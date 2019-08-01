Возможно, в банке знают об этом лучше всех.

Это случилось три недели назад. В ночь на 6 июля из отделения Moldova Agroindbank в одном из секторов столицы украли содержимое 84 банковских ячеек. В них хранились деньги, документы и драгоценности. Первоначально было заявлено об ущербе в 29 млн леев, позже, по мере обращения потерпевших в полицию, сумма выросла до 54 млн. Расследование, которое ведут специальная группа сотрудников Нацинспектората расследований, управления полиции Кишинева и инспектората полиции Буюкан установило, что преступники отключили в здании электричество. Затем они сломали сигнализацию и повредили часть видеокамер. По мнению полиции, в банке пренебрегли мерами безопасности, а преступники долгое время готовились к ограблению.

В банке объявили, что готовы возместить вкладчикам похищенное, выплатив сначала до 500 тыс. леев, а затем, после получения доказательств суммы хранившихся в ячейке денег, остальные средства.

Однако в понедельник, 29 июля, вкладчики вышли на протест. Они обвинили банк в том, что кражу организовали его сотрудники, а само финансовое учреждение занимается исключительно восстановлением своей репутации, а не возвратом украденных у клиентов денег. Как заявил на пресс-конференции представитель протестующих Вячеслав Шевчук, банк всячески пытается замять расследование, чтобы никто не узнал, кто на самом деле обокрал филиал. Пострадавшие уверены, что отключить системы сигнализации и камеры видеонаблюдения могли только люди из самого Moldova Agroindbank.

По словам Шевчука, несмотря на обещание компенсировать вкладчикам все похищенное, банк ограничился выплатой по 500 тыс. леев, отказавшись возмещать оставшиеся суммы, хотя у некоторых клиентов украли миллионы леев. Кроме того, пострадавшим стало известно, что на протяжении четырех лет охранное агентство официально предупреждало Moldova Agroindbank о необходимости заменить сигнализацию, которая не отвечает современным стандартам. Однако банк проигнорировал предупреждение, посчитав это лишними расходами для акционеров.

Представитель группы обворованных клиентов объявил о протестах в режиме нон-стоп перед главным офисом Moldova Agroindbank, зданиями парламента, Национального банка и, возможно, Министерства внутренних дел.

В банке все обвинения отвергают, называя их необоснованными и не подтвержденными доказательствами. В финансовом учреждении считают, что эти обвинения направлены на дискредитирование банка, что может отрицательно сказаться на всем банковском секторе.

Чтобы поставить точку в этой скандальной истории, придется дожидаться результатов расследования.

Елена Ройтбурд