Социалисты обвинили столичные власти в неисполнении решений МСК

Муниципальные советники от фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева на брифинге 27 мая обвинили городские власти в умышленном блокировании решений Муниципального совета.

Кто тормозит процесс?

В частности, речь шла о затягивании работ по установке детских и спортивных площадок.

Муниципальный советник от ПСРМ Виктор Поляков отметил, что средства на установку площадок в бюджете были выделены, однако процесс затягивается по вине местной исполнительной власти. По словам Полякова, с прошлого года по настоящее время установлено 180 площадок, но по остальным площадкам процесс тормозится.

Незаконные аукционы

В Кишиневе продолжаются судебные разбирательства между экономическими агентами и примэрией по 48 земельным участкам, которые еще в 2013 году были проданы на двух незаконных аукционах.

По словам муниципального советника ПСРМ Александра Одинцова, социалисты борются с незаконным строительством, в частности, речь идет о строительстве заправки вблизи парка «Алунел». Примэрия в этой ситуации бездействует и до настоящего времени не обжаловала решение первой инстанции суда в ВСП.

«Есть возможность провести обмен одного участка на другой, тем самым не нанося никому вреда, но почему-то местные власти не стремятся решать земельные проблемы в соответствии с законом. Юристы примэрии даже не информируют о ходе судебных заседаний. В итоге мы узнаем, что, несмотря на то, что прокуратура накладывает арест на земельные участки, суды, из-за бездействия юристов примэрии, тут же снимают эти аресты в пользу экономических агентов. Таким образом мы однажды проснемся… с многоэтажными зданиями в парках», – сказал Одинцов.

Ущерб от продажи участков

Он отметил, что примерная сумма ущерба от продажи указанных 48 участков составляет более 20 млн евро.

Муниципальный советник также назвал адреса, по которым незаконно совершены сделки с земельными участками. В частности речь шла об участке перед зданием СИБа и перед бассейном Государственного университета Молдовы.

«Мы потребовали от юристов примэрии, чтобы на следующем заседании муниципального совета нам представили всю информацию по 48 участкам. Кроме этого, потребовали от и.о. примара Руслана Кодряну отменить выдачу градостроительных планов», – сказал Одинцов.

Незаконный сбор денег в детсадах

Социалисты рассказали и о многочисленных жалобах родителей на то, что в детских садах продолжается незаконный сбор денег на покупку инвентаря и благоустройство территории.

«Родители недовольны тем, что они вынуждены собирать деньги и на покупку мебели, проводить благоустройство территории. У нас в муниципии единицы детских садов, где территории благоустроены, в остальных садиках дети играют на полуразрушенных участках», – возмущался муниципальный советник Юрий Витнянский.

Можно на пальцах сосчитать, сколько детских садов в столице оборудованы должным образом и имеют функциональные и безопасные игровые площадки, заявил в ходе брифинга муниципальный советник от фракции социалистов.

«На сегодняшний момент воспитанникам детских садов практически негде играть. Они играют в поломанных, небезопасных павильонах, на полуразрушенных площадках, на скатах. Сколько раз ни поднимали бы тему, как бы часто ни говорили, что нужно запретить сбор средств от родителей, я считаю, что, в первую очередь, необходимо, чтобы муниципалитет запустил конкретную программу и начал хоть что-то делать для того, чтобы изменить ситуацию», – сказал Юрий Витнянский.

По мнению социалистов, решение заключается в запуске программы, аналогичной установке детских площадок во дворах муниципия. В данной связи советники ПСРМ призвали ответственных чиновников выяснить, в каких детских садах ситуация с инфраструктурой обстоит наиболее плачевно, и подготовить соответствующую документацию с тем, чтобы в июле этого года, когда будет пересмотрен бюджет муниципия, в него можно было бы внести соответствующие расходы на проведение этих работ.

Препоны исполнительной власти

В примэрии столицы в понедельник прошло также заседание рабочей группы по внедрению электронного билета. По словам муниципального советника от фракции Партии социалистов Александра Одинцова, именно фракция ПСРМ инициировала внедрение единой электронной системы оплаты в муниципальном транспорте.

«Внедрение системы долго тормозилось исполнительной властью примэрии из-за нежелания терять потоки наличных денег. Мы не раз требовали ускорить внедрение системы. На следующей неделе будет объявлено о проведении тендера», – подчеркнул Одинцов. Муниципальный советник ПСРМ и автор проекта Никита Цуркан сказал, что «внедрение системы затянулось почти на год из-за препон, которые создавала исполнительная власть, фактически из-за нежелания уходить от пресловутой «налички» в транспорте. Но мы движемся дальше!» – заявил Цуркан.

Напомним, осуществление проекта должно было начаться осенью 2018 года.

Наталья Киркэ