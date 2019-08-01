Политическая стабильность приведет к росту инвестиций в Молдову.

Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный в пятницу объявила о том, что, несмотря на завершение, в соответствии с Конституцией РМ, весенне-летней сессии парламента 31 июля, депутаты выйдут на работу уже 12 августа, чтобы компенсировать период бездействия после парламентских выборов. Зинаида Гречаный сообщила, что в августе будут созваны внеочередные заседания парламента. «При необходимости мы будем работать весь август», – заявила спикер. Кроме того, на прошедшей неделе Зинаида Гречаный провела ряд важных встреч с дипломатами и совершила визит в Брюссель.

Приоритеты парламентского большинства

Борьба с коррупцией является одним из приоритетов парламентского большинства, потому что нельзя недооценивать негативное влияние этого явления на развитие страны и бизнес-среду, сказала Зинаида Гречаный на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (ЕБА) и Американской торговой палаты (AmCham).

Председатель парламента РМ подчеркнула, что новая власть будет открыта к сотрудничеству с деловой средой в процессе разработки и обсуждения законов. Зинаида Гречаный отметила, что выступает за предсказуемую и прочную законодательную базу, которая обеспечит развитие бизнеса и привлечет новые инвестиции в Республику Молдова. Спикер также считает, что нужно вернуться к практике утверждения среднесрочной налогово-бюджетной политики, как это было, – на три года. Глава законодательного органа считает также необходимым проводить консультации по профильным законам с деловой средой, вплоть до окончательного принятия документов.

Позицию председателя парламента РМ приветствовали представители EBA и AmCham. Они передали в парламент ряд предложений и рекомендаций, касающихся краткосрочных и среднесрочных приоритетов инвесторов. Стороны обсудили необходимость обеспечения прозрачности процесса принятия решений, участия бизнес-среды в анализе применимости законов и соответствующих экспертиз, а также необходимые шаги по превращению страны в конкурентоспособное и привлекательное для инвесторов государство. Бизнесмены поблагодарили руководство страны за возможность состоявшегося обмена мнениями и выразили поддержку объявленным председателем парламента приоритетам в построении правового государства, демонстрирующим предпосылки будущего экономического развития страны.

Во встрече принимали участие вице-спикер парламента, ответственный за экономический блок, Александр Слусарь, председатели и вице-председатели парламентских комиссий.

Сбалансированная внешняя политика

Итоги визита председателя парламента Республики Молдова в Брюссель были обсуждены на встрече Зинаиды Гречаный с 18 послами стран-членов ЕС, аккредитованными в Кишиневе. Спикер парламента РМ проинформировала дипломатов о состоявшихся переговорах с председателем Европейского парламента Дэвидом-Марией Сассоли, отметив, что она подтвердила позицию Республики Молдова в продвижении сбалансированной внешней политики, направленной на развитие отношений как с Западом, так и с Востоком. Спикер молдавского парламента рассказала участникам встречи о существующих межпарламентских связях, перспективах сотрудничества в этом направлении. Зинаида Гречаный оценила состоявшуюся дискуссию как очень продуктивную, в которой собеседники подчеркивали, что Соглашение об ассоциации с ЕС должно стать функциональным, а все действия должны предприниматься в интересах народа. Глава Делегации Европейского союза в Кишиневе Петер Михалко высоко оценил усилия властей Молдовы в приверженности выполнения Соглашения об ассоциации, подтвержденные на встрече с президентом Европейского парламента. «Мы полностью поддерживаем вас в этом процессе», – сказал посол Петер Михалко.

Также стороны обсудили вопросы, связанные с институциональными реформами, грядущими всеобщими местными выборами, последующими двусторонними отношениями и многое другое.

Решимость добиться успеха

«Мы не преследуем цель создания истории успеха на бумаге. У людей большое доверие к нам, но и большие ожидания. Парламентское большинство это понимает, и мы полны решимости добиться успеха», – сказала председатель парламента РМ Зинаида Гречаный на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Люси Ребеккой Джойс. Спикер парламента подчеркнула, что в настоящее время у Молдовы есть уникальный шанс осуществить реформы, ожидаемые гражданами, и освободить государство. Зинаида Гречаный выразила благодарность народу Великобритании за поддержку и помощь и рассказала об итогах прошедшего накануне официального визита в Европарламент председателя парламента и премьер-министра РМ. Встреча с Люси Ребеккой Джойс прошла в связи с завершением ее миссии в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Молдова.

Гречаный получила приглашение

Зинаида Гречаный получила приглашение принять участие в Евро-азиатском экономическом форуме, организованном китайскими властями в партнерстве с Шанхайской организацией по сотрудничеству. Приглашение Зинаиде Гречаный передал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Чжан Инхун, который встретился на прошедшей неделе с председателем парламента РМ.

В ходе беседы также обсуждалась возможность встречи спикера парламента Зинаиды Гречаный со своим коллегой из Народного собрания Китая. Евро-азиатский экономический форум – это встреча на высоком уровне и важная платформа для обсуждения вопросов, связанных с информационными технологиями, финансами, экономикой, культурой, наукой, экологией и т. д.

Укрепление правового государства

Политическая повестка дня и приоритеты парламентского большинства на ближайший период обсуждались на встрече председателя парламента РМ Зинаиды Гречаный с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Дереком Хоганом.

Во время встречи стороны обсудили итоги официального визита в Европарламент председателя парламента и премьер-министра Республики Молдова. Зинаида Гречаный подтвердила полную поддержку парламентским большинством реформ, начатых для экономического развития страны. Она подчеркнула общую приверженность сбалансированной внешней политике и решимость строить прочные дружеские отношения как с Востоком, так и с Западом. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений и возможность привлечения новых инвестиций в Республику Молдова. Зинаида Гречаный подчеркнула, что первым шагом к достижению этой цели является укрепление правового государства и создание сильных государственных институтов, обеспечивающих высокий уровень жизни людей.

Реформы в интересах всех граждан

Спикер парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Майя Санду совершили на прошедшей неделе совместный визит в Брюссель. В состав делегации входили также глава МИДЕИ Нику Попеску, генеральный секретарь парламента Адриан Албу и советник премьер-министра Кристина Бужор. Во время визита состоялись ряд встреч с европейскими чиновниками, в том числе, с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли, с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, а также с вице-председателем Европейской народной группы в Европарламенте Зигфридом Мурешаном.

Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный на встрече с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли заявила, что парламентское большинство в Молдове поддерживает правительство Майи Санду в продвижении реформ в интересах всех граждан и поддерживает президента РМ Игоря Додона в инициативах по укреплению суверенитета, независимости и развития страны. Зинаида Гречаный поблагодарила за возможность подтвердить вместе с премьер-министром общую приверженность перед гражданами и иностранными партнерами сбалансированной политике на благо Республики Молдова. Председатель парламента РМ подтвердила решительную позицию парламентского большинства в вопросе установления прочных дружеских отношений с ЕС. Зинаида Гречаный подчеркнула, что Соглашение об ассоциации должно выполняться в соответствии с обязательствами страны. В то же время она обратила внимание на необходимость перераспределения квот на определенные товары и использования всех ресурсов европейского рынка.

«Создадим на территории Республики Молдова экономический ХАБ, который позволит привлекать иностранные инвестиции, наладить производство и экспорт товаров по всем направлениям», – сказала председатель парламента.

Дэвид-Мария Сассоли сказал, что Европейский парламент открыт для поддержки правящей коалиции, отметив, что созданное парламентское большинство должно оставаться единым для того, чтобы привнести демократические ценности в Республику Молдова. Председатель Европейского парламента объявил, что он ждет обращений о поддержке со стороны Республики Молдова и надеется на эффективное сотрудничество с молдавским парламентом. По его словам, Молдове необходимы хорошие отношения и на Западе и на Востоке, а также политическая стабильность, что приведет к росту инвестиций. В свою очередь председатель парламента поблагодарила высокопоставленного европейского чиновника за разблокирование финансовой помощи, за поддержку, оказанную в ходе дебатов 16 июля в Европейском парламенте, и пригласила европейских парламентариев посетить нашу страну.