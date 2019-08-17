Чем рискует экономика Молдовы в случае ухода из страны МВФ?

«Я не думаю, что ситуация настолько «безнадежна», чтобы говорить о разрыве соглашения с МВФ. Хотя, я больших рисков для бюджета, в случае ухода этой организации, не вижу. Не наступит никакой бюджетный апокалипсис, поверьте. На следующий год можно спокойно утвердить бюджет по расходам на уровне нынешнего, с маленьким приростом даже. Притом, уровень доходов позволит ограничить дефицит бюджета в 2-3 миллиарда. Это вместе с инвестпроектами. Ясное дело, профинансировать такой дефицит – не проблема», – отметил Ион Кику.

«Что касается отмены Закона о возврате миллиарда, то тут, как Вы очень хорошо знаете, не все так просто. Правительство взяло обязательства и должно их выполнять. Другое дело, что я бы пересмотрел неоправданно высокую ставку (для такого случая), установленную, кстати, тоже по «просьбе» МВФ. По их не совсем умной «подсказке», мы и те 3 банка ликвидировали, что стоит нам сейчас с десяток миллиардов», – подчеркнул бывший глава Минфина, а ныне советник президента.