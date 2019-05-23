РЕПЛИКА

Михаил РОСТОВСКИЙ, обозреватель

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины и тут же попытался устроить показательную расправу над собственным парламентом.

Рассуждать о том, получится ли в конечном итоге у нового киевского лидера заполучить лояльный ему состав Верховной рады, — это очень увлекательно. Но, углубившись в «дебри деталей», легко потерять из виду главное: захочет ли Владимир Зеленский поставить на карту все и на полную катушку использовать имеющийся у него уникальный шанс на вывод Украины — а заодно и России — из геополитического тупика? Воплотится ли во что-нибудь реальное риторика нового президента о том, что он готов пожертвовать своей карьерой ради мира на Донбассе, или ее придется поставить в один ряд с не менее красивыми обещаниями Петра Порошенко пятилетней давности?

В минувшую субботу в Москве призывно светило солнце, а я, вместо того чтобы гулять и наслаждаться жизнью, «просиживал штаны» на закрытой международной конференции. Но я совсем об этом не жалею. В ходе довольно жарких дискуссий с европейскими экспертами и парламентариями я получил ответ на давно мучающий меня вопрос: почему при наличии у Москвы нескольких друзей в Европейском союзе ни один из этих друзей не применил свое право вето и не заблокировал очередное продление санкций против России? Как мне разъяснили собеседники, за исключением кратковременного положительного эмоционального эффекта такой прорыв принес бы нашей стране очень скромный объем реально значимых политических дивидендов.

Столкнувшись с крахом общеевропейского санкционного режима, ключевые страны ЕС вроде Германии и Франции сразу же объявили бы о введении своих национальных санкций. За Берлином и Парижем последовала бы большая часть других членов блока.

В результате вместо одного набора европейских санкций мы бы получили двадцать с лишним аналогичных наборов. Оно нам надо? Возможно, надо. На безрыбье и рак рыба. Но гораздо продуктивнее решать проблему системно — пытаться устранить саму первопричину конфликта между Россией и условным «коллективным Западом» или хотя бы Европой. Разумеется, решить эту задачу на 100% невозможно даже теоретически. Все участники конференции — и западники, и россияне — постоянно повторяли: «Наши отношения застряли в тупике».

Запад не готов отказаться от своего ультимативного требования «верните Крым». Для России по степени неприемлемости это «любезное предложение» сравнимо с просьбой «верните Санкт-Петербург Швеции — три с половиной века назад это была шведская земля!» Где же тогда та ниточка, дернув за которую можно постепенно начать раскручивать клубок противоречий между Россией и ЕС? Я уже давно пришел к выводу, что эта ниточка находится в Донбассе. В субботу этот мой вывод был лишний раз подтвержден. Формула, предложенная одним из авторитетных участников конференции «с той стороны», звучала примерно так: мы не можем отменить санкции за Крым, но мы можем сделать их максимально символическими. А вот все реально «кусачие» санкции можно начать постепенно отменять по мере разрешения кризиса в Донбассе.

Разумеется, Россия заинтересована в разрешении этого кризиса не только и не столько для того, чтобы избавиться от европейских санкций. Во всех смыслах — экономическом, политическом и моральном — Донбасс оказался ловушкой для России. Ловушкой, из которой нам надо выйти достойно — не потеряв лица и не предав тех в регионе, кто нам поверил. Как это можно сделать? Только найдя некое взаимопонимание с Киевом. Без этого ситуацию невозможно сдвинуть с мертвой точки ни на йоту. Можно, конечно, пойти на дальнейшее углубление интеграции России и Донбасса. Но это не принесет нашей стране реальной выгоды и лишь усугубит сложность нашего положения. Конфликт в Донбассе может быть разрешен только на основе возвращения этой территории в состав Украины — но возвращения с особым статусом, с высокой степенью внутренней автономии, без возможности для правых радикалов устроить расправу над неугодными.

Не желая рисковать своей политической карьерой, Порошенко такой вариант фактически отверг и вместо этого занялся планомерным саботажем Минских соглашений. Порошенко поддерживал пламя войны в Донбассе в тлеющем состоянии. Вопрос вопросов: продолжит ли Зеленский курс своего предшественника? Сам новый президент Украины отвечает на этот вопрос категорическим «нет»: «Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность. И если будет нужно — я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир». Красивые слова, сильные слова. Однако, как мы хорошо знаем, обещать — не значит жениться.

Конфликт в Донбассе уже давно зашел слишком далеко. Любой всерьез пытающийся его решить президент Украины будет рисковать не только своей должностью — своей жизнью. Вспомним судьбы убитых радикалами из их собственных стран президента Египта Анвара Садата и премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Вспомним потому, что это позволит нам лучше понять положение, в котором сейчас находится Владимир Зеленский. Долгосрочные стратегические интересы Украины как государства требуют возвращения Донбасса и хотя бы относительной нормализации отношений с Россией. Зеленский не может этого не понимать. Но он не может не понимать и другого: и в плане своей политической, и в плане своей физической безопасности ему гораздо выгоднее проводить гораздо более осторожный курс — курс, который по сути не будет сильно отличаться от курса Порошенко.

Многие считают, что свой выбор Зеленский уже сделал — выбор в пользу громких слов и отсутствия реальных дел. Я пока не готов принять этот вывод. Такая безумно сложная задача, как нормализация в Донбассе, требует очень тщательной подготовки. Президенту Украины нельзя бросаться в этот омут с головой, не закрыв себе политические тылы, не решив вопрос с Верховной радой, правительством и общей конфигурацией новой украинской власти. Но, не скрою, я тоже настроен скорее пессимистически. Но как же мне хочется верить, что этот мой настрой ошибочен!