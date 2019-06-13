Антинародный режим пытается установить диктатуру
Владимиру Плахотнюку и возглавляемой им Демократической партии дали срок
В воскресенье парламент собрался для того, чтобы обсудить и принять один-единственный документ: Декларацию об узурпации власти. В зале присутствовали 61 депутат от фракций ПСРМ, ПДС и DA.
«Констатируем, что режим Плахотнюка не проявляет желания уступать власть законному парламенту и правительству страны, которые получили признание и поддержку со стороны всех внешних партнёров Молдовы как на Западе, так и на Востоке. Правящий антинародный режим, лишённый поддержки как своих граждан, так и международного сообщества, встал на путь установления тоталитарной диктатуры», – говорится в заявлении парламента.
Депутаты обратились ко всем зарубежным партнёрам Молдовы как на Западе, так и на Востоке с призывом направить в нашу страну посредников для обеспечения мирного процесса передачи властных полномочий законному руководству страны.
Парламент призвал «всех служащих государственных учреждений и силовых структур не выполнять преступные распоряжения и приказы узурпаторов, перейти на сторону народа и законной власти: парламента, президента и правительства».
Парламентарии обратились ко всем гражданам страны не поддаваться на провокации и не принимать участие в противозаконных насильственных акциях, организованных Плахотнюком и его приспешниками.
Избранный 24 февраля 2019 года парламент объявил вне закона правительство Филипа и потребовал
Демократическую партию убрать своих посланников из государственных институтов, говорится в документе, зачитанном новым премьером Майей Санду с парламентской трибуны.
«Даём срок Владимиру Плахотнюку и возглавляемой им Демократической партии до завтрашнего утра прекратить нагнетать ситуацию в стране и увести своих наёмников от государственных учреждений. В противном случае мы будем вынуждены обратиться к народу с призывом выйти на массовые акции протеста, в том числе с перекрытием транспортных коммуникаций страны, включая Международный аэропорт.
Надеемся на благоразумие представителей уходящей власти, которые не допустят погружения страны в пучину гражданского противостояния», – сказано в декларации.
Наталья Киркэ