Владимиру Плахотнюку и возглавляемой им Демократической партии дали срок

В воскресенье парламент собрался для того, чтобы обсудить и принять один-единственный документ: Декларацию об узурпации власти. В зале присутствовали 61 депутат от фракций ПСРМ, ПДС и DA.

«Констатируем, что режим Плахотнюка не проявляет желания уступать власть законному парламенту и правительству страны, которые получили признание и поддержку со стороны всех внешних партнёров Молдовы как на Западе, так и на Востоке. Правящий антинародный режим, лишённый поддержки как своих граждан, так и международного сообщества, встал на путь установления тоталитарной диктатуры», – говорится в заявлении парламента.

Депутаты обратились ко всем зарубежным партнёрам Молдовы как на Западе, так и на Востоке с призывом направить в нашу страну посредников для обеспечения мирного процесса передачи властных полномочий законному руководству страны.

Парламент призвал «всех служащих государственных учреждений и силовых структур не выполнять преступные распоряжения и приказы узурпаторов, перейти на сторону народа и законной власти: парламента, президента и правительства».

Парламентарии обратились ко всем гражданам страны не поддаваться на провокации и не принимать участие в противозаконных насильственных акциях, организованных Плахотнюком и его приспешниками.

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Демократическую партию убрать своих посланников из государственных институтов, говорится в документе, зачитанном новым премьером Майей Санду с парламентской трибуны.

«Даём срок Владимиру Плахотнюку и возглавляемой им Демократической партии до завтрашнего утра прекратить нагнетать ситуацию в стране и увести своих наёмников от государственных учреждений. В противном случае мы будем вынуждены обратиться к народу с призывом выйти на массовые акции протеста, в том числе с перекрытием транспортных коммуникаций страны, включая Международный аэропорт.

Надеемся на благоразумие представителей уходящей власти, которые не допустят погружения страны в пучину гражданского противостояния», – сказано в декларации.

Наталья Киркэ