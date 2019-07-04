Зинаида Гречаный поздравила соратников с 22-й годовщиной создания ПСРМ

В минувшую субботу, 29 июня 2019 года, исполнилось 22 года со дня основания Партии социалистов Республики Молдова – единственной партии, которая боролась за судьбу народа и за государственность Молдовы. В связи с этим Зинаида Гречаный обратилась с искренними поздравлениями и благодарностью ко всем своим коллегам, членам и сторонникам Партии социалистов.

«Несмотря на все трудности, мы сумели создать и консолидировать самую патриотическую и самую сильную партию в стране. Я выражаю признательность за ваш вклад в достижение целей партии, потому что общими усилиями мы обеспечим целостность нашего народа. За 22 года своего существования Партия социалистов стала настоящей народной партией, представителем интересов и движущей силой всего молдавского общества. Своими конкретными действиями партия продемонстрировала, что может брать на себя ответственность и принимать решения в самых сложных ситуациях. Стабильность в обществе зависит прежде всего от доверия граждан государству, от того, как государство защищает права и законные интересы своих граждан. Поддержка, оказанная гражданами на парламентских, местных и президентских выборах, является для нас очень важной, но также это большая ответственность с нашей стороны по обеспечению социально-экономического развития Республики Молдова.

Ни одна партия не может существовать без сильного и авторитетного лидера, который благодаря своим высоким профессиональным качествам сформировал сильную и сплоченную команду, основой которой являются человечность, уважение и доброжелательность. От имени всех членов Партии социалистов выражаю искреннюю благодарность господину президенту Игорю Додону за то, что он заложил основу для команды социалистов, которая борется не за личные интересы, а за Молдову, в которой ее граждане чувствуют себя дома достойно и верят в завтрашний день.

Уважаемые социалисты! Желаю вам больших успехов в партийной и профессиональной деятельности на благо и процветание нашей Родины – Республики Молдова, счастья, здоровья, благополучия и новых достижений!» – говорится в тексте обращения председателя Партии социалистов Республики Молдова Зинаиды Гречаный.