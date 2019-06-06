Украинскому прокурору она очень не понравилась

В Киеве Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос призвал всех силовиков собраться и обсудить возможность защитить территорию страны, а точнее Буковину и часть Одесской области от оккупации румынскими войсками.

Причиной перевозбуждения прокурора стало видео на YouTube, где рассказывается о том, что в 2022 году Румыния под предлогом защиты своих граждан может ввести войска на Украину и оккупировать Республику Молдова. Одновременно, на востоке активизируются сепаратисты, Крым навечно отделится, территория Незалежной значительно сократится, а Одесса станет российским анклавом. При этом Румыния останется членом НАТО. Видео сопровождается текстом на английском: «История войны из альтернативной реальности». В Facebook в воскресенье Матиос написал: «Мы будем бороться за Украину». Под записью появились тут же комментарии, где большинство авторов выражало готовность «хоть сейчас взять автомат в руки» и отстаивать незыблемость западных границ страны.

Подобных «альтернативных историй» во всемирной сети – пруд пруди. У некоторых пользователей очень популярна, например, о том, как Украина становится «Державой от моря до моря», а москали ездят в Киев на заработки. Уже во вторник украинские журналисты выяснили: слил видео на YouTube житель Бухареста Дан Ионеску. В разговоре с сотрудником издания «Страна» он подтвердил: «Видео – часть моей фэнтези-книги, написанной в жанре альтернативной истории». Мало того, Ионеску заявил, что отправил на личную почту Матиоса письмо, где сообщил, кто является автором видео-альтернативы. В Кишиневе на скандал вообще никто не обратил внимание. К подобного рода румынским фантазиям у нас давно привыкли.

Виктор Лазар