей Нэстасе оставил кресло народного избранника и возглавил Министерство внутренних дел.

Первой со своим кандидатом по тридцать третьему округу определилась Либерально-демократическая партия. На политическом совете политформирования, прошедшем 24 августа, было решено – претендовать на освободившееся место в парламенте будет председатель ЛДПМ Тудор Делиу. Он известен как политик, ориентированный на Румынию. Также на совете обсудили стратегию поведения на местных выборах.

Либерал-демократы намерены на всех фронтах противостоять Партии социалистов. По словам выступавших, ПСРМ «представляет интересы России» и на сегодняшний день является правящей, что никак не устраивает ЛДПМ. По итогам совещания, был опубликован пресс-релиз, в котором цитируются слова генерального секретаря политформирования Александра Фетеску: «Если ПСРМ наложит руку и на мэрии, после местных выборов ситуация станет еще хуже. Это будет общий регресс, потому что модель правления, которую продвигают (социалисты, ред.) – не демократическая, а авторитарная, далекая от национальных интересов». Правда, бывший председатель ЛДПМ Владимир Филат с таким азартом продвигал почти семь лет «национальные интересы», что по обвинению в коррупции угодил за решетку. В последних парламентских выборах либеральные демократы не участвовали. В коалицию их никто не брал, а самостоятельно у них не было шансов показать скольнибудь достойный результат.

Александр Чудак

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