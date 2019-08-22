В минэкономики считают, что Бендеры находятся от Бульбок дальше, чем… Вашингтон.

Если ориентироваться на тарифы, по которым гражданин нашей страны звонит на левый берег Днестра, то Приднестровье находится где-то на орбите Луны. По крайней мере США и Канада, судя по расценкам на мобильную связь, к нам гораздо ближе.

У трех операторов, включая государственный Молдтелеком, расценка на разговор с Левобережьем – 5,5 лея минута. У каждой компании своя рентабельность, свои доходы, а тариф одинаковый, что наводит на мысль о возможном картельном сговоре. Для примера, из Бульбок позвонить в Вашингтон или Монреаль – 4,9 лея, а в Бендеры, что находятся в 10 километрах, на 60 бань дороже. Да, «специалисты-телефонисты» с использованием множества специфических терминов расскажут, какие трудности возникли с налаживанием связи с Приднестровьем, что приходится работать через операторов из третьих стран. Ну и что? Мы живем в одной стране, по крайней мере нам об этом не устают напоминать представители власти, пусть она левая, правая или нейтральная. Следовательно, и тарифы должны быть на звонок из Кишинева в Окницу и Унгены, такие как на связь с Рыбницей или Каменкой.

Да, две частные компании, занимающиеся мобильной связью, трудно заставить изменить тарифы. Но есть государственный Молдтелеком, аккумулирующий немалую прибыль и выплачивающий своим менеджерам зарплаты в многие десятки тысяч леев. Он вполне в состоянии дотировать звонки в Приднестровье, снизив цены на них до уровня общереспубликанского. Это именно тот случай, когда правительство по инициативе минэкономики может и должно вмешаться во благо как населения, так и имиджа самого государства. Если же все оставить как есть, Приднестровье в виртуальном смысле будет во всех отношениях от нас дальше, чем США и Канада. Впрочем, возможно, чиновники телефонной госкомпании все еще пребывают в ожидании возврата к прежним временам, когда на нужды сограждан властям было глубоко наплевать.

Александр Боц