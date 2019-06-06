С проверкой в Молдову прилетели чиновники из Евросоюза и США

В понедельник Кишинев посетили два весьма значимых западных чиновника: директор Восточноевропейского бюро Государственного департамента США Брэдли Фреден и Европейский комиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан.

Демократы против досрочных выборов

Цель визита – «прояснить ситуацию о ходе переговорного процесса по формированию правительства», так определил свою задачу еврокомиссар. Представитель Госдепа был не словоохотлив и с журналистами общался куда меньше, чем европейский коллега. Гости встретились с руководством трех парламентских фракций, президентом и премьер-министром. По неофициальной информации, Влад Плахотнюк, представляя позицию Демпартии, говорил с Брэдли Фреденом и Йоханнисом Ханом наедине. В небольшом пресс-релизе, появившемся в понедельник, говорилось о том, что гостям сообщили: «Главная цель ДПМ – обеспечить политическую стабильность и социально-экономическое развитие Молдовы». Также демократы хотели бы всеми возможными способами избежать досрочных парламентских выборов, такой вывод можно сделать из скудной информации по итогам встречи.

ACUM – лучший друг США

Председатель Партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе рассказал журналистам, о чем беседовал с Брэдли Фреденом. «Мы поговорили о том, каким мы видим выход из ситуации, каким мы видим создание правительства, которое восстановит демократические процессы в Республике Молдова и укрепит государственные институты. США – друг блока ACUM, мы разделяем те же принципы», – поведал Нэстасе. Учитывая его личную вендетту в отношении Влада Плахотнюка, с большой долей вероятности он слил заокеанскому гостю очередную порцию компромата на лидера демократов. «Мы говорили о… необходимости продолжения международного расследования в отношении российского ландромата, посредством которого через Республику Молдова отмыли более тридцати миллиардов долларов», – рассказал Нэстасе. Его, как известно, недавно приглашали в Следственный комитет РФ, где он должен был дать показания относительно известных ему фактов о причастности Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона к отмыванию российских миллиардов. Нэстасе не полетел, а зря. Вернувшись, мог бы рассказать много интересного.

Нет коалиции – нет денег

Йоханнис Хан, пообщавшись в понедельник с молдавскими политиками, в тот же день вылетел обратно. Правда, перед рейсом в аэропорту он устроил импровизированную пресс-конференцию. «Ни одна из трех партий не должна быть исключена из процесса переговоров и может стать частью новой коалиции и правительства. У Европейского союза специфическое отношение лишь к партии «Шор», но, насколько я знаю, она не участвует в каких-либо дискуссиях по формированию новых структур власти. Поэтому я призвал ключевых игроков объединить усилия, чтобы приступить к работе во благо граждан», – рассказывал Хан. По его словам, в случае досрочных выборов Евросоюз и МВФ с большой долей вероятности остановят финансовую поддержку нашей стране. При этом Хан заверил: «Евросоюз не вмешивается в процесс переговоров и создания коалиции. Может быть, есть такие попытки с чьей-то стороны, но мы категорически не будем что-то навязывать».

Похоже, европейские чиновники со временем чему-то учатся. Ведь именно под неимоверным давлением из Брюсселя на Гимпу, Филата и Плахотнюка в свое время был создан Альянс «За европейскую интеграцию – 3». И последствия этого навязанного нашей стране решения до сих пор мы не можем преодолеть.

Александр Чудак