Качество строительства и ремонта дорог в столице очень низкое, а сроки выполнения дорожных работ регулярно нарушаются

Брифинги по самым главным проблемам столицы, которые проводят муниципальные советники фракции ПСРМ по понедельникам, стали уже традиционными. На этой неделе основная тема брифинга в буквальном смысле свалилась с небес в виде осадков. Ливень, прошедший в ночь с воскресенья на понедельник, в очередной раз продемонстрировал неспособность столичных властей решать городские проблемы.

Негативные последствия дождей

О том, что состояние ливневой канализации оставляет желать лучшего, знают все. Ни для кого не секрет и то, что есть улицы, как правило в нижней части города, которые превращаются в реку даже после средненького по интенсивности дождя. Виной тому отвратительное состояние дождевой канализации, в некоторых местах ее полное отсутствие, а кое-где дождеприемные колодцы вместе с решетками были просто заасфальтированы. Именно это и стало основной темой, которую подняли социалисты.

На брифинге выступил муниципальный советник от ПСРМ Виталий Мукан, который рассказал, что с негативными последствиями дождей горожане сталкиваются постоянно, а между тем главная цель столичных коммунальщиков – оградить жителей от этих самых последствий, и для этого есть все необходимое. «Мы все страдаем, а на заседании городских служб говорят, что все в порядке», – сказал советник.

Фракция, как всегда, не просто обвиняла исполнительную власть муниципия, но и призвала подготовить в срочном порядке предложения по устройству дождевой канализации, ее очистке в тех местах, где это необходимо, а также по очистке реки Бык для рассмотрения на заседании Муниципального совета Кишинева.

Советник-социалист говорил на брифинге и о другой проблеме, сообщив, что на содержание и ремонт дорог на 2019 год было выделено 420 млн леев. Мукан подчеркнул при этом, что качество строительства и ремонта дорог очень низкое, а сроки выполнения дорожных работ регулярно нарушаются.

Почему примэрия бездействует?

Другой муниципальный советник Александр Одинцов обвинил местные власти в бездействии в вопросе скандального строительства АЗС рядом с парком «Алунел» и потребовал немедленного решения данной проблемы.

Одинцов обратил внимание на то, что работа комиссий МСК часто игнорируется представителями некоторых муниципальных предприятий, где мунсовет является учредителем (Exdrupo, Троллейбусный парк), в то время как именно на таких заседаниях общими усилиями находятся решения для многих городских проблем. Так, например, с участием представителей Автобусного парка и Autosalubritate советники-социалисты подготовили проекты переработки старых автомобильных шин и производства специальных покрытий для спортивных площадок и стадионов, а также изготовления скамеек и других предметов малой архитектуры из переработанной пластмассы.

Грядет реорганизация на транспорте

Еще одно предложение советников касалось общественного транспорта, Стратегия развития которого была разработана еще в 2014 году. Для удобства жителей мелких городских улиц и пригородов, где существуют проблемы транспортного характера, планируется организовать подвоз на микроавтобусах к основным троллейбусным и автобусным маршрутам.

Муниципальный советник Никита Цуркан объявил о том, что один из проектов, разработанных советниками-социалистами, наконец-то начал претворяться в жизнь: в минувшую пятницу было опубликовано объявление о тендере по вопросу внедрения системы единой электронной оплаты проезда в автобусах и троллейбусах. «В пятницу было опубликовано приглашение к участию в тендере по внедрению единой электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте (троллейбусы и автобусы). В дальнейшем это можно рапространить и на маршрутные такси. Сейчас по этому поводу проходят переговоры с администраторами маршрутных такси. Пока, к сожалению, никакого прогресса нет, так как администраторы не заинтересованы в установке GPS-трэкеров, которые будут показывать местонахождение транспортной единицы. Внедрение электронного билета подразумевает также установку систем, позволяющих отслеживать геолокацию. Также будут установлены аппараты для компостирования карточки в момент оплаты. Эти новшества сделают транспарентной систему оплаты проезда. Мы будем видеть, какой в Кишиневе ежедневный поток пассажиров, потому как никто на сегодняшний день не может назвать точную цифру», – отметил социалист.

Подорожания билетов не будет

Советник также дал пояснения о стоимости проезда в общественном транспорте после внедрения электронного билета и участи кондукторов, работающих сегодня на троллейбусных и автобусных маршрутах. «Сейчас в социальных сетях граждане задают очень много вопросов по поводу того, повысится ли стоимость билетов? Куда пойдут люди, которые сейчас занимают должности кондукторов? Я хочу всех успокоить. На сегодняшний день никаких предпосылок подорожания билетов нет. Что касается кондукторов, им будет предоставлена возможность пройти обучение, для того чтобы в дальнейшем получить работу в мониторинговом центре, который будет отслеживать маршруты движения, либо пойти контролерами. Люди останутся в структуре RTEC или автобусного парка. Хочу отметить, что будет тестовый период. Какое-то время проезд можно будет отплачивать и по новой электронной системе и по старой, для того чтобы люди привыкли к тому, что город переходит на новую систему оплаты», — заключил Цуркан. Кроме того, при разработке технического задания рассматривается возможность нескольких пересадок в определенный период времени без дополнительной оплаты.

Наталья Киркэ