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Газета "Кишиневские новости"

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«Совместное производство – залог увеличения экспортного потенциала»

«Совместное производство – залог увеличения экспортного потенциала»
30 мая
14:57 2019
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Молдова может стать выгодной и надежной точкой входа для белорусских компаний на рынок Европейского союза

Основой для развития взаимодействия Беларуси и Молдовы должны стать проекты производственной кооперации, такое мнение в минувшую пятницу на полях XVI Гомельского экономического форума высказал посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан.

Дипломат считает, что потенциал торговых, кооперационных и производственных связей стороны используют не в полном объеме. «Локомотивом нашего взаимодействия должны стать проекты производственной кооперации, которые позволяют создавать современные продукты с высокой добавленной стоимостью и обеспечивают занятость», – подчеркнул он. В настоящее время в Молдове функционируют совместные сборочные производства. «Мы заинтересованы не только расширять линейку собираемой тракторной, автомобильной, сельскохозяйственной техники, но и наращивать ее объемы», – сказал посол. Молдова может стать выгодной и надежной точкой входа для белорусских компаний на рынок Европейского союза. И одним из путей в этом направлении видится создание производственных предприятий на основе кооперации. В качестве перспективных проектов были названы посадка в Беларуси молдавского винограда новых сортов, строительство в Молдове по белорусскому опыту молочно-товарных комплексов. «Только посредством совместного производства можно добиться высокого качества производимой продукции и увеличения экспортного потенциала», – считает Виктор Сорочан. Важным моментом сотрудничества, по мнению посла, является также поддержка диалога между представителями деловых кругов двух стран, в том числе через участие в экономических мероприятиях. Дипломат выразил готовность поддержать предложения по перспективным совместным проектам в самых различных отраслях: сельское хозяйство, семеноводство, строительство, транспорт, логистика, инновации и технологии, фармацевтика.

https://www.belta.by 

Наталья Киркэ

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