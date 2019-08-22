Молдавский кукурузный спирт превращали в Грузии в винный дистиллят.

Этот продукт в несколько раз дешевле, чем сырье, полученное из винограда. Схему разработали не без участия уже бывшего директора компании Iberica Spirits из Грузии Соломона Акхалктси. Грузинские дельцы покупали в Кишиневе на фирме Zernoff SRL спирт, отправляли его через Болгарию в Кутаиси, переоформляли груз и под видом качественного сырья направляли в Испанию и Францию. Всего, по данным таможенных служб, отслежено семь поставок общим весом в 160 тысяч литров. По мнению испанских журналистов, по деловой репутации грузинских, испанских и французских производителей алкоголя нанесен серьезный удар. Из кукурузного спирта делают бурбон, но никак не бренди.

Сотрудник Zernoff SRL, на условиях анонимности рассказал корреспонденту «МК», что поставки спирта как в Болгарию, так и в Грузию, и в Испанию осуществляются давно и регулярно. Упомянутые 160 тысяч литров – капля в море. Причем спирт на предприятии делается не только и не столько из кукурузы, но и из пшеницы и бобовых. Одно время его производили и из отходов, получаемых с сахарных заводов, но качество продукта на выходе было ниже среднего. В основном автоцистерны, которые возят спирт в Испанию, зарегистрированы в Литве. Логистическая цепочка сложная. С Zernoff продукция отправляется даже в Ирак, по крайней мере, по документам.

Таким же образом ежегодно формально Грузия закупает в Молдове вино, причем с 2014-го года в немалых объемах. Тогда были введены ограничения на поставку алкогольной продукции из нашей страны в Российскую Федерацию. Правда, вино доходит только до частично признанной международным сообществом Абхазии. Там изабелла бутилируется уже под видом местного и идет в РФ. Словом, производить алкоголь мы умеем, а вот реализовывать его надо учиться у абхазов и грузин.

Евгений Гольша