О поведении ДПМ

– ДПМ – это не только чиновники, уже отправленные в отставку, но и та порочная система, которая создана Демпартией. Со стороны этой системы до сих пор существует очень мощное подковерное сопротивление, при этом демократы заложили ряд бомб замедленного действия. Одна из таких бомб – требование, зарегистрированное в Национальном агентстве по регулированию в энергетике, о повышении тарифов. Оно поступило в НАРЭ еще до выборов, но в период предвыборной кампании правящее большинство просто умолчало об этом требовании. И сегодня, зная, что НАРЭ собирается рассматривать вопрос о повышении тарифов, прежде всего на природный газ, причем повышении очень значительном – на 75%, демократы уже требуют социальной защиты населения.

Все это звучит цинично со стороны тех людей, которые отклонили в парламенте прошлого созыва десятки социальных инициатив фракции социалистов – об индексации пенсий дважды в год, об адресной помощи населению и т.д.

Об Агентстве публичной собственности

– Так называемая реформа правительства и создание Агентства публичной собственности позволили демократам запустить руку в карман госпредприятий, часть из них искусственно привести к снижению их номинальной стоимости с целью последующей приватизации. Это, например, Air Moldova, Кишиневский табачный комбинат, автовокзалы и другие. Агентство публичной собственности сделали достаточно автономным, подчиняющимся только правительству. Теперь мы его вернули в ведение министерства. Мы же прекрасно понимаем, что прежде с помощью закупок снижалась эффективность предприятий, когда услуги и товары приобретались по двойной-тройной цене. Например, Air Moldova именно таким образом готовили к приватизации: сначала втянули его в долги около 100 млн леев, причем большая часть этого долга приходилась на услуги кейтеринга (очень скромного, надо признать), за которые авиакомпания почему-то не рассчитывалась. И через контракты с какими-то непонятными фирмами на оказание каких-то непонятных услуг прежняя власть показала, что предприятие несостоятельно, и приватизировала его за малую часть реальной цены.

О следственной комиссия по приватизации

– Главная цель создания комиссии – прежде всего оценить ущерб государственному и публичному интересу.

Выяснилось, например, что одно из предприятий, которое пока называть не будем, в 2009 году оценивалось в 9 млн леев, а в 2016-м его приватизировали уже за 6 млн. Но в 2009 году лей по отношению к доллару и евро был крепким, а в 2016-м курс обвалился примерно в два раза. И, если посчитать курсовую разницу, получится, что предприятие фактически продали за 3 млн леев. А если смотреть на оценку в сравнении с 2009 годом, предприятие должно было стоить 18 млн. Или оказалось, что Центральная типография в последний день работы правительства Филипа была продана за 30 млн леев, хотя по самым скромным подсчетам реальная стоимость ее 72 млн. А при нормальном проведении конкурса с участием не только молдавских, но и зарубежных инвесторов на свободном аукционе предприятие легко можно было бы продать за 100 млн. Но в конкурсе участвовал всего один экономический агент, у которого и собственных средств не было – он для покупки взял кредит в банке. Заключение парламентской комиссии мы передадим в правоохранительные органы, разбирательством будет заниматься новая прокуратура.

Об отставке генерального прокурора

– На институте прокуратуры держалась вся политическая монополия ДПМ. Всем известно, какое давление оказывалось на бизнес, и в живых оставался только тот, кто «сотрудничал» с властью.

Да, прокуратура обладает высокой степенью автономии. Но дело в том, что Харунжен был назначен генпрокурором с нарушением целого ряда законных норм. Таким образом, парламент пришел к выводу о незаконности назначения Харунжена на должность. Демократы просто взбесились, но нас меньше всего волновали их эмоции.

Мы прекрасно понимаем, что, пока мы занимались всеми этими процедурами, многие сбежали, в прокуратуре уничтожались документы – о слежке за депутатами, о незаконных прослушках, в том числе высшего руководства страны, в рамках липовых уголовных процедур, о ряде различных схем и участии в них высокопоставленных чиновников. То же происходило и в Службе информации и безопасности, и в Национальном антикоррупционном центре. Все они обслуживали политический класс. Поэтому парламент рекомендовал отозвать Харунжена с должности на основании нарушений процедуры его назначения. Но он не стал дожидаться и сам написал заявление об отставке. Однако только этого недостаточно. Должен быть назначен генпрокурор, который будет обладать определенной принципиальностью, и, безусловно, надо наводить порядок во всей системе прокуратуры.